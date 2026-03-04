Happy Holi Wishes in Hindi: देवर-भाभी की होली गुलाल वाली तकरार, होली पर भेजें 50 एकदम नई और मजेदार शायरियां
Happy Holi Wishes in Hindi: देवर-भाभी का रिश्ता प्यार और तकरार-मस्ती वाला होता है, जिसमें अगर होली के रंग घुल जाए तो हुड़दंग मच जाता है। देवर-भाभी के लिए 50 नई और मजेदार होली शायरियां। भेजें गुलाल वाली तकरार और मस्ती भरे खास संदेश।
Happy Holi Wishes in Hindi: देवर-भाभी का रिश्ता भारतीय परिवारों में सबसे प्यारे और दिलचस्प रिश्तों में से एक माना जाता है। इसमें अपनापन, मजाक, नोकझोंक और सम्मान का अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। खासकर होली जैसे त्योहार पर यह रिश्ता और भी रंगीन हो जाता है। देवर की शरारतें और भाभी के मजेदार जवाब माहौल को हल्का-फुल्का और खुशियों से भर देते हैं। गुजिया, गुलाल, पिचकारी और हंसी-ठिठोली के बीच रिश्तों की गर्माहट और भी मजबूत होती है। यह संबंध दोस्ती और परिवार दोनों का खूबसूरत मेल है, जहां सीमाओं का सम्मान करते हुए मस्ती की जाती है। होली पर देवर-भाभी की चुटकीले संदेश और दो लाइन की शायरियां न सिर्फ हंसी लाती हैं बल्कि रिश्ते में अपनापन भी बढ़ाती हैं। यही वजह है कि देवर-भाभी की होली हर घर में खास मानी जाती है और यादगार बन जाती है।
यहां देखें देवर-भाभी के लिए 2 लाइन शायरियां-
1- देवर की शरारत, भाभी की मुस्कान, होली में बनता है सबसे खास मैदान।
2- गुजिया की मिठास, रंगों की बरसात, देवर-भाभी की मस्ती दिन और रात।
3- पिचकारी की धार, हंसी की फुहार, आज होगा रंगों का वार-पलटवार।
4- भाभी का अंदाज, देवर की चाल, होली में दोनों करें कमाल।
5- गुलाल उड़े, छेड़छाड़ चले, रिश्तों में प्यार यूं ही पले।
6- रंग लगा के भागा देवर, पीछे से आई बाल्टी लेकर।
7- नोकझोंक में छुपा है प्यार, होली लाए खुशियों की बहार।
8- देवर की प्लानिंग बड़ी कमाल, भाभी का जवाब रहे बेमिसाल।
9- होली का दिन, हंसी का संग, देवर-भाभी का सबसे पक्का रंग।
10- पहले मिठाई फिर रंगाई, देवर की यही सच्चाई।
11- भाभी की साड़ी रंगीन हुई, देवर की किस्मत चमकी नई।
12- पिचकारी भरी, बाल्टी तैयार, आज न बचेगा कोई भी यार।
13- देवर की एंट्री शोर मचाए, भाभी का अटैक रंग बरसाए।
14- गुजिया पर दोनों की नजर, होली में बढ़े प्यार का असर।
15- रंगों से ज्यादा मस्ती छाई, देवर-भाभी की जोड़ी भाई।
16- देवर ने मारी रंग की बौछार, भाभी ने किया डबल प्रहार।
17- होली आई खुशियां लाई, नोकझोंक में मिठास समाई।
18- देवर का जोश, भाभी का वार, रंगों में डूबा पूरा परिवार।
19- हंसी ठिठोली दिन भर चले, रंगों में सब गिले शिकवे ढले।
20- देवर की चाल बड़ी निराली, भाभी की मुस्कान मतवाली।
21- होली में रिश्तों का रंग चढ़े, देवर-भाभी संग संग बढ़े।
22- पिचकारी बोले छप-छप-छप, भाभी कहें बस अब-बस अब।
23- रंगों में भी प्यार दिखे, हर पल हंसी ही हंसी दिखे।
24- देवर की टोली आई साथ, भाभी ने रोका बीच ही राह।
25- बाल्टी भरकर रंग सजाया, देवर ने मौका फिर भी पाया।
26- गुलाल लगा के बोले वाह, भाभी ने कहा अभी है राह।
27- देवर-भाभी की तकरार, होली में लगती त्यौहार।
28- रंग चढ़ा जब गालों पर, मुस्कान खिली सवालों पर।
29- देवर का टारगेट सटीक, भाभी का जवाब संगीत।
30- पहले हंसी फिर शोर हुआ, आंगन पूरा रंगीन हुआ।
31- देवर की बातों में शरारत, भाभी के जवाब में नजाकत।
32- होली का रंग चढ़ा जबरदस्त, देवर-भाभी की जोड़ी मस्त।
33- पिचकारी और बाल्टी का खेल, रंगों में सब रिश्ते मेल।
34- देवर ने कहा आज तो जीत, भाभी बोली अभी है रीत।
35- गुजिया की खुशबू छाई, रंगों ने महफिल सजाई।
36- देवर की मस्ती बेमिसाल, भाभी का अंदाज कमाल।
37- होली का मौसम रंगीन, देवर-भाभी का सीन हसीन।
38- देवर बोले आओ खेलें, भाभी बोली पहले झेलें।
39- गुलाल से लिखी कहानी, शरारत में छुपी मेहरबानी।
40- देवर की टोली संग आई, भाभी की सेना भी मुस्काई।
41- होली में हर वार सही, देवर-भाभी की यारी नई।
42- रंगों का त्योहार महान, हंसी से भरे सबके प्राण।
43- देवर की पिचकारी भारी, भाभी की तैयारी सारी।
44- गुजिया की मिठास और शरारतों का रंग, देवर-भाभी की होली रहे हरदम संग।
45- देवर ने रंग लगाया प्यार से, भाभी ने हंसकर मारा वार से।
46- देवर-भाभी की जोड़ी निराली, होली में मचेगी रंगों की लाली।
47- देवर-भाभी की प्यारी ठनाई, रंगों में खुशियां समाई।
48- गुलाल उड़ा आसमान, देवर-भाभी की मुस्कान महान।
49- रंगों में घुली है नोकझोंक प्यारी, देवर-भाभी की दुनिया न्यारी।
50- होली आई, मस्ती लाई, देवर-भाभी की हंसी छाई।
