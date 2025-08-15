Happy Independence Day 2025 Wishes : 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भजें स्वतंत्रता दिवस के लेटेस्ट बधाई संदेश

Independence Day 2025 Wishes : आप भी अगर आज के दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए अपने दोस्तों, परिजनों को आजादी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 7 लेटेस्ट आजादी के रंग में रंगे मैसेज, कोट्स और इमेजेस आपके काम आ सकते हैं।

आज यानी 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी का यह पर्व हर भारतवासी के लिए गर्व, देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। इस दिन हर भारतीय उत्साह और देशभक्ति की भावना में डूबा रहता है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देशभक्ति से भरे खूबसूरत मैसेज,कोट्स और शुभकामनाएं शेयर करते हैं। आप भी अगर आज के दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए अपने दोस्तों, परिजनों को आजादी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 7 लेटेस्ट आजादी के रंग में रंगे मैसेज, कोट्स और इमेजेस आपके काम आ सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं टॉप 7 मैसेज के साथ (Swatantrata Diwas 2025 ki Hardik Shubhkamnaye)

1- दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर,

दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा कर,

मिली है जब ये आजादी तो फिर से इस आजादी को,

रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर

Happy Independence Day 2025

2 - आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

स्वतंत्रता दिवस की बधाई

3 - मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा

Happy Independence Day 2025

4- मेरा मुल्क मेरी जान है,

इस पर कुर्बान मेरा ईमान है।

कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहूं,

हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरी शान है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

5- यह बात हवाओं को भी बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना

Happy Independence Day 2025

6- दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी

Happy Independence Day 2025

7 - सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,

हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।