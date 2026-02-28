50+ Holi Wishes: गुलाल का तिलक…होली पर विश भेजने के लिए 50 से ज्यादा बेस्ट विशेज

Follow Us on

होली का त्योहार आने वाला है और इस खास मौके पर अगर आप अपनों को हैपी होली कहना चाहते हैं तो यहां दिए 50+ विशेज में से एक चुनें। ये विशेज अपनों और दोस्तो को भेजने के अलावा स्टेटस पर लगाने के लिए भी बेस्ट हैं।

रंगो का त्योहार होली बस आने वाले है और हर घर में इस त्योहार की पूरी तैयारी हो चुकी है। होली के मौके पर घरों में गुझिया, मठरी, शक्करपारे और लड्डू बनाए जाते हैं। इस त्योहार की खुशियां लोग एक दूसरे के साथ मैसेज भेजकर करते हैं। अगर आप भी अपनों को खास मैसेज भेजकर होली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यहां नीचे 50+ मैसेज हैं। जिनमें से एक को चुनकर आप अपनों को भेज सकते हैं।

1) रंग उड़े नीले-पीले,

दिल हो गए हैं गीले-गीले।

होली के इस रंग में,

हम सब हो गए हैं नशीले-नशीले।

2) फागुन का महीना,

वो मस्ती का जमाना,

रंगों की बारिश,

वो भीगना-भिगाना।

3) गले मिलो हर किसी से,

मिटा दो हर दूरी।

होली का त्यौहार है,

प्यार बांटना है जरूरी।

4) रंगों की दुनिया में खो जाएं,

आज सब गिले-शिकवे भुलाएं।

खुशियों का ये त्योहार,

मिलकर धूम-धाम से मनाएं।

5) ठंडाई की मस्ती,

गुलाल का टीका,

आपके बिना, हर त्योहार है फीका।

हैपी होली

6) सुनहरी धूप,

बरसात के बाद,

थोड़ी सी हंसी,

हर बात के बाद।

इसी तरह मुबारक हो आपको होली,

आज के दिन के बाद।

7) रंगों की होली,

अपनों की टोली।

खुशियों से भर जाए आपकी झोली।

हैपी होली

8) निकलो गलियों में बना कर टोली,

भिगो दो आज हर एक की चोली।

कोई मुस्कुराए तो उसे गले लगा लो,

और कह दो हैपी होली

9) ये रंगों का त्योहार लाया खुशियों की सौगात,

आपके जीवन में बनी रहे ईश्वर की कृपा की रात।

होली मुबारक

10) इश्क की होली खेलनी है मुझे तुम्हारे साथ,

हाथों में हो गुलाल और तुम्हारा हाथ।

रंग जाए हमारी ये दुनिया प्यार के रंग में, बस यही है दिल की आरजू तुम्हारे साथ।

हैपी होली

11) मथुरा की खुशबू,

गोकुल का हार,

वृंदावन की सुगंध,

बरसाने का प्यार।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

12) गुजिया की मिठास,

बड़ों का आशीर्वाद,

प्यार की बौछार,

अपनों का साथ।

सदा खुश रहे आपका परिवार,

मुबारक हो होली का त्योहार।

13) सदा हंसते रहें आप करोड़ों के बीच,

सदा खिलते रहें आप गुलाबों के बीच।

रोशन रहे आपका जीवन रंगों के बीच,

होली मुबारक हो अपनों के बीच।

14) जीवन के हर रास्ते पर खुशियां रहें,

आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहे।

रंगों के इस पावन पर्व पर,

खुशियों का आपके घर में वास रहे।

15) रंगों से भरी रहे आपकी दुनिया,

खुशियों से भरा रहे आपका मन।

होली के इस खास मौके पर,

बस यही दुआ करता है मेरा मन।

16) खुशियां हों ओवरफ्लो,

मस्ती कभी न हो लो।

आपकी लाइफ में खुशियों का हो ऐसा ग्लो,

कि होली मनाओ बड़े मजे में ब्रो।

17) लाल रंग आपके गालों के लिए,

नीला रंग आपकी आंखों के लिए।

पीला रंग आपकी मुस्कान के लिए,

और होली का हर रंग हमारे प्यार के लिए।

18) तुम्हारे चेहरे पर जब गुलाल लगता है,

कसम से चांद भी कमाल लगता है।

इस होली बस ये दुआ है मेरी,

कि हमारा साथ सदियों तक मिसाल लगता है।

हैपी होली

19) रंगों में घुली हो मोहब्बत की मिठास,

इस होली पूरा हो हर एक एहसास।

तुम रहो मेरे करीब, और मैं रहूं तुम्हारे पास।

20) बिना रंग के होली अधूरी है,

और बिना तुम्हारे मेरी जिंदगी अधूरी है।

चलो आज मिलकर खुशियां मनाते हैं,

क्योंकि ये त्योहार बहुत जरूरी है।

21) पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार,

यही है होली का त्योहार।

बुरा न मानो होली है,

मस्ती में डूब जाओ यार।

हैपी होली

22) खा के गुजिया,

पी के भंग,

लगा के थोड़ा सा रंग।

बज रहे ढोल और मृदंग,

खेलो होली हमजोली के संग।

23) रंगों का त्योहार है आया,

साथ अपने खुशियां लाया।

हमसे पहले कोई विश न कर दे,

इसलिए मैसेज सबसे पहले भिजवाया।

हैपी होली

24) दोस्ती के रंग सबसे पक्के,

बाकी सब फीके-फीके।

इस होली मचाएंगे खूब धूम,

भूल कर दुनिया के सब तरीके।

हैपी होली

25) ना जुबान से,

ना कार्ड से,

ना गिफ्ट से,

ना पोस्ट से।

आपको होली मुबारक हो, सीधे हमारे दिल से। हैपी होली

26) होलिका की आग में जल जाएं आपकी सारी परेशानियां,

रंगों के साथ शुरू हों नई खुशियां और कहानियां। शुभ होली

27) जीवन में हर रंग का अपना महत्व है,

गम का काला भी और सुख का लाल भी।

इस होली हर रंग को अपनाएं और खुश रहें।

हैपी होली

28) बुराई पर अच्छाई की जीत हो,

हर दिल में बस प्रीत हो।

रंगों का ये उत्सव, आपके सफल जीवन का गीत हो।

29) फूलों ने खिलना छोड़ दिया,

तारों ने चमकना छोड़ दिया।

होली में अभी वक्त है,

फिर आपने अभी से क्यों नहाना छोड़ दिया?

हैपी होली

30) इंद्रधनुष के रंगों जैसा हो आपका जीवन,

महकता रहे जैसे फूलों का उपवन।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

31) रिश्तों की कड़वाहट को रंगों में घोल दें,

प्यार और सम्मान की भाषा बोल दें।

घर की शांति बनी रहे सदा के लिए,

खुशियों के दरवाजे आज आप खोल दें।

हैपी होली

32) मां के हाथों की गुजिया,

पिता का दुलार,

यही तो है असली होली का उपहार।

ईश्वर रखे सलामत इस प्यारे परिवार को,

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

हैपी होली

33) घर की देहली पर खुशियों के रंग बरसें,

सुख-समृद्धि के लिए आप कभी न तरसें।

बड़ों के चरणों में ही सारा तीर्थ है,

उनकी दुआएं आपके जीवन को संवारें।

हैपी होली

34) जैसे होली के रंग मिलकर एक हो जाते हैं,

वैसे ही परिवार के सदस्य स्नेह बढ़ाते हैं।

शांति और धैर्य बना रहे आपके घर में,

हम दिल से आपको ये संदेश पहुंचाते हैं।

हैपी होली

35) गुलाल का तिलक और बड़ों को प्रणाम,

सफल हो आपके जीवन के हर काम।

होली की मस्ती में मर्यादा का रंग हो,

रोशन रहे जग में आपका नेक नाम।

हैपी होली

36) आंगन में बिखरे खुशियों का अबीर,

बदल जाए आपकी हर बुरी तकदीर।

घर के बड़ों का मान सदा बढ़ता रहे,

सुंदर बनी रहे आपके परिवार की तस्वीर।

हैपी होली

37) रिश्तों में बनी रहे गुलाल जैसी लाली,

घर में न रहे कोई जगह खाली।

बड़ों की सीख ही जीवन का असली धन है,

मुबारक हो आपको ये होली निराली।

38) सच्ची होली वही जहां सबका सम्मान हो,

घर के कोने-कोने में ईश्वर का ध्यान हो।

रंगों से नहीं, प्यार से दिल जीतें, हर सदस्य के चेहरे पर प्यारी मुस्कान हो।

हैपी होली

39) परंपराओं की सुगंध और अपनों का प्यार,

खुशियों की दस्तक और रंगों की बौछार।

बड़ों की छत्रछाया में फले-फूले परिवार,

आपको बहुत-बहुत मुबारक हो होली का त्योहार।

40) स्नेह के रंगों से आंगन सजाएं,

बड़ों के अनुभव से जीवन महकाएं।

शांति और प्रेम का दीया जलाकर,

इस होली को हम यादगार बनाएं।

हैपी होली

41) आपकी मुस्कान ही हमारी होली है,

आपके आशीर्वाद से भरी हमारी झोली है।

घर की सुख-शांति सदा अटूट रहे,

बस यही कहती हमारी शुभकामनाओं की टोली है।

हैपी होली

42) होलिका की अग्नि में जलें क्लेश और कलेश,

खुशियों से भर जाए आपका संदेश।

शांति, संतोष और स्वास्थ्य मिले आपको,

मंगलमय हो आपका होली का परिवेश।

हैपी होली

43) बड़ों का आशीर्वाद है असली रंग,

खुशियां आती हैं अपनों के संग।

इस होली मांगते हैं रब से यही दुआ,

सुख-शांति बनी रहे आपके जीवन के हर अंग।

हैपी होली

44) घर में गूंजे सदा खुशियों की किलकारी,

बड़ों के साये में बीते जिंदगी सारी।

रंगों का यह पावन पर्व मुबारक हो आपको,

खुशहाल रहे सदा आपकी गृहस्थी प्यारी।

हैपी होली

45) संस्कारों का गुलाल हो,

अपनों का साथ हो,

सिर पर हमेशा बुजुर्गों का हाथ हो।

होली का हर रंग खुशियां लेकर आए,

ऐसी ही सुखद आपकी हर बात हो।

हैपी होली

46)सिर्फ रंगों से होली नहीं होती,

कुछ रंग एहसासों के भी होते हैं।

दूर रहकर भी जो रूह में बसे हैं,

वो यादों के गुलाल से हमें भिगोते हैं।

हैपी होली

47) तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मेरा सबसे पसंदीदा रंग है,

मेरी हर खुशी जुड़ी सिर्फ तुम्हारे ही संग है।

मुबारक हो तुम्हें ये रंगों का हसीं त्योहार,

क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरी होली उमंग है।

हैपी होली

48)अबीर की खुशबू और यादों का मेला,

तुम्हारे बिना हर त्योहार लगता है अकेला,

चलो आज दूरियों की दीवारों को ढहा देते हैं,

और प्यार के रंगों से भर देते हैं हर एक झमेला।

हैपी होली

49)रिश्तों की डोर को थोड़ा और मजबूत करते हैं,

शिकायतों को भुलाकर प्यार को सबूत करते हैं।

होली के इस पावन पर्व पर दिल से दिल मिलाएं,

और नफरतों को हमेशा के लिए ताबूत करते हैं।

50)संस्कारों का गुलाल हो,

अपनों का साथ हो,

सिर पर हमेशा बुजुर्गों का हाथ हो।

होली का हर रंग खुशियां लेकर आए,

ऐसी ही सुखद आपकी हर बात हो।

हैपी होली

51) हवाओं में घुली है आज प्यार की मिठास,

जैसे तुम हर पल रहते हो मेरे दिल के पास,

होली मुबारक हो तुम्हें मेरी जान,

तुम ही हो मेरे जीवन का सबसे खास एहसास।