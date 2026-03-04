Hindustan Hindi News
Holi 2026: 'चमकीले रंग, पानी के गुब्बारे..' इन मैसेज को भेजकर अपनो को बोलें 'हैप्पी होली'

Mar 04, 2026 05:45 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Happy Holi Wishes: होली के मौके पर रंग और गुलाल उड़ाने के साथ अपनों के मन में प्यार भरी लहर भी दौड़नी चाहिए। दिलों के मैल को धुलकर एक दूजे को भेजें होली की शुभकामनाएं। यहां से चुनें बेहतरीन लाइनें और अपनों को भेजें हैप्पी होली।

होली का त्योहार हंसी, खुशी और जश्न मनाने का दिन है। रंगों के साथ नई उमंगों और दिल के सारे मैल धुल देने का त्योहार है। इस दिन को अपने साथियों के साथ और भी ज्यादा खुशनुमा बनाएं और सेंड करें उन्हें ये होली की बधाई देने के लिए ये शानदार मैसेज।

बेहतरीन लाइनों के साथ अपनों को बोलें हैप्पी होली

1) प्यार के रंगों से भरो पिचकारी

स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी

ये रंग ना जाने ना कोई जात ना बोली

सबको हो मुबारक ये हैप्पी होली

2) जैसे-जैसे रंग आकाश में फैलते हैं,

वैसे ही आपके जीवन में खुशियां

और, समृद्धि छा जाए।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

3) चमकीले रंग, पानी के गुब्बारे,

स्वादिष्ट गुजिया और मधुर गीत,

आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं

4) यह होली आपके सभी दुखों को दूर करे आपके दिनों को खुशियों

और आशा के रंगों से भर दे।

5) रंगों के त्योहार होली पर,

आपको प्रेम का लाल रंग,

समृद्धि का हरा रंग,

शांति का नीला रंग

और, आनंद का पीला रंग मिले।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

6) आपको होली की ढेरों शुभकामनाओं

से भरा इंद्रधनुष भेज रही हूं,

आशा है कि हर रंग आपके जीवन में कुछ अद्भुत लेकर आए!

हैप्पी होली

7) होली के पवित्र रंग,

आपके मन को शांति,

और आपके घर में समृद्धि लाएं।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) इस होली अपने ऊपर बोझ डालने वाली हर चीज को त्याग दें

और आजादी और खुशी के रंगों में नाचें।

हैप्पी होली

9) होली की खुशियां शानदार हों,

मिठाइयां मीठी हों

और आपकी यादें सुनहरी हों।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

10) जीवन एक कैनवास है,

आशा है कि यह होली

आपको इसे सबसे खूबसूरत रंगों से रंगने के लिए प्रेरित करेगी!

हैप्पी होली

11) आपको हंसी, प्यार और अपने प्रिय लोगों के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

12) होली के रंग आपको अपने प्रियजनों के करीब लाएं और आपकी चिंताओं से दूर करें।

आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं,

13) यह होली आपके जैसी ही जादुई, गर्मजोशी भरी और रोशन हो।

होली की हार्दिक बधाई

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
