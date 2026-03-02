100+ Holi Wishes: होली की शुभकामनाएं दोस्तों-रिश्तेदारों को देने के लिए यहां से चुनें मैसेज

Follow Us on

Happy Holi Messages: रंगों का त्योहार होली आते ही लोग एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनों और दोस्तों को हैपी होली कहने के लिए अच्छा मैसेज खोज रहे हैं तो यहां से चुनें।

होली का त्योहार दुनियाभर में खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आता है। इस साल रंगोत्सव 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि, छोटी होली से ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर रिश्तेदारों और दोस्तों को हैपी होली कहने के लिए मैसेज खोज रहे हैं, तो यहां देखिए 100+ मैसेज-

दोस्तों को भेजने के लिए मजेदार होली विशेज 1) शैम्पू की बोतल और साबुन की टिकिया तैयार रखो,

होली के दुश्मनों से अपनी पीठ पर वार सहो।

नहाने का ये मौका फिर एक साल बाद आएगा,

जो आज बच गया, वो गंदा ही कहलाएगा।

हैपी होली

2) होली के दिन पानी से इतना मत डरो,

थोड़ा सा रंग लगाओ और ऐश करो।

साल में एक बार तो बदन साफ कर लो,

बाल्टी भर पानी डालकर पाप साफ कर लो!

हैपी होली

3) रंग लगे या ना लगे, पानी जरूर डलवाना,

नहाने का बहाना है, इसे हाथ से न गवाना।

सालों की जमी परत आज उतर जाएगी,

तुम्हारी असली सूरत आज निखर आएगी!

हैपी होली

4) होली का ये त्योहार है बड़ा ही भारी,

नहाने से बचने की कर लो अब तैयारी।

महीनों का मैल आज रंगों से छुप जाएगा,

जो नहीं नहाया, वो भी आज चमक जाएगा!

हैपी होली

5) सुना है तुम महीनों से नहीं नहाए हो भाई,

भगवान ने तुम्हारे लिए ही होली बनाई।

रंगों के बहाने कम से कम पानी तो छुओगे,

वर्ना बदबू से तुम खुद ही एक दिन मुओगे!

हैपी होली

6) ना जुबान से, ना कार्ड से,

ना गिफ्ट से, ना ही पोस्ट से।

होली मुबारक हो सीधा दिल से,

मिलकर रंग लगाएंगे अपने दोस्त से।

हैपी होली

7) पीकर भांग जो तुम नाली में गिर जाओगे,

सच कहता हूं दोस्त, बड़े ही क्यूट नजर आओगे।

उठाने की कोशिश कोई नहीं करेगा तुम्हें वहाँ से,

बस फोटो खींचकर सब हँसेंगे दूर यहाँ से!

हैपी होली

8) एक गिलास ठंडाई और थोड़ा सा है भांग,

होली के दिन तोड़ेंगे हम सबकी टांग।

नाचना ऐसा कि धरती भी हिल जाए,

होली मुबारक हो, चाहे जो भी मिल जाए!

हैपी होली

9) होली आई, खुशियां लाई, साथ में लाई भांग,

झूम रहे हैं सब जैसे बज रही हो मृदंग।

होश उड़े हैं सबके, बातों में है मिठास,

भांग के नशे में गधा भी लगता है खास!

हैपी होली

10) गुझिया की मिठास और दही-भल्ले का स्वाद,

होली के बाद आएगी बस पेट दर्द की याद।

इतना मत ठूसना कि बटन टूट जाए,

और रंग लगाने वाला तुम्हें छोड़ कर भाग जाए!

हैपी होली

11) भांग की खुशबू, ठंडाई की मिठास,

होली का दिन है बड़ा ही खास।

पीकर दो गिलास तुम ऐसे झूमोगे,

कि सड़क पर पड़े खंभे को भी चूमोगे!

हैपी होली

12) वो गुझिया चुराना और चुपके से खा जाना,

मम्मी की डांट सुनकर फिर से मुस्कुराना।

होली है भाई, डाइट को मारो गोली,

पेट फुलाकर बोलो- 'हैप्पी होली, हैप्पी होली!'

13) खाने में माहिर हो, ये सब जानते हैं,

होली पर तुम गुझिया के दुश्मन हो, ये मानते हैं।

प्लेट खाली देखकर मेहमान रोने लगेंगे,

और तुम कोने में बैठकर फिर से डकार लोगे!

हैपी होली

14) चढ़ गई भांग तो दुनिया रंगीन नजर आएगी,

तुम्हारी हर बात सबको ही भा जाएगी।

कल सुबह जब उतरेगा नशा और चढ़ेगा बुखार,

तब समझ आएगा क्या होता है होली का त्योहार!

हैपी होली

15) त्योहार है ये खुशियों का, प्यार का और रंगों का,

पर असल में दिन है ये गंदे-गंदे चेहरों का।

पहचाने नहीं जाओगे जब लग जाएगा पक्का रंग,

बंदर भी शरमा जाएंगे देखकर तुम्हारा ढंग!

हैपी होली

16) होली के दिन तुम शेर बनके निकलोगे बाहर,

गली के बच्चे करेंगे तुम पर रंगों की बौछार।

शाम को जब आईने में देखोगे अपनी सूरत,

दिखेगी तुम्हें किसी डरावने भूत की मूरत।

हैपी होली

17) ऐ दोस्त, होली पर जरा संभलकर घर से निकलना,

पानी की बाल्टियों और कीचड़ से तुम बचना।

कसम है तुम्हें, इस बार हुलिया मत बिगाड़ना,

वरना मोहल्ले के कुत्ते भी लगेंगे तुम्हें डांटना।

हैपी होली

18) वो गुलाबी गाल, वो नीली आंखें और पीली नाक,

होली खेलकर तुम लगोगे बिल्कुल 'खतरनाक'।

दो दिन तक साबुन रगड़ोगे पर रंग नहीं जाएगा,

पड़ोसी भी तुम्हें देख कर दूर भाग जाएगा।

हैपी होली

19) नीले तुम, पीले तुम, लाल-गुलाबी हो गए तुम,

होली के हुड़दंग में देखो कहीं खो गए तुम।

इतना रंग लगा दिया है यारों ने चेहरे पर तुम्हारे,

कि घरवाली पूछेगी- 'अरे भाई साहब, कौन हैं आप हमारे?'

हैपी होली

20) गुझिया खाते वक्त अपनी तोंद का भी ख्याल रखना,

कहीं बटन टूटकर किसी की आंख में न लग जाए निशाना।

होली है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब हड़प जाओगे,

थोड़ा छोड़ देना वरना अगले दिन डॉक्टर के पास जाओगे!

हैपी होली

एक लाइन वाले मजाकिया होली मैसेज 21) रंग लगाओ ऐसा कि पहचान ना आए,

बीवी भी घबरा कर मायके भाग जाए।

हैपी होली

22) होली पर गालों को संभालना,

वरना लोग उसे तरबूज समझकर लाल कर देंगे।

हैपी होली

23) भांग पीकर जो तुम शेर बनोगे,

कल सुबह चूहा बनकर बिस्तर में छुपोगे।

हैपी होली

24) पिचकारी की धार से डरते हो क्या?

साल में एक बार तो नहाते हो क्या?

हैपी होली

25) रंगीन चेहरा, उड़े हुए बाल,

मुबारक हो तुम्हें बंदर जैसा हाल!

हैपी होली

26) होली का रंग उतरेगा दो दिन में,

पर तुम्हारी बेइज्जती याद रहेगी सालों में।

हैपी होली

27) जो होली नहीं खेलेगा,

उसे अगले जन्म में 'सफेद चूहा' बनाया जाएगा!

हैपी होली

28) होली मुबारक हो उसे,

जो रंग लगने के डर से बाथरूम में छुपा बैठा है।

हैपी होली

29) तुम क्या रंग लगाओगे हमें,

हम तो खुद रंग बदलने में उस्ताद हैं।

हैपी होली

30) इस होली बस इतना ख्याल रखना,

कीचड़ में गिरो तो मुंह बंद रखना।

हैपी होली

31) रंग, गुलाल और ढेर सारा शोर,

तुम्हारी शक्ल देख के भागेगा चोर।

हैपी होली

32) होली का असली मजा तो तब आता है,

जब दुश्मन भी दोस्त बन कर रंग लगा जाता है।

हैपी होली

33) तुम्हारी शक्ल पर रंग कम और 'कीचड़' ज्यादा जचता है!

हैपी होली

34) होली पर तुम बिना रंग लगाए भी 'डरावने' ही लगते हो।

हैपी होली

35) भांग उतनी ही पीना जितनी तुम्हारा 'छोटा सा दिमाग' झेल सके।

हैपी होली

36) जो नहाने से डरे, वो असली 'होली का कायर' कहलाए।

37) मुबारक हो, आज तुम्हें 'इंसान' से 'कार्टून' बनने का लाइसेंस मिल गया है।

हैपी होली

38) तुम्हारी डाइट देखकर लगता है कि गुझिया का अकाल पड़ने वाला है।

हैपी होली

39) सेल्फी मत लेना भाई, कैमरा भी 'एरर' दिखा देगा।

हैपी होली

40) हैप्पी होली! अब जाओ और अपना 'थोपड़ा' काला करवा के आओ।

हैपी होली

रिश्तेदारों को भेजने के लिए होली की शुभकामनाएं 41) पिचकारी से निकले रंगों की धार,

दोस्ती के रंगों से महके ये संसार।

भांग की चुस्की और गुझिया की मिठास,

मुबारक हो दोस्त तुम्हें होली का त्योहार।

हैपी होली

42) रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार।

चन्दन की खुशबू, अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

होली की शुभकामनाएं

43) लाल गुलाबी नीले पीले सारे रंग,

होली खेलेंगे हम अपनों के संग।

रंगों की इस दुनिया में खो जाएं,

दुश्मन को भी गले लगाकर सो जाएं।

होली की शुभकामनाएं

44) गुलाल का रंग, गुझिया की मिठास,

मन में उमंग, अपनों का विश्वास।

सब मिलकर मनाएं रंगों का उत्सव,

जीवन में रहे हमेशा प्यार का एहसास।

हैपी होली

45) राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,

प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी।

यह रंग न छूटे कभी भी जीवन से,

ऐसी आए आपके घर होली की बारी।

हैपी होली

46)फागुन का महीना, वो मस्ती के गीत,

रंगों की मेल और प्यार की जीत।

दिल से दिल मिलने का आया है दिन,

होली मनाओ अब अपनों के संग।

हैपी होली

47) ये रंगों का उत्सव, ये खुशियों की शाम,

दोस्त तेरे नाम करते हैं ये जाम।

रंगों में सराबोर हो जाएं आज हम,

भुला दें पुराने सारे शिकवे और गम।

हैपी होली

48) तेरे चेहरे पर गुलाल मलना है,

प्यार के रंग में संग-संग चलना है।

इश्क की होली खेलेंगे हम आज,

कि बस तेरी ही बाहों में संभलना है।

हैपी होली

49) सबसे प्यारा रंग है तेरे इश्क का,

जो चढ़ा है मुझ पर रूह तक।

इस होली बस तुझे ही रंगना है,

सिर से लेकर पैरों के नाखून तक।

हैपी होली

भक्ति और प्रेम से जुड़े होली शुभकामना संदेश

51) कान्हा की प्रेममयी बांसुरी और रंगों की फुहार,

राधा के संग झूम रहा है सारा संसार।

भक्ति के रंग में आप भी ऐसे भीग जाएं,

कि मिट जाए जीवन के सारे अंधकार।

हैपी होली

52) जो रंग चढ़ा है कृष्ण के प्रेम का,

उसे दुनिया का कोई पानी न उतार पाए।

आपकी भक्ति और श्रद्धा का गुलाल,

आकाश में चारों ओर खुशियां फैलाए।

53) कान्हा के गालों पर राधा ने लगाया गुलाल,

देखकर सखियां भी हुई निहाल।

ऐसा ही रंग चढ़े आपके जीवन पर,

कि खुशियों से महके आपका हर साल।

हैपी होली

54)मुरली की तान और गुलाल की बौछार,

राधा की हंसी और कान्हा का दुलार।

ईश्वर करे आपकी झोली खुशियों से भर जाए,

मुबारक हो आपको होली का ये मधुर उपहार।

हैपी होली

55)बरसाने की लठमार, गोकुल की फुहार,

नन्दलाल की मस्ती, राधा का प्यार।

मुबारक हो आपको और आपके परिवार को,

पावन और पवित्र रंगों का यह त्योहार।

हैपी होली

56)श्याम ने मारा रंग का गोला,

राधा ने भी प्रेम से मुख को खोला।

सारे गोपी-ग्वाल मगन हुए ऐसे,

कि सारा जग 'राधे-राधे'बोला।

57) कान्हा की पिचकारी और राधा का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

हैपी होली

58) ब्रज की खुशबू, माखन की मिठास,

राधा के संग कान्हा का विश्वास।

होली के इस पावन पर्व पर,

पूरी हो आपकी हर दिल की आस।

हैपी होली

59) मन में रहे कृष्ण, तन पर रहे गुलाल,

होली मनाओ तुम सबके संग बेमिसाल।

हैपी होली

60) ब्रज की होली जैसा प्यार मिले,

आपको जीवन में हर सुख-संसार मिले।

हैपी होली

पॉजिटिव होली शुभकामना संदेश 61) होली के रंग केवल गालों पर नहीं, रूह पर चढ़ने चाहिए,

नफरत के कांटे कम और प्यार के फूल बढ़ने चाहिए।

बीते हुए कल की कड़वाहट को होलिका में जला दें,

आने वाले कल को अपनी मेहनत से और भी सजा दें।

हैपी होली

62) बुराई पर अच्छाई की जीत का है ये त्योहार,

अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का करें विचार।

होली के रंगों के साथ नए संकल्प सजाएं,

जीवन की हर राह पर सफलता के कदम बढ़ाएं।

हैपी होली

63) जैसे सप्तरंग मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं,

वैसे ही विविधता और एकता ही जीवन को महकाते हैं।

इस होली, अपने सपनों में मेहनत का रंग भरिए,

दुनिया के डर को छोड़कर, बस आगे की ओर बढ़िए।

हैपी होली

64) क्या हुआ जो पिछला साल उम्मीद के मुताबिक न रहा,

यह होली नई ऊर्जा और नए अवसरों की सौगात लाई है।

पूरे उत्साह के साथ फिर से कोशिश शुरू करें।

हैपी होली

65) गुलाल का उड़ना इस बात का प्रतीक है,

कि खुशियां बांटने से ही जीवन की रीत है।

ऊंचाइयों को छुओ पर जमीन से जुड़े रहो,

होली की इस ऊर्जा के साथ सदा आगे बढ़े रहो।

हैपी होली

66) गिले-शिकवे मिटाकर हाथ मिलाने का दिन है,

हृदय से कड़वाहट हटाकर मुस्कुराने का दिन है।

माफ करना सबसे बड़ा साहस होता है दोस्त,

इस होली रिश्तों में फिर से जान लाने का दिन है।

हैपी होली

67)जीवन एक कैनवास है और आप इसके कलाकार,

भर दीजिए इसमें उमंग और साहस के रंग अपार।

हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें,

होली के पावन पर्व पर खुद से नया प्यार करें।

68) पुरानी बातों की राख से नई उम्मीदें जगाना ही होली है,

निराशा के काले बादलों को हटाकर प्रकाश लाना ही होली है।

उठो, जागो और अपने लक्ष्यों को रंगों से भर दो!

हैपी होली

69) गिले-शिकवे मिटाकर हाथ मिलाने का दिन है,

हृदय से कड़वाहट हटाकर मुस्कुराने का दिन है।

माफ़ करना सबसे बड़ा साहस होता है दोस्त,

इस होली रिश्तों में फिर से जान लाने का दिन है।

हैपी होली

70) होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो,

सच्चाई और विश्वास के सामने वो कभी नहीं टिक सकती।

अपने मन की बुराइयों को त्यागें और अच्छाई को अपनाएं।

एक लाइन वाली हैपी होली विशेज

71) राधे की कृपा और श्याम का साथ,

बनी रहे आप पर खुशियों की बरसात।

हैपी होली

72) रंग जाए आपकी रूह शाम के रंग में,

जैसे डूबी थी राधा प्रेम के उमंग में।

हैपी होली

73) माखन चोर की मस्ती और राधा का श्रृंगार,

खुशियां लाए आपके लिए होली की बहार।

हैपी होली

74) इस होली बस एक ही अरदास है,

कान्हा का हाथ हमेशा आपके पास है।

हैपी होली

75) जैसे रंग पानी में घुलकर एक हो जाते हैं,

वैसे ही समाज में एकता लाएं।

हैपी होली

76) बाधाएं आएंगी, पर आप अपने संकल्प के रंगों को फीका न पड़ने दें।

हैपी होली

77) आपकी मुस्कुराहट दुनिया का सबसे सुंदर रंग है, इसे हमेशा संजोए रखें।

हैपी होली

78) ईर्ष्या की होलिका जलाएं और सद्भावना की गुझिया खिलाएं।

हैपी होली

79) प्रेम की डोर कभी कमजोर नहीं होती,

भक्ति की होली कभी पुरानी नहीं होती।

हैपी होली

80) जैसे राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं,

वैसे ही रंगों के बिना ये पल अधूरे हैं।

हैपी होली

खूबसूरत होली की शुभकामनाएं 81) कृष्ण के चरणों में अर्पण करो सारा गुलाल,

वो खुद ही संवार देंगे तुम्हारा भविष्य और हाल।

हैपी होली

82) न जात-पात, न कोई भेद-भाव,

बस राधा-कृष्ण जैसा सच्चा प्रेम भाव।

हैपी होली

83) रिश्तों की उम्र बढ़ानी है तो प्यार का छिड़काव करते रहें।

हैपी होली

84) सबसे गहरा रंग 'किरदार' का होता है,

इसे बेदाग रखें।

हैपी होली

85) होली सिखाती है कि खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं।

हैपी होली

86) हर रंग कुछ कहता है,

पर 'शांति' का रंग सबसे ज्यादा सुकून देता है।

हैपी होली

87) जो बीत गया उसे जला दें,

जो आने वाला है उसे रंग दें।

हैपी होली

88) हार को गुलाल की तरह उड़ा दें और जीत की तैयारी शुरू करें।

हैपी होली

89) खुद को ईश्वर के रंग में रंग लेना ही वास्तविक होली है।

हैपी होली

90) इस फागुन गोकुल की याद आए,

कान्हा की मस्ती आपके घर छा जाए।

हैपी होली

91) प्रेम की पिचकारी से छिड़को भक्ति का जल,

सफल हो जाए आपका आने वाला हर पल।

हैपी होली

92) राधा-रानी के आंगन जैसी खुशबू आपके घर में हमेशा महकती रहे।

हैपी होली

93) कान्हा की बांसुरी जैसी मधुरता आपके रिश्तों में बनी रहे।

हैपी होली

94) गुलाल की तरह हल्का और खुशियों की तरह गहरा हो आपका कृष्ण प्रेम।

हैपी होली

95) कान्हा के संग खेलो ऐसी होली,

कि भर जाए आपकी खुशियों की झोली।

हैपी होली

96) प्रेम का गुलाल और यादों की बौछार,

मुबारक हो राधा-कृष्ण का ये त्योहार।

हैपी होली

97) राधे-राधे! होली के इस पावन उत्सव पर प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे।

हैपी होली

98) भगवान करे इस होली आपकी जिंदगी का हर पन्ना रंगीन हो जाए।

हैपी होली

99)दुआ है कि सफलता के हर रंग आपके कदम चूमते रहें।

हैपी होली

100) भांग की मस्ती और गुझिया की मिठास,

मुबारक हो आपको होली का एहसास।

हैपी होली

101) रिश्तों में प्यार का रंग घुला रहे,

बस यही दुआ है इस होली पर।