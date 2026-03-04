Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सारे रंग फीके हैं...रूठे पार्टनर को मनाने के लिए भेजें होली के ये टॉप 10 'सॉरी' मैसेज, रंगों सा खूबसूरत आएगा जवाब

Mar 04, 2026 09:27 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi Love Wishes 2026 For Upset Partner : रूठना-मनाना तो प्यार का हिस्सा है, लेकिन होली के बहाने पुरानी शिकायतों को मिटाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। एक प्यारा सा संदेश उनकी नाराजगी को चुटकियों में हवा कर सकता है और आपके रिश्ते में फिर से वही चुलबुलापन वापस ला सकता है।

सारे रंग फीके हैं...रूठे पार्टनर को मनाने के लिए भेजें होली के ये टॉप 10 'सॉरी' मैसेज, रंगों सा खूबसूरत आएगा जवाब

Romantic Holi Messages For Upset Partner : होली 2026 सिर्फ मौज-मस्ती और रंगों से जुड़ा त्योहार नहीं है, यह खास पर्व आपसी बैर को भुलाकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाने का भी त्योहार है। अगर इस होली किसी वजह से आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा खफा हो गया हैं, तो उसे मनाने के लिए गुलाल के साथ ये खूबसूरत होली लव मैसेज और रोमांटिक होली संदेश भेजें। रूठना-मनाना तो प्यार का हिस्सा है, लेकिन होली के बहाने पुरानी शिकायतों को मिटाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। एक प्यारा सा संदेश उनकी नाराजगी को चुटकियों में हवा कर सकता है और आपके रिश्ते में फिर से वही चुलबुलापन वापस ला सकता है।

ये भी पढ़ें:होली की शुभकामनाएं भेजने के लिए बेस्ट हैं ये 'हैप्पी होली मैसेज'

प्यार भरे 'सॉरी' वाले होली मैसेज

1- पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, मुबारक हो तुम्हें होली का त्योहार! अब मान भी जाओ मेरी जान, मत करवाओ इतना इंतजार।

2-सारे रंग फीके हैं तुम्हारे बिना, इस होली बस तुम्हारा साथ चाहिए। पुरानी बातें भूलकर जाओ, फिर से वही पुरानी वाली बात चाहिए।

Happy Holi, Love!

3- गुलाल का रंग तो धुल जाएगा, पर मेरा प्यार कभी नहीं धुलेगा। इस होली अपनी नाराजगी को भी रंगों के साथ बहा दो।

आई लव यू!

4- इस बार की होली पर मुझे कोई रंग नहीं चाहिए, बस तुम्हारा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए।

क्या मुझे मेरा वो पुराना पार्टनर वापस मिल सकता है?"

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड को भेजें होली के टॉप 10 रोमांटिक मैसेज, प्यार के रंग में रंग जाएगा मन

5-गलती मेरी थी, सजा तुम्हें मिल रही है। इस होली पर गुलाल के साथ मेरा 'सॉरी' भी कुबूल कर लो।

होली पर पार्टनर को मनाने का शायराना और रोमांटिक अंदाज

6-रंगों के इस उत्सव में, मैं तुम्हारे चेहरे पर प्यार का रंग लगाना चाहता हूं। रूठना छोड़ो और गले लग जाओ, क्योंकि ये दिन फिर नहीं आने वाला।

7-तुम्हारे बिना होली अधूरी है, जैसे बिना रंगों के त्यौहार। लौट आओ और इस बेरंग जिंदगी में खुशियां भर दो।

8-मलाल न रखो दिल में कोई, होली का दिन है खुशियां मनाने का। चलो मिटा दें सारी दूरियां, यही तो वक्त है करीब आने का।

ये भी पढ़ें:आपकी दुआओं का रंग…होली पर भेजें टॉप 50 मैसेज,प्यार के रंग से रंगा होगा हर शब्द

9-होली की असली मिठास गुझिया में नहीं, तुम्हारे साथ बिताए लम्हों में है। क्या हम इस होली को फिर से यादगार बना सकते हैं?

10-सबसे प्यारा रंग तुम्हारा साथ है, सबसे हसीन रंग तुम्हारी मुस्कान। चलो इस होली पर फिर से एक हो जाएं, मेरी जान।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Relationship Tips Holi Holi Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।