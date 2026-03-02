सारे दुःख-दर्द जला दो...होलिका दहन पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, पॉजिटिविटी से भर जाएगा जीवन
Holika Dahan 2026 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका का पर्व होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए लकड़ियां और गोबर के उपले जलाकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बता दें कि होलिका दहन बुराई पर हुई अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस खास दिन लोग अपनी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म करके दोस्तों और रिश्तेदारों को होलिका दहन के प्यार भरे शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी होलिका दहन के ये लेटेस्ट होली मैसेज और कोट्स अपने दोस्तों और परिजनों को बेज सकते हैं।
छोटी होली और होलिका दहन के खास शुभकामना संदेश (Happy Holika Dahan and Choti Holi 2026 Wishes in Hindi)
1- होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,
मन में बसें खुशियां आपके हरदम।
नफरत की राख, प्रेम का हो संगम,
2026 लाए खुशियों का मौसम
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
2-होलिका दहन और छोटी होली की
आपको और आपके परिवार को
बहुत-बहुत शुभकामनाएं।।।
Happy Choti Holi 2026!!
3- नफरत की लपटें हों आज शांत,
प्रेम का दीप रहे सदा प्रखर दांत,
हर इच्छा पाए नई उड़ान,
होलिका दहन लाए शुभ पहचान
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
4- इस होली में जला डालो
अपना घमंड, नकारात्मकता और जलन
और करो नया आगाज़, सब मिलकर आज।।।
Happy Holika Dahan 2026!!
5- होलिका दहन की अग्नि आपके जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और नकारात्मकता को जलाकर राख कर दे।
आपके जीवन में सुख और शांति का नया सवेरा हो।
शुभ होलिका दहन!
6- राख में बदल जाए दुख की कहानी,
आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।
मिले हर मोड़ पर प्यारी सी निशानी,
होलिका दहन करे किस्मत मेहरबानी
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
7-यह पर्व आपके जीवन से सभी नकारात्मकता,
क्रूरता को दूर करे और सकारात्मकता और जीवन की बेहतर समझ लाए।
Happy Choti Holi and Holika Dahan 2026
8-जैसे भक्त प्रह्लाद की भक्ति ने आग को भी शीतल कर दिया,
वैसे ही आपका अटूट विश्वास आपकी हर बाधा को दूर करे।
छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!"
9- होलिका दहन की लपटें आपके घर को समृद्धि से भर दें और उसकी राख आपके जीवन के कलंक मिटा दे। साल 2026 की होली मंगलमय हो।
10- अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो,
जीत हमेशा सत्य की ही होती है।
होलिका दहन के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएँ।
