Holi Wishes: आपकी दुआओं का रंग...होली पर पार्टनर से दोस्त तक को भेजें टॉप 50 मैसेज, प्यार के रंग से रंगा होगा हर शब्द

Mar 01, 2026 09:48 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Top 50 Viral Colourful Holi Messages : इस बार हम आपके लिए लेकर आएं हैं होली के 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 50 टॉप ट्रेडिंग होली मैसेज फॉर पार्टनर, होली कोट्स फॉर फ्रेंड्स, परिवार में बड़ों के लिए होली के शुभकामना संदेश। जिन्हें अपनों को भेजकर आप होली का त्योहार को खास बना सकते हैं।

Happy Holi 2026 Wishes in Hindi : फाल्गुन की मस्ती और हवाओं में उड़ते गुलाल की खुशबू के साथ, एक बार फिर उदास दिलों में खुशी भरने वाला होली का त्योहार आने वाला है। 'होली' महज रंगों का खेल नहीं, बल्कि दिलों के मेल का भी त्योहार है, जहां पुरानी कड़वाहटें ठंडाई के मिठास में घुल जाती हैं और रिश्तों पर प्यार का पक्का रंग चढ़ता है। आइए, इस बार की होली को सिर्फ चेहरों तक सीमित न रखकर, अपनों की यादों और हंसी के साथ और भी यादगार बनाएं। जी हां, इस बार हम आपके लिए लेकर आएं हैं होली के 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 50 टॉप ट्रेडिंग होली मैसेज फॉर पार्टनर, होली कोट्स फॉर फ्रेंड्स, परिवार में बड़ों के लिए होली के शुभकामना संदेश। जिन्हें अपनों को भेजकर आप होली का त्योहार को खास बना सकते हैं।

होली पर भेजें दिल को छू लेने वाली शायरियां

1- निकलो गलियों में बना के टोली, भिगा दो आज हर एक की झोली,

मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलो

Happy Holi!

2- मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार,

वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!

3- लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!"

4- रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार,

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार।"

दोस्तों के लिए फनी और कूल मैसेज

5- बुरा न मानो होली है... यह कह कर किसी ने मुझ पर रंग डाल दिया,

अब मैंने भी 'बुरा न मानो दीवाली है' कह कर उस पर बम फोड़ दिया!

6- खा के गुजिया, पी के भंग, लगा के थोड़ा सा रंग,

बजा के ढोलक और मृदंग, खेलें होली हम तेरे संग!

7-भगवान करें इस बार होली ऐसी आए,

कि आपके घर से सारा पुराना पेंट धुल जाए और नया लग जाए!

8- होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है,

पर जो रंग नहीं लगाएगा, उसकी खिड़की पर पत्थर मारना जरूरी है!

9- त्यौहार है ये खुशियों का, जब सब अपना बन जाते हैं,

जो ज्यादा भाव खाते हैं, वो भी रंगे जाते हैं !

छोटे और प्यारे होली संदेश

10- राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी।

11- खुशियां हो Overflow, मस्ती कभी न हो Low, होली का सुरूर छाया रहे...

Happy Holi!

12- सपनो की दुनिया और अपनों का प्यार, गालों पर गुलाल और पानी की बौछार!

13- रंगों से भी रंगीन हो आपकी जिंदगी, बस यही है दुआ हमारी।

Happy Holi!

14- ईश्वर करे आपकी लाइफ का हर पन्ना खुशियों के रंगों से भरा हो।

Happy Holi!

Holi Instagram Captions (होली के ट्रेंडिंग और वायरल कैप्शन)

15- रंगों से नहीं, यादों से होली मनाएंगे।

#Holi2026"

16- गुलाल का रंग, अपनों का संग।

जय श्री कृष्णा!

17- भांग की खुमारी और गुलाल की लाली,

मुबारक हो सबको होली निराली!"

इमोशनल और गहरे होली संदेश (Heartfelt Holi Messages)

18- मिट जाए दूरियां इस होली में ऐसी मिठास हो,

नफरत का नाम न हो, बस प्यार का अहसास हो।

19- रंगों का त्यौहार तो बस एक बहाना है,

हमें तो आपके करीब आना है!

Happy Holi!

20- हर रंग कुछ कहता है, पर जो रंग तुम्हारी मुस्कान में है, वो सबसे गहरा है।

21- सिर्फ चेहरों पर नहीं, आज दिलों पर भी रंग लगाओ, जो रूठे हैं उन्हें गले लगाओ।

22- हाथ में गुलाल है, दिल में तेरा ख्याल है, ये होली बेमिसाल है!"

23- बदल जाती है दुनिया जब तुम मुस्कुराते हो, होली के रंगों में और भी निखर जाते हो।

24- ईश्वर करें आपके जीवन में खुशियों का रंग इतना गहरा हो कि दुख का कोई रंग चढ़ ही न पाए।"

होली के फनी और देसी स्टाइल मैसेज (Holi Funny & Witty Messages)

25- आज की ताजा खबर: जो नहाएगा वो रंगा जाएगा, जो नहीं नहाएगा उसे नहलाया जाएगा!

26- भांग की गोली और गालों पर रोली, मुबारक हो सबको ये मस्त वाली होली!"

होली के शॉर्ट और वायरल मैसेज

27- पिचकारी की धार, खुशियों की फुहार।

28- गुलाल का टीका, जीवन न हो फीका।"

29- रंग, उमंग और अपनों का संग।"

30- जिंदगी एक कैनवास है, इसमें सबसे सुंदर रंग भरो।"

31- बुरा न मानो, दिल खोल कर होली मनाओ!"

32- ये रंगों का पर्व, ये प्यार की बोली, सदा खुशियों से भरी रहे आपकी झोली।"

33- हवाओं के साथ गुलाल उड़ने दो, आज हर दिल को प्यार से जुड़ने दो।"

34- फूलों ने खिलना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया, क्या अब होली में आपने रंगना छोड़ दिया?"

35- बसंत की बहार, रंगों की फुहार, मुबारक हो आपको होली का उपहार।"

36- मौज-मस्ती की है बारी, निकालो अपनी पिचकारी, होली की करो तैयारी!"

खास रिश्तों को होली विश करने के लिए मैसेज ( Holi Messages For Someone Special)

37- मेरी दुनिया के सबसे खूबसूरत रंग 'तुम' हो।

हैप्पी होली!"

38-तुम्हारे साथ हर दिन होली जैसा रंगीन लगता है।"

39-इस बार की होली में मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार का रंग चाहिए।

40- इश्क की होलो में कुछ ऐसा हो जाए,

मैं रंग बनूं और तू मुझमें घुल जाए।

41-हाथ में तेरा हाथ हो, और गालों पर गुलाल... काश!

हमारी हर होली हो इतनी ही बेमिसाल।

42-दोस्ती के इस रंग को कभी फीका मत पड़ने देना।

तू है तो हर दिन होली है और हर रात दीवाली!

Happy Holi, Partner in Crime!

43-हमारी दोस्ती का रंग सबसे पक्का है, जिसे न पानी छुड़ा सकता है न वक्त।

चल, आज फिर से हुड़दंग मचाते हैं!

44- अंधकार पर प्रकाश की जीत,

बुराई पर अच्छाई की जीत.

यही है होलिका दहन की सीख,

सदा रहे सत्य की रीत

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

45-फाल्गुन की इस मस्ती में, एक नाम तुम्हारा भी शामिल है। अब तुम इसे रंग समझो या मेरा इश्क!

46-हवाओं में उड़ते इस गुलाल की कसम, जो रंग तुझ पर चढ़ा है, वो अब मुझ पर भी दिखने लगा है।

Happy Holi!

परिवार और बड़ों के लिए होली संदेश

47-आपकी दुआओं का रंग ही है जो मेरी जिंदगी को महकाता है। इस होली पर ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य और मुस्कान हमेशा बनी रहे।

सादर चरण स्पर्श और होली की शुभकामनाएं!

48-घर की होली, मां के हाथ की गुजिया और पापा की डांट... इसके बिना हर त्यौहार अधूरा है। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई।

49-हाथों में रंग लिए,

दिल में उमंग लिए,

मन में खुशियां लिए,

अपनों को संग लिए

रंगों का खुमार लिए,

चलो रंगों का त्योहार मनाएं

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

50-अच्छाई की जीत हुई है,

हार गई आज बुराई है,

देखो होलिका दहन की,

शुभ घड़ी आज आयी है,

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Holi Holi Wishes Holika Dahan

