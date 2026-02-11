Hug Day 2026 Wishes : 'हग डे' पर पार्टनर को भेजें टॉप 10 रोमांटिक शायरियां, गले लगने पर मजबूर हो जाएगा साथी
Happy Hug Day 2023 Wishes : अगर आप भी अपने पार्टनर से दिल की बात खुलकर करने में झिझक महसूस करते हैं तो ये हग डे के मोस्ट रोमांटिक मैसेज, कोट्स, शायरी संदेश आपके काम आ सकते हैं।
Romantic Hug Day Wishes for Your Partner In Hindi : वेलेंटाइन वीक का छठा दिन यानि 12 फरवरी कपल्स के बीच 'हग डे' के रूप में मनाया जाता है। ख्वाहिशों और उम्मीद से भरे इस 7 दिन के सफर में 'हग डे' दिल में छिपे जज्बातों को बिना कुछ बोले सिर्फ एक जादू की झप्पी देकर जाहिर करने का मौका होता है। अगर आप भी अपने पार्टनर से दिल की बात खुलकर करने में झिझक महसूस करते हैं तो ये हग डे के मोस्ट रोमांटिक मैसेज, कोट्स, शायरी संदेश आपके काम आ सकते हैं। पार्टनर को गले लगाते समय इन खूबसूरत हैप्पी हग डे मैसेज, विशेज की मदद लेकर आप उनके दिल के करीब अपनी खास जगह बना सकते हैं।
1- तुम गले मिले तो ऐसे लगा
जैसे पिछले जनम की बिछड़ी रूह मिली हो
लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो
शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो…
Happy Hug Day 2026
2- एक बार तो मुझे सीने लगा ले,
अपने दिल के भी सारे अरमान सजा ले,
कब से है तड़प तुझे अपना बनाने की,
आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले
हैप्पी हग डे
3- मेरे जीवन में आपके पास होना सबसे अच्छा उपहार है
जो ईश्वर ने मुझे दिया है
और मैं जीवन भर के लिए अपना एकमात्र खजाना अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगा।
हैप्पी हग डे डियर!
4-अपनी बांहों में मुझे बिखर जाने दो
सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो
दिल बेचैन है कबसे इस प्यार के लिए
आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो
Happy Hug Day 2026
5-जैसे रोमियो ने जूलियट को..
जैसे लैला ने मजनू को..
जैसे हीर ने रांझा को..
गेले लगाया था….
बस उसी तरह तुम मुझे Hug करो...
Happy Hug Day
6-मन ही मन करती हूं बातें
दिल की हर एक बात कह जाती हूं
एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना
यही हर बात कहते-कहते रूक जाती हूं
Happy Hug Day 2026
7-अपनी बांहों में मुझे बिखर जाने दो
सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो
दिल बेचैन है कब से इस प्यार के लिए
आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो
Happy Hug Day 2026
8- सिर्फ एक बार गले लगाकर,
मेरे दिल की धड़कन सुन
फिर लौटने का इरादा
हम तुम पर छोड़ देंगे
Happy Hug Day 2026
9- लग जा गले से ये रात फिर न आएगी,
किस्मत भी शायद हमको फिर न मिलाएगी,
बाकि हैं बस चंद सांसे इस दिल में,
रूह भी न जाने कैसे तेरे बिन रह पाएगी।
10-जैसे रोमियो ने जूलियट को,
जैसे लैला ने मजनू को,
और जैसे हीर ने राँझा को गले लगाया था,
बस उसी तरह तुम मुझे गले लगा लो।
