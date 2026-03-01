Happy Holi 2026 Shayari: होली पर सबको भेजने के लिए 70+ एकदम नई शायरियां

Mar 01, 2026 06:35 pm IST

होली विश करने के लिए अगर आप एक लाइन वाली शायरियों को खोज रहे हैं तो यहां हम आपके लिए बेस्ट शायरी विशेज लेकर आए हैं जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों समेत दोस्तों को भी भेज सकते हैं। पढ़िए, होली की बेहतरीन शायरियां-

होली का त्योहार नजदीक है और अब एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हैपी होली कहने के लिए अगर आप अच्छा मैसेज खोज रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 से भी ज्यादा बेहतरीन शायरी मैसेज। जो रिश्तेदारों के अलावा आप दोस्त और प्यार को भेज सकते हैं। पढ़िए, होली के लिए बेस्ट शायरी विशेज-

रिश्तेदारों को भेजने के लिए बेस्ट होली शायरी 1) नफरत की दीवार गिरा दो इस होली, गले मिलो और बोलो मीठी बोली।

2) रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार।

3) जात-पात का भेद मिटाएं, आओ मिलकर होली मनाएं।

4) दुश्मनी भूलकर गले लग जाएं, प्यार के रंगों में खुद को भिगोएं।

5) इस बार होली ऐसी हो, जहाँ न कोई पराया हो, न कोई बैरी हो।

6) गुलाल का टीका, खुशियों की सौगात, मुबारक हो आपको होली की ये रात।

7) खुशियां हों ओवरफ्लो, मस्ती कभी न हो लो, होली मुबारक हो मेरे ब्रो।

8) दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है।

9) रंगों की बौछार से धो दो हर गम, साथ मिलकर मनाएं होली हम।

10) निकलो गलियों में बना कर टोली, भिगो दो आज हर एक की झोली, कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना विदा करो कह के हैप्पी होली

11) लाल गुलाबी रंग में, झूम रहा संसार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

12) ऋतुओं का राजा आया, साथ अपने खुशियां लाया, रंगों की बौछार लाया, देखो होली का त्योहार आया।

13) गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

14) मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

16) कान्हा की पिचकारी और राधा की साड़ी, खुशियों के रंग से भर जाए दुनिया तुम्हारी। हैपी होली

17) मुरली की तान और गुलाल की मार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। हैपी होली

18) श्याम के रंग में रंगी राधा रानी, जैसे सागर का हो गहरा पानी। हैपी होली

19) उड़े रे गुलाल कान्हा तोरे मंदिर में, झूम उठे भक्त तेरे मस्ती के मंजर में। हैपी होली

20) रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे! ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली... होली की ढेरों बधाई।

21) माखन चोर की टोली, कान्हा की होली, खुशियों से भर दे सबकी झोली। हैपी होली

22) यमुना तट पर कान्हा खेले होली, ग्वाल-बाल और सखियों की टोली। हैपी होली

23) राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। हैपी होली

24) फागुन का महीना और कृष्ण की बंसी, मन में भर जाए प्रेम की मिठास और हंसी। हैपी होली

25) हर चेहरे पर मुस्कान रहे, हर दिल में हिंदुस्तान रहे। मुबारक हो होली का त्योहार

स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट होली शायरी 26) पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

27) रंगों की मस्ती, अपनों का प्यार, मुबारक हो होली का त्योहार।

28) खुशियां हों ओवरफ्लो, मस्ती कभी न हो लो, हैप्पी होली मेरे ब्रो

29) सतरंगी रंगों की बौछार, महकती रहे आपकी जिंदगी हर बार। मुबारक हो होली का त्योहार

30) सदा हंसते रहो आप हजारों के बीच, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच।

31) रिश्तों में प्यार बना रहे, होली का रंग सजे, जीवन के हर मोड़ पर खुशियों के ढोल बजें। हैपी होली

32) बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, यही है होली का असली सार। हैपी होली

33) घर-आंगन में खुशियां आएं, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

34) गुझिया की मिठास और अपनों का साथ, यादगार रहे यह होली की मुलाकात।

35) यादों के रंगों से सजी रहे महफिल, हर दुआ आपकी हो जाए हासिल। हैपी होली

36) बचपन की वो होली, वो गुलाल की मार, याद आता है फिर से वो पुराना यार। हैपी होली

37) मां के हाथ की गुझिया और पापा का दुलार, सबसे प्यारा है यह होली का त्योहार। हैपी होली

38) भाई-बहन की मस्ती और रंगभरी टोली, मुबारक हो सबको हैपी होली।

40) सतरंगी रंगों की ये बौछार, लाए आपके जीवन में खुशियां अपार।

41) फागुन आया, रंग लाया, खुशियां अपने संग लाया। हैपी होली

42) होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है! हैपी होली

43) पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, मुबारक हो होली का त्योहार।

44) रंग उड़े, मन खिले, फागुन में सब गले मिलें। हैपी होली

45) खुशियों के रंग में रंग जाओ, आज सब गिले-शिकवे भूल जाओ। हैपी होली

46) रंगीन रहे आपकी दुनिया, महकती रहे आपकी महफिल। हैपी होली

47) गुलाल की महक और प्रेम की फुहार, होली का है यह अनोखा उपहार। हैपी होली

48) बसंत की बहार, होली की फुहार, मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

49) जिन्दगी के हर कैनवास पर, भगवान खुशियों के रंग भर दे। हैपी होली

50) होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हैपी होली

दोस्तों और प्यार को भेजने के लिए होली की बेस्ट शायरियां 51) रंगों की महक, दोस्ती का साथ, मुबारक हो आपको होली की ये सौगात। हैपी होली

52) जिंदगी में रहे सदा दोस्तों की टोली, मुबारक हो सबको हैप्पी होली।

53) पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, दोस्तों का प्यार, यही है होली का असली सार। हैपी होली

54) कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना उसे बाल्टी भर पानी में नहला दो। हैपी होली

55) कमीनों की फौज और मस्ती की रात, होली की मुबारक हो ये खास बात।

56) सतरंगी रंगों की ये बौछार, लाए तुम्हारे जीवन में खुशियां अपार।

57) दोस्ती का रंग सबसे पक्का होता है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। हैपी होली

58) भांग की खुशबू, ठंडाई की मिठास, दोस्तों का साथ और होली का रास। हैपी होली

59) आज दिन है रंगों का, आज दिन है अपनों का, आज दिन है सारे सपनों का।

60) तुम जैसे यार कहां, कहां ऐसा याराना, होली पर रंग लगाने का बस एक बहाना। हैपी होली

61) पिचकारी से निकले रंगों की बौछार, मुबारक हो तुम्हें ये मस्त त्योहार।

62) दिल में उमंग है, हाथों में रंग है, होली वही जिसमें तू मेरे संग है। हैपी होली

63) खुशियां हों ओवरफ्लो, मस्ती कभी न हो लो, हैप्पी होली मेरे ब्रो। हैपी होली

64) रंगों का त्यौहार है, खुशियों की बौछार है, मेरे यार को मेरा बहुत सारा प्यार है। हैपी होली

65) गुलाल तो गालों पर लगेगा, पर दोस्ती का रंग सीधा दिल पर लगेगा। हैपी होली

66) रंगीन रहे तुम्हारी महफिल, हर दुआ तुम्हारी हो जाए हासिल। हैपी होली

67) होली है भाई होली है, दोस्ती की ये अनमोल बोली है। हैपी होली

68) चलो आज फिर से बच्चे बन जाते हैं और सबको रंगों से भिगोते हैं। हैपी होली

69) जिंदगी रंगीन है तुमसे, और होली हसीन है तुमसे। हैपी होली

70) इश्क का गुलाल और वफा का पानी, शुरू करें अपनी नई कहानी। हैपी होली

71) तुम हो तो रंगों की कीमत है, वरना सब बेरंग हकीकत है। हैपी होली

72) बस तुम मुस्कुरा देना, मेरी होली सफल हो जाएगी। हैपी होली