चली पिचकारी उड़ा है गुलाल... होली पर अपनों को भेजें टॉप 10 शायरी मैसेज, रंगों की तरह खूबसूरत बन जाएंगे रिश्ते

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल... होली पर अपनों को भेजें टॉप 10 शायरी मैसेज, रंगों की तरह खूबसूरत बन जाएंगे रिश्ते
Holi 2026 Wishes : अगर आप भी दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो ये टॉप 10 होली स्पेशल चुनिंदा मैसेज, शायरी संदेश उनके जीवन में रंग, खुशियां और पॉजिटिविटी भरने का काम कर सकते हैं।
रंगों का त्योहार होली अपनी रंगीन खुशियों को बिखेरने के लिए किसी खास उम्र का मोहताज नहीं होता है। यह पर्व हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खास होता है। रंग और मौज-मस्ती से भरे इस त्योहार का लोग पूरे साल बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन लोग आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। आपसी प्यार और भाईचारे का संदेश देने वाला यह पर्व इस साल 4 मार्च को मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो ये टॉप 10 होली स्पेशल चुनिंदा मैसेज, शायरी संदेश उनके जीवन में रंग, खुशियां और पॉजिटिविटी भरने का काम कर सकते हैं।
Happy Holi 2026 Hindi Wishes Images, Quotes, Status, Messages :
1- प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,
स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी,
ये रंग न छूटे कभी जीवन से,
ऐसी चमक आए आपकी बारी
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
2- गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार
चांद की चांदनी, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार
होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
3- त्योहार ये रंग का,
त्योहार ये भंग का,
मस्ती में मस्त हो जाओ आज,
होली में दोगुना मजा है यार के संग का!
होली मुबारक हो
4- रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार,
ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार.
रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं
5- वसंत ऋतु की बहार,
चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,
रंग बरसे नीले हरे लाल,
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार
हैप्पी होली 2026
6- दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है,
रंगों में भीग जाने का दिन है,
ये होली का दिन है
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
7- आज मुबारक, कल मुबारक,
होली का हर पल मुबारक
रंग बिरंगी होली में,
होली का हर रंग मुबारक,
हैप्पी होली 2026
8- तमन्नाओं से भरी हो ज़िन्दगी
ख्वाइशों से भरा हो हर पल
दामन भी छोटा लगे इतनी खुशियाँ दे
आपको आनेवाला हर पल
हैप्पी होली 2026
9- रास रचाये गोकुल में कन्हैया
होली में बन जाए रंग रसिया
सजाए रंगों का साज हर एक द्वारे
आज भी गोपियां रंग लिए कान्हा की राह निहारें
होली की शुभकामनाएं
10- होली का त्योहार आपके जीवन में सुरक्षा, खुशी और उत्साह लेकर आए।
होली की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।