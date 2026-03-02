Holika Dahan 2026: होलिका दहन की पावन ज्वाला... टॉप 25+ संदेश भेजकर दें छोटी होली की शुभकामनाएं!

Follow Us on

Mar 02, 2026

हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 2 मार्च के दिन देशभर में मनाया जा रहा है। आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने होलिका और हिरण्यकश्यप से भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कहते हैं होलिका दहन की आग के वास्तविक मायने यही होते हैं कि हम अपनी बुराइयों को होली की आग ने भस्म कर दें। इस पावन पर्व पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का भी प्रचलन है। ऐसे में अगर आप भी दोस्तों, परिवार या अन्य करीबियों के साथ साझा करने के लिए मीनिंगफुल और अच्छे शुभकामना संदेश ढूंढ रहे हैं, तो यहां से टॉप मैसेज चुन सकते हैं।

1) होली के रंग, खुशियों की उमंग,

लेकर आया है ये प्यार भरा संग।

गुलाल से रंगे चेहरे, मीठी गुजिया का स्वाद,

होली की मस्ती में, हर दिल रहे आबाद

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2) होली से एक दिल पहले सारे दुःख-दर्द जला दो,

नई खुशी और नई उमंग के साथ रंगों का पर्व मना लो।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3) राख बने हर बुरी परछाई, खुशियों की हो नई अंगड़ाई।

हर मुश्किल खुद दूर भाग जाए, होलिका दहन लाए सौगात लाए

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

4) जले बुराई और सजे विश्वास,

हर चेहरे पर इस बार दिखे उल्लास।

प्रेम से भरे हर एक सांस, होलिका दहन दे खुशियों का प्रकाश।।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

5) पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली

चांद से उसकी, चांदनी बोली

खुशियों से भरे, आपकी झोली

मुबारक हो आपको, रंग-बिरंगी होली

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

6) जिस तरह होलिका हो गई थी जलकर राख

उसी तरह आपके जीवन के भी दूर हो जाएं

सारे दुख-दर्द, कष्ट और पाप

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

7) गुजिया की तरह मीठी रहे आपकी बोली

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

अपने अंदर को बुराई का खात्मा कर अंदर ले एक नई ऊर्जा

सफलता और कामयाबी चूमेगी आपके कदम

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) इस होलिका दहन पर, आइए सभी नकारात्मकता को जला दें और आशा, प्रेम और नई शुरुआत की रोशनी को गले लगाएं

होलिका दहन के अवसर पर, आपका जीवन सकारात्मकता, अच्छे स्वास्थ्य और अनंत खुशियों से जगमगा उठे।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

10) नफरत को जलाओ होलिका संग,

मिल-जुलकर मनाओ रंगों के संग।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026!

11) होलिका की अग्नि करे बुराई का नाश,

छोटी होली पर मिले सबको खास एहसास।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026!

12) सत्य की जीत और असत्य की हार का प्रतीक यह दिन आपके जीवन को मंगलमय बनाए।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) नफरत की आग को आज बुझाएं, प्रेम और भाईचारे का दीप जलाएं। होलिका दहन की आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं!

14) होलिका दहन की पावन ज्वाला,

जीवन में लाए उजाला ही उजाला।

आपके जीवन में खुशियां बरसाए ऊपर वाला

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

15) इस होलिका दहन पर संकल्प लें

नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम फैलाएं।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं।

16) सत्य की जीत

सत्य की राह पर जो चलते,

उनका जीवन सुख में ढलते।

प्रह्लाद भक्ति में लीन था,

होलिका दहन में जीत था,

अग्नि में वह जल न सका,

भक्त का मन डगमगा न सका,

बुराई चाहे जितनी आए,

सत्य और प्रेम ही जीत पाए।।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

17) होलिका जल गई धधक-धधक,

राख हुई उसकी कपट की ललक,

प्रह्लाद रहा था अडिग-अडोल,

भक्ति थी उसकी सच्ची अनमोल।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

18) होलिका जले, मन का अंधेरा मिटे,

प्रेम का रंग, हर जीवन में खिले!

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

19) जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है,

एक दिन वही उसमें गिरता है,

यही होलिका दहन की सच्ची सीख है,

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

20) रूठे यार को मनाना है,

इस बार गिले शिकवे को मिटाना है,

आ गया होली का त्योहार,

हम सब गले मिलकर करें नई शुरुआत।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

21) भगवान नरसिंह का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से समृद्ध करे।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

22) असत्य की चिंगारी कितनी भी तेज हो,

सत्य की अग्नि के आगे बुझ ही जाती है।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

23) अन्याय व अधर्म पर

भक्ति व सत्य की जीत का संदेश देने वाले

होलिका दहन के पवन पर्व की आप सभी को शुभकामाएं!

24) होलिका दहन से हमें एक सीख मिलती है

जब भी हम दूसरों के लिए आग जलाने की कोशिश करते हैं

अक्सर उसी में हम जल जाते हैं!

होलिका दहन की शुभकामनाएं!

25) बुराई को आग लगाना है,

अच्छाई को गले लगाना है,

इस होलिका दहन पर सबको ये सिखाना है

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

26) मन से मिटे हर अंधियारा,

जीवन में आए अब उजियारा

सपनों का सजे जीवन में सितारा,

होलिका दहन दे सुख अपार सारा

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

27) मन की कालिख को जलाकर,

प्रेम का दीप जलाएं,