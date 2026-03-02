Happy Holi 2026: दोस्तों को भेजें पुरानी यादों से जुड़े होली मैसेज, यहां से चुनें सबसे अच्छा संदेश

Mar 02, 2026 10:27 pm IST

होली को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। इस एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों को होली की शुभकामनाएं शेयर करना न भूलें। यहां से चुनें पुरानी यादों से जुड़े बेस्ट होली विशेज।

वक्त के साथ हर कोई बिजी हो गया है और अब जो सभी के साथ है वह है यादें। दोस्तों के साथ होली का अलग ही मजा हुआ करता था। वक्त के साथ हर कोई बिजी हो गया और होली का मजा पहले से काफी कम होता चला गया। इस साल की होली पर अगर आप अपनी पुरानी टोली को होली विश करना चाहते हैं तो नीचे पुरानी यादों से जुड़े होली मैसेज हैं जो पुराने फ्रेंड्स को भेजने के लिए बेस्ट हैं।

पुरानी यादों से जुड़े होली मैसेज 1) वो गली, वो मोहल्ला और वो पानी की बौछार,

याद आता है आज भी दोस्तों के साथ वो प्यार।

भले ही आज हम दूर हैं एक-दूसरे से,

पर दिल में आज भी बसती है वो बचपन की मरोड़ और पुकार।

हैप्पी होली पुरानी टोली

2) वो जबरदस्ती पकड़ कर कीचड़ में डालना,

वो रंग लगवाने के बहाने घर से बाहर निकालना।

वो होली के दिन की मस्ती कहां खो गई,

अब तो बस यादों में रह गई वो रंगीन दुनिया।

हैपी होली

3) छत से गुब्बारे मारना और छिप जाना,

फिर पकड़े जाने पर 'बुरा न मानो' कहना।

वो यादें आज भी आंखों में रंग भर देती हैं,

काश, वो बचपन वाली होली फिर लौट आए।

हैपी होली

4) पक्के रंग की तरह है हमारी पुरानी यारी,

वक्त की धूल भी इसे फीका न कर पाई हमारी।

दुनिया भले ही नए रंगों में रंग जाए,

पर अपनी वो 'पुरानी यादों' वाली होली ही थी सबसे प्यारी।

हैपी होली

5) गुझिया की मिठास और उन दिनों की वो बातें,

हफ़्तों पहले शुरू हो जाती थी हमारी होली की रातें।

आज सब बड़े हो गए, सब मसरूफ (व्यस्त) हो गए,

पर यादों के झरोखे में आज भी हम सब साथ मुस्कुराते हैं।

हैपी होली

6) दोस्त आते रहे और जाते रहे जिंदगी में,

पर जो रंग तुम लोगों ने चढ़ाया था, वो आज भी नहीं उतरा।

मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली वही थी,

जब हम सब एक ही टोली का हिस्सा थे।

हैपी होली

7) होली आती है तो दिल फिर से बच्चा बन जाता है,

पुरानी बातों को याद कर अकेले में मुस्कुराता है।

वो पक्का रंग, वो फटे कपड़े और वो बेपरवाह हंसी,

आज की इस महँगी होली से वो सस्ती मस्ती याद आती है।

हैपी होली

8) रंग भले ही आज मैं तुम्हें लगा न पाऊं,

पर दुआओं में तुम्हारे चेहरे को गुलाल से रंग जाऊं।

दूरी भले ही मिलों की है हमारे बीच,

पर पुरानी यादों की महक आज भी दिल के पास पाऊं।

हैपी होली

9) मोबाइल की स्क्रीन पर 'Happy Holi' तो कह दिया,

पर वो गले लगकर रंग लगाने वाला अहसास कहां?

मिस कर रहा हूं अपनी उस पुरानी महफिल को,

जहां हर दोस्त का चेहरा ही एक अलग रंग था।

हैपी होली

10) वक्त बदला, शहर बदले और बदल गए हम,

पर होली की वो पुरानी यादें आज भी नहीं हैं कम।

तुम जहां भी हो, खुशियों के रंगों में भीगे रहना,

तुम्हारी याद आती है हर बार, जब आता है यह मौसम।

हैपी होली

पुराने दोस्तों को भेजने के लिए बेस्ट होली विशेज 11) फिर से वो बचपन वाली होली याद आ गई, दोस्तों के साथ वो टोली याद आ गई।हैपी होली

12) चाहे कितने भी दूर हों हम, पर होली के रंग हमें करीब ले ही आते हैं।हैपी होली

13) पक्के रंग की तरह है हमारी यारी, कभी नहीं छूटेगी यह जिम्मेदारी।हैपी होली

14) मोहल्ले की वो मस्ती, वो पानी के गुब्बारे, याद आते हैं होली पर वो दोस्त प्यारे। हैपी होली

15) इस होली बस एक ही ख्वाहिश है, तू फिर से रंग लगाने घर आ जाए।हैपी होली

16) रंग उतर जाएगा, पर दोस्ती की चमक हमेशा रहेगी।हैपी होली

17) होली का असली मजा तो दोस्तों को भिगोने में ही है।हैपी होली

18) मिठाई से ज्यादा मीठी है तेरी बातें, और रंगों से ज्यादा हसीन हैं हमारी यादें।हैपी होली

19) हवाओं के साथ अरमान भेजा है, नेटवर्क के जरिए पैगाम भेजा है, फुरसत मिले तो देख लेना, हमने सबसे पहले होली का राम-राम भेजा है।हैपी होली