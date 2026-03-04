Holi 2026: 'चमकीले रंग, पानी के गुब्बारे..' इन मैसेज को भेजकर अपनो को बोलें 'हैप्पी होली'
Happy Holi Wishes: होली के मौके पर रंग और गुलाल उड़ाने के साथ अपनों के मन में प्यार भरी लहर भी दौड़नी चाहिए। दिलों के मैल को धुलकर एक दूजे को भेजें होली की शुभकामनाएं। यहां से चुनें बेहतरीन लाइनें और अपनों को भेजें हैप्पी होली।
होली का त्योहार हंसी, खुशी और जश्न मनाने का दिन है। रंगों के साथ नई उमंगों और दिल के सारे मैल धुल देने का त्योहार है। इस दिन को अपने साथियों के साथ और भी ज्यादा खुशनुमा बनाएं और सेंड करें उन्हें ये होली की बधाई देने के लिए ये शानदार मैसेज।
बेहतरीन लाइनों के साथ अपनों को बोलें हैप्पी होली
1) प्यार के रंगों से भरो पिचकारी
स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी
ये रंग ना जाने ना कोई जात ना बोली
सबको हो मुबारक ये हैप्पी होली
2) जैसे-जैसे रंग आकाश में फैलते हैं,
वैसे ही आपके जीवन में खुशियां
और, समृद्धि छा जाए।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
3) चमकीले रंग, पानी के गुब्बारे,
स्वादिष्ट गुजिया और मधुर गीत,
आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं
4) यह होली आपके सभी दुखों को दूर करे आपके दिनों को खुशियों
और आशा के रंगों से भर दे।
5) रंगों के त्योहार होली पर,
आपको प्रेम का लाल रंग,
समृद्धि का हरा रंग,
शांति का नीला रंग
और, आनंद का पीला रंग मिले।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
6) आपको होली की ढेरों शुभकामनाओं
से भरा इंद्रधनुष भेज रही हूं,
आशा है कि हर रंग आपके जीवन में कुछ अद्भुत लेकर आए!
हैप्पी होली
7) होली के पवित्र रंग,
आपके मन को शांति,
और आपके घर में समृद्धि लाएं।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं!
8) इस होली अपने ऊपर बोझ डालने वाली हर चीज को त्याग दें
और आजादी और खुशी के रंगों में नाचें।
हैप्पी होली
9) होली की खुशियां शानदार हों,
मिठाइयां मीठी हों
और आपकी यादें सुनहरी हों।
होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
10) जीवन एक कैनवास है,
आशा है कि यह होली
आपको इसे सबसे खूबसूरत रंगों से रंगने के लिए प्रेरित करेगी!
हैप्पी होली
11) आपको हंसी, प्यार और अपने प्रिय लोगों के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
12) होली के रंग आपको अपने प्रियजनों के करीब लाएं और आपकी चिंताओं से दूर करें।
आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं,
13) यह होली आपके जैसी ही जादुई, गर्मजोशी भरी और रोशन हो।
होली की हार्दिक बधाई
