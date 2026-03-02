Holika Dahan 2026 wishes: होलिका जले, मन का अंधियारा मिटे...15+ विशेज भेजकर दें छोटी होली की शुभकामनाएं!

Follow Us on

होली के रंगों की शुरुआत होलिका दहन की पावन अग्नि के साथ होती है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। सही मायने में होलिका दहन का अर्थ होता है अपने भीतर की बुराइयों, ईर्ष्या, नकारात्मकता और अहंकार का त्याग करना और नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ना। ऐसे खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजने रिश्तों को और भी गहरा बना देता है। डिजिटल दौर में लोग फोन पर ही शुभकामना संदेश भेज देते हैं। अगर आप भी होलिका दहन यानी छोटी होली की शुभकामनाएं अपनों को भेजना चाहते हैं, तो यहां से टॉप संदेश चुन सकते हैं। स्टेटस, शायरी, कोट्स, मैसेज जैसी तमाम चीजों आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी।

1) नफरत को जलाओ होलिका संग,

मिल-जुलकर मनाओ रंगों के संग।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026!

2) सत्य की जीत

सत्य की राह पर जो चलते,

उनका जीवन सुख में ढलते।

प्रह्लाद भक्ति में लीन था,

होलिका दहन में जीत था,

अग्नि में वह जल न सका,

भक्त का मन डगमगा न सका,

बुराई चाहे जितनी आए,

सत्य और प्रेम ही जीत पाए।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3) होलिका जल गई धधक-धधक,

राख हुई उसकी कपट की ललक,

प्रह्लाद रहा था अडिग-अडोल,

भक्ति थी उसकी सच्ची अनमोल।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

4) जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है,

एक दिन वही उसमें गिरता है,

यही होलिका दहन की सच्ची सीख है,

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

5) होलिका जले, मन का अंधेरा मिटे,

प्रेम का रंग, हर जीवन में खिले!

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

6) मन से मिटे हर अंधियारा,

जीवन में आए अब उजियारा

सपनों का सजे जीवन में सितारा,

होलिका दहन दे सुख अपार सारा

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

7) असत्य की चिंगारी कितनी भी तेज हो,

सत्य की अग्नि के आगे बुझ ही जाती है।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं!

8) इस होलिका दहन पर संकल्प लें

नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम फैलाएं।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं।

9) होलिका दहन से हमें एक सीख मिलती है

जब भी हम दूसरों के लिए आग जलाने की कोशिश करते हैं

अक्सर उसी में हम जल जाते हैं!

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

10) होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,

मन में बसें खुशियां आपके हरदम।

नफरत की राख, प्रेम का हो संगम,

2026 लाए खुशियों का मौसम।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

11) राख में बदल जाए दुख की कहानी,

आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।

मिले हर मोड़ पर प्यारी सी निशानी,

होलिका दहन करे किस्मत मेहरबानी।।

आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

12) जल जाए मन की हर उदासी,

घर आए बस हंसी की बयार सी।

हर सुबह बने सुनहरी प्यासी,

होलिका दहन पर खुशियां हो घर की वासी।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) राख में जाए हर चिंता पुरानी,

दिल में खिले मुस्कान सुहानी।

कदम-कदम मिले जीत की कहानी,

होलिका दहन दे खुशियों की निशानी।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

14) बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार,

लाए जीवन में खुशियाँ अपार।

हर दिन हो रंगों सा खास,

होलिका दहन की शुभकामनाएँ खास।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

15) द्वेष और अहंकार मिट जाए,

हर दिल में अपनापन छा जाए।

खुशियों से भर जाए संसार,

मुबारक हो होलिका दहन का त्योहार।

Happy Holika Dahan 2026!

16) पावन अग्नि का यह त्योहार,

कर दे जीवन खुशियों से सरोबार।

हर मन में बसे विश्वास,

आपको होलिका दहन की शुभ आस।

Happy Holika Dahan 2026!

17) सत्य की राह पर बढ़ते रहें,

हर मुश्किल से लड़ते रहें।

जीवन में रहे खुशियों का संग,

होलिका दहन लाए उमंग।