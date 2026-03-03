Happy Holi 2026: टॉप 50+ बधाई संदेश, स्टेट्स और शायरियां, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं!

Follow Us on

Mar 03, 2026 01:28 pm IST

Happy Holi 2026 Wishes: यहां हम आपके लिए ऐसे टॉप बधाई संदेश ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टेट्स पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो करीबियों को भेज भी सकते हैं। इनकी हर एक लाइन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी।

रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे... होली के दिन की मस्ती को ये गाना बखूबी बयां करता है। जब पुराने सभी गिले-शिकवे भूलकर लोग होली के रंगों की मस्ती में डूब जाते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। भाईचारे का संदेश देता ये त्योहार और भी खास बन जाता है, जब आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं। आजकल डिजिटल दौर है, ऐसे में घर बैठे ही अपने खास लोगों को चुनिंदा मैसेज भेजकर होली की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही टॉप बधाई संदेश ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टेट्स पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो करीबियों को भेज भी सकते हैं। इनकी हर एक लाइन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी।

1) रूठे यार को मनाना है,

इस बार गिले शिकवे को मिटाना है,

आ गया होली का त्योहार,

हम सब गले मिलकर करें नई शुरुआत।

Happy Holi 2026!

2) चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,रंग बरसे नीले हरे लाल,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

3) दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है,

रंगों में भीग जाने का दिन है,

ये होली का दिन है

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

4) ठंडाई की मिठास,

रंगो की बहार,

होली का त्यौहार,

आने को है तैयार

थोड़ी सी मस्ती,

थोड़ा सा प्यार,

सबसे पहले मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!

Happy Holi 2026!

5) गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6) पिचकारी की धूम मची,

हर गली में खुशियां सजी,

गिले-शिकवे सब भूल जाओ,

होली में हंसी रची।

Happy Holi 2026!

7) गुलाल से सजे हैं गाल,

खुशियों से महके हर साल,

प्यार का रंग ऐसा चढ़े,

मिट जाए हर बवाल।

Happy Holi 2026!

8) रंगों से सजी ये शाम,

हर दिल ले प्यार का नाम,

नफरत दूर भागे,

हो खुशियों का पैगाम।

Happy Holi 2026!

9) गुलाल की हो फुहार,

खुशियां आए अपार,

हर चेहरा खिले,

होली बने त्योहार।

Happy Holi 2026!

10) रंगों की छटा निराली,

खुशियों से भरी थाली,

दिल से कहो मुबारक,

होली है मतवाली।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

11) गालों पे रंग सजा,

दिल ने प्यार रचा,

होली की मस्ती में,

हर दुख दूर भगा।

Happy Holi 2026!

12) रंगों से भर जाए मन,

खुशियों से सजे जीवन,

होली दे नया सवेरा,

मिटे हर उलझन।

हैप्पी होली 2026!

13) होली के दिन मत डरो इतना पानी से,

बस थोड़ा सा रंग लगाओ और धूम मचाकर करो ऐश।

साल में एक बार तो कर लो अपना बदन साफ,

डालो बाल्टी भर पानी और धो लो सारे पाप।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

14) खुशियों से हो आपकी मुलाकात,

रंगों की आए ऐसी बरसात।

गुजिया की मिठास और अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

15) कान्हा की पिचकारी हो और राधा का रंग,

चलो आज प्यार के रंग से ये दुनिया रंग दें सारी।

इस रंग का न कोई है जात-पात और न ही है कोई बोली।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

16) होली के रंग हों सबसे प्यारे,

खुशियों के दीप जले ढेर सारे।

रिश्तों में नई मिठास घुले,

मन में उमंग और प्रेम फले-फूले।

आप सभी की होली हो रंगों भरी।

Happy Holi 2026!

17) पिचकारी की धारा से रंग बरसे,

खुशियों के बादल संग-संग बरसे।

मीठी गुजिया और ठंडई संग,

मस्ती में झूमे हर दिल युवा संग।

रंगों भरी हो आपकी होली।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

18) होली की हुड़दंग में नीले-पीले, लाल-गुलाबी हो गए तुम,

होली के शोर-शराबे में कहीं खो गए तुम।

इतना रंग लग गया है चेहरे पर तुम्हारे,

घरवाली भी पूछेगी, भइया जी कौन हैं आप हमारे?

बुरा ना मानो होली है।

Happy Holi 2026!

19) आज मुबारक, कल मुबारक,

होली का हर पल मुबारक।

रंग बिरंगी होली में,

होली का हर रंग मुबारक।

Happy Holi 2026!

20) प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,

स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी।

ये रंग न छूटे कभी जीवन से,

ऐसी चमक आए आपकी बारी।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

21) रंगों से सजा है आंगन सारा,

हंसी से गूंजे घर हमारा,

मिठास घुले रिश्तों में ऐसे,

जैसे गुजिया में प्यार हमारा।

Happy Holi 2026!

22) तेरे गालों पर गुलाल लगाना है,

दिल से तुझे अपना बनाना है,

इस होली बस इतनी दुआ है,

हर साल तुझे रंग लगाना है।

होली की शुभकामनाएं!

23) नाराजगी के रंग फीके पड़ जाएं,

मुस्कानों के रंग चढ़ जाएं,

होली के इस शुभ अवसर पर

हर दिल से गिले शिकवे मिट जाएं।

होली की शुभकामनाएं!

24) नफरत की दीवार गिरा दो इस होली,

गले मिलो और बोलो मीठी बोली।

Happy Holi 2026!

25) खुशियां हों ओवरफ्लो,

मस्ती कभी न हो लो,

होली मुबारक हो मेरे ब्रो।

Happy Holi 2026!

26) मुरली की तान और गुलाल की मार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

हैपी होली 2026!

27) उड़े रे गुलाल कान्हा तोरे मंदिर में,

झूम उठे भक्त तेरे मस्ती के मंजर में।

हैपी होली 2026!

28) पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

Happy Holi 2026!

29) रिश्तों में प्यार बना रहे,

होली का रंग सजे,

जीवन के हर मोड़ पर खुशियों के ढोल बजें।

Happy Holi 2026!

30) गुझिया की मिठास और अपनों का साथ,

यादगार रहे यह होली की मुलाकात।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

31) गुलाल की महक और प्रेम की फुहार,

होली का है यह अनोखा उपहार।

हैपी होली 2026!

32) भांग की खुशबू,

ठंडाई की मिठास,

दोस्तों का साथ और होली का रास।

हैपी होली 2026!

33) गुलाल तो गालों पर लगेगा,

पर दोस्ती का रंग सीधा दिल पर लगेगा।

हैपी होली 2026 मेरे दोस्त!

34) रंगीन रहे तुम्हारी महफिल,

हर दुआ तुम्हारी हो जाए हासिल।

हैपी होली 2026!

35) बसंत की बहार,

होली की फुहार,

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

Happy Holi 2026!

36) बचपन की वो होली,

वो गुलाल की मार,

याद आता है फिर से

वो पुराना यार।

हैपी होली 2026!

37) सदा हंसते रहो आप हजारों के बीच,

जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच।

Happy Holi 2026!

38) भाई-बहन की मस्ती और रंगभरी टोली,

मुबारक हो सबको हैपी होली।

Happy Holi 2026!

39) आपकी जिन्दगी के हर कैनवास पर,

भगवान खुशियों के रंग भर दे।

हैपी होली 2026!

40) होली के दिन दिल खिल जाते हैं,

रंगों में रंग मिल जाते हैं।

होली है!

41) गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली।

आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली!

Happy Holi 2026!

42) जैसे गुझिया के बिना होली अधूरी है, वैसे ही अपनों के बिना जीवन फीका है। हैप्पी होली 2026!

43) इस होली आपकी बातचीत में केसर की खुशबू हो और व्यवहार में चाशनी सी मिठास। Happy Holi 2026!

44) होली पर पीला रंग आपके ज्ञान और प्रसन्नता को बढ़ाए।

होली पर हरा रंग आपके करियर और स्वास्थ्य में खुशहाली लाए।

होली पर नीला रंग आपके मन को सागर जैसी शांति प्रदान करे।

Happy Holi 2026!

45) यह होली का त्योहार आपके जीवन में नई उमंगें भरे। कोयल की कूक और फागुन की मस्ती आपके घर के हर कोने में गूंजे।

Happy Holi 2026!

46) होली पर आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और खुशियों के इस सतरंगी सफर में हमेशा आगे बढ़ता रहे। Happy Holi 2026!

47) आप सभी को, आपके परिवार को और आपके चाहने वालों को होली की अनंत मंगलकामनाएं!

48) राधा-कृष्ण के निश्छल प्रेम और ब्रज की लठमार होली जैसी जीवंतता आपके जीवन में बनी रहे। Happy Holi 2026!

49) इस होली ध्यान रखें कि आपकी खुशी किसी दूसरे की परेशानी न बने। पानी बचाएं और प्राकृतिक रंगों का चुनाव करें ताकि प्रकृति भी हमारे साथ मुस्कुरा सके। Happy Holi 2026!

50) मेरी कामना है कि इस होली आपके रिश्तों में वह सारी कड़वाहट धुल जाए जो समय के साथ अनजाने में आ गई थी। पुराने गिले-शिकवे भूलकर गले मिलने का यह सबसे सही समय है। Happy Holi 2026!

51) सात रंगों से बनी रंगोली,

खुशियों से भर गई मेरी झोली,

रंगों का यह खेल है होली

पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार

अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

52) आज मुबारक, कल मुबारक,

होली का हर पल मुबारक

रंग बिरंगी होली में,

होली का हर रंग मुबारक,