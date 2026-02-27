Hindustan Hindi News
Happy Holika Dahan Wishes 2026: बुराई पर होगी अच्छाई की जीत..होलिका दहन पर अपने प्रियजनों को भेजें ये शुभ संदेश

Feb 27, 2026 04:11 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Happy Holika Dahan Wishes 2026: वैसे रंग वाले दिन से एक दिन पहले होलिका दहन लोग करते हैं लेकिन इस साल चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। खास दिन पर अपने प्रियजनों को खूबसूरत बधाई संदेश भेजकर शुभकामनाएं दें।

Happy Holika Dahan Wishes 2026: साल 2026 में होली का त्योहार 4 मार्च को देशभर में मनाया जा रहा है। हर साल होली वाले दिन से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है लेकिन इस बाद होली से दो दिन पहले यानी 2 मार्च को ही दहन किया जाएगा। इसके पीछे कारण है 3 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण। होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। तभी से इस दिन लोग होलिका दहन करते हैं और अपनी बुराइयों और कमियों को दूर करने का प्रण भी लेते हैं। होलिका दहन को अब सिर्फ दो दिन बाकि रह गए हैं और ऐसे में आप अभी से अपने प्रियजनों के लिए खास बधाई संदेश सेव कर सकती हैं। आजकल होलिका दहन पर भी लोग स्टेटस, कोट्स, व्हाट्सऐप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी या फिर मैसेज में इमेज भेजने लगे हैं। आप भी अगर इनमें से कुछ शेयर करने वाले हैं, तो होलिका दहन के खास बधाई संदेश के साथ अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें।

होलिका दहन के लिए यहां से चुनें बधाई संदेश-

1.

साल भर के बाद हमारे दुखों को जलाने आई है

देखो होलिका दहन की शुभ घड़ी आज आई है

होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं।

2.

आपके जीवन के सारे कष्ट होलिका दहन

में जलकर राख हो जाए और आपके जीवन

में खुशिया ही खुशियां हो

होलिका दहन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

3.

होलिका की आग मन की सारी बुराईयों को जलाएं,

आपको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4.

रंगों की बौछार आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां,

स्वास्थ्य और धन लेकर आए।

आपको और आपके परिवार को छोटी होली की बहुत-बहुत बधाई!

5.

यह पर्व आपके जीवन से सभी नकारात्मकता,

क्रूरता को दूर करे और सकारात्मकता

और जीवन की बेहतर समझ लाए।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।

6.

जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख,

उसी तरह आपके जीवन के मिट जाए सारे कष्ट और पाप।

7.

गुजिया की तरह मीठी रहे आपकी बोली

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली

होलिका दहन की शुभकामनाएं!

8.

होलिका दहन का त्योहार,

हमें अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है,

आपके जीवन में भी अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा मिले।

9.

ऊपर वाले ने फिर फरमाया है

बेरंग हो रही जिंदगी को,

रंग बिरंगी करने का वक्त आया है,

होलिका दहन की शुभकामनाएं!

10.

होलिका दहन की पावन अग्नि

आपके जीवन की हर बुराई को जलाए,

सुख-समृद्धि और खुशियों का प्रकाश

आपके घर-आंगन में फैलाए।

11.

जले होलिका, मिटे अहंकार,

जीते सदा सत्य और प्यार,

आपके जीवन में आए

नई उम्मीदों का त्योहार।

12.

होलिका दहन का यह त्योहार

दे जीवन को नई दिशा,

सकारात्मकता से भर दे मन

और दूर करे हर निराशा।

13.

पावन अग्नि की ज्योति से

जीवन हो उज्ज्वल आपका,

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

सदा मुस्कुराता रहे परिवार आपका।

होली 2026

14.

जलें बुराइयां, मिटे अंधकार,

आए खुशियों की फुहार,

होलिका दहन की शुभ बेला में

मिले आपको अपार प्यार।

15.

नफरत की आग में कुछ न जले,

प्रेम का दीप सदा ही जले,

होलिका दहन पर यही दुआ

आपके सपने सच में ढले।

