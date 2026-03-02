Hindustan Hindi News
होलिका दहन पर दोस्तों को भेजें होली के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और कैप्शन्स का शानदार कलेक्शन !

Mar 02, 2026 10:22 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy Holi 2026  : छोटी होली 2026 पर सिर्फ अग्नि का पूजन न करें, बल्कि अपनों के साथ उन मीठी यादों को भी साझा करें जो रिश्तों को और भी गहरा बनाती हैं। अगर इसके लिए आपको खूबसूरत शब्दों की जरूरत है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं होलिका दहन के टॉप 10 छोटी होली मैसेज, कोट्स और कैप्शन्स का शानदार कलेक्शन।

होलिका दहन पर दोस्तों को भेजें होली के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और कैप्शन्स का शानदार कलेक्शन !

Top 10 Holi Wishes and Holika Dahan Quotes In Hindi : फाल्गुन की पावन पूर्णिमा में जब बुराई की लकड़ियां जलकर राख होने को तैयार होती हैं, तब समझ लीजिए कि खुशियों के रंगों का आगाज होने वाला है। देशभर में उत्साह और मस्ती के साथ मनाई जाने वाली होलिका दहन 2026 केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता, द्वेष और अहंकार को स्वाहा करने का भी एक सुनहरा अवसर होता है। आइए, इस छोटी होली 2026 पर हम न सिर्फ अग्नि का पूजन करें, बल्कि अपनों के साथ उन मीठी यादों को भी साझा करें जो हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाती हैं। अगर इसके लिए आपको खूबसूरत शब्दों की जरूरत है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं होलिका दहन के टॉप 10 छोटी होली मैसेज, कोट्स और कैप्शन्स का शानदार कलेक्शन। अपनों को भेजें ये खूबसूरत होली मैसेज आपके दिल की बात सीधा अपनों के दिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे।

होलिका दहन के टॉप 10 मैसेज और कोट्स

1- होलिका दहन के साथ ही आपकी सारी चिंताओं और दुखों का दहन हो जाए।

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

2- अग्नि की इन पवित्र लपटों में जल जाए हर बुराई, आपके जीवन में आए सुख, शांति और खुशहाली की नई अंगड़ाई।

शुभ होलिका दहन!

3- जैसे भक्त प्रहलाद का विश्वास अटूट रहा, वैसे ही आपके जीवन में सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत हो।

शुभ होलिका दहन!

4- आज होलिका दहन की पावन अग्नि में अपनी सारी नकारात्मकता को स्वाहा करें और कल रंगों के साथ एक नई शुरुआत करें।"

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

5-बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, होलिका दहन का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश लाए।

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

6-सत्य की विजय हो, अधर्म का नाश हो, होलिका दहन के साथ खुशियों का आगाज हो।

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

7- अग्नि देव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर-आंगन में खुशहाली का दीप जलता रहे।

Happy Chhoti Holi!"

8- होलिका की आग में जल जाए आपकी सारी परेशानियां, और कल की होली लाए आपके लिए सुनहरी यादें।"

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

9 - विश्वास की जीत, अहंकार की हार... मुबारक हो आपको होलिका दहन का त्यौहार!"

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

10- होली से एक रात पहले, चलिए पुरानी कड़वाहटों को जलाकर राख करते हैं और नए रिश्तों का स्वागत करते हैं।

छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
