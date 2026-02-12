Happy Hug Day:'आके तेरी बांहों में..' रोमांटिक शायरी के साथ पार्टनर से बयां कर दें दिल के जज्बात
15+ Romantic Lines For Hug Day: वैलेंटाइन वीक के छठे दिन यानि 12 फरवरी को हग डे मनाया जाता है। प्यार करने वालों के लिए ये दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए खास होता है। प्यार भरी जादू की झप्पी के साथ दिल की बातों को बयां किया जाता है। हग डे के मौके पर आप भी भेजें पार्टनर को ये रोमांटिक शायरी।
15+ Romantic Shayari For Hug Day: 12 फरवरी यानी हग डे। मुहब्बत के सप्ताह का छठा दिन। इस दिन दो प्यार करने वाले अपने प्रेम का इजहार एक दूसरे को आलिंगन के साथ करते हैं। दिल में छिपे प्रेम का इजहार करने के लिए प्यार भरी झप्पी बहुत कुछ बोल देती हैं। तो इस बार हग डे के मौके पर अपने दिल की बातों को लफ्जों के साथ एक जादू की झप्पी के साथ बयां करें। पार्टनर को भेज दें ये रोमांटिक सी शायरी और अपने दिल के अरमानों को कर दें जाहिर।
Hug Day Wishes, Shayari, Romantic Lines In Hindi
ये सर्द हवाएं कह रही है,
तुझे गले से लगा लूँ,
छुप जाऊं तेरी बाहों में,
और दुनिया को भुला दूँ।
Happy Hug Day
- मन ही मन करती हूं बातें
दिल की हर एक बात कह जाती हूं
एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना
यही हर बात कहते-कहते रूक जाती हूं।
Happy Hug Day
- कोई कहे इसे जादू की झप्पी,
कोई कहे इसे प्यार,
मौका है खूबसूरत,
आ गले लग जा मेरे प्यार।
Happy Hug Day
- एक बार तो मुझे सीने से लगा ले
अपने दिल के भी अरमान सजा ले
कबसे है तड़प तुझे अपना बनाने की
आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले
Happy Hug Day
- आके तेरी बांहों में हर शाम लगे सिंधूरी
मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी
Happy Hug Day
- तुम गले मिले तो ऐसे लगा
जैसे पिछले जनम की बिछड़ी रूह मिली हो
Happy Hug Day
- लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो
शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो…
Happy Hug Day
- एक बार तो मुझे सीने से लगा ले
अपने दिल के भी अरमान सजा ले
कबसे है तड़प तुझे अपना बनाने की
आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले…
मुझे बाँहों में बिखर जाने दो,
Happy Hug Day
- अपनी मुस्कुराती सांसों से महक जाने दो,
दिल मचलता है और सांसे रूक जाती है,
अब तो सीने में आज मुझे उतर जाने दो,
हग डे पर एक हग तो दे दो
Happy Hug Day
- मैंने पूछा मेरी दोस्त से की
यार आसमान कितना बड़ा है
उसने मुझको हग करके बोला
इस प्यार से तो छोटा ही होगा
Happy Hug Day
- एक बार हमको गले लगा कर
हमारी धडकनों को सुनकर देखो
फिर हमसे प्यार है या नहीं
ये फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं
Happy Hug Day
- जब भी मैं बोर हो जाऊ मुझसे बाते कर लेना
जब भी मैं दुखी हो जाऊ मुझको किस कर लेना
जब भी मैं बीमार हो जाऊ मेरी केयर कर लेना
क्यूंकि अभी मैं जिंदा हु तब मुझसे प्यार कर लेना
Happy Hug Day
- एक ही तमन्ना,
एक ही आरजू,
बाँहों में पनाह में तेरे,
सारी जिंदगी गुज़ार दूं।
Happy Hug Day
- तुझको फिर वही सुहाना नजारा मिल गया,
नजरों को जो दीदार हरा मिल गया,
और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं,
जब मुझे तेरी बांहों में सहारा मिल गया।
Happy Hug Day
- दिल की एक ही ख्वाहिश है,
धड़कनों की एक ही इच्छा है,
की तुम मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दो,
और मैं इनमे खो जाऊं।
Happy Hug Day
- गुल कि गुलशन को सुना है तुम चुराना चाहते हो
आज फिर मुझ को गले से तुम लगाना चाहते हो।
Happy Hug Day
- ख़ूबसूरत ये मोहब्बत में सज़ा दी उसने
फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने।
हैप्पी हग डे
Happy Hug Day
- दिल की बातें कितना छुपाओगी,
अब तो कह दो,
अगर इन बैचेन निगाहों में इश्क है,
तो गले लगा लो।
Happy Hug Day
- देखा है जब से तुमको मेरा दिल नही है बसमे,
जी चाहे आज तोड़ दूं दुनिया की सारी रस्में,
तेरा हाथ चाहता हूं, तेरा साथ चाहता हूँ,
बाहों मैं तेरी रहना मैं दिन रात चाहता हूं।
हैप्पी हग डे
