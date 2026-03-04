Hindustan Hindi News
Happy Holi Wishes 2026: होली पर बॉस और कलीग्स को भेजें 85+ नए शुभकामनाएं, मैसेज और शायरियां

Mar 04, 2026 12:31 am IST
होली का त्योहार रंगों और गुजिया की मिठास से भरा होता है। होली के खास दिन पर लोग अपने परिजनों, दोस्तों और ऑफिस के बॉस-कलीग्स को बधाई देते हैं। अगर आप बधाई देना चाहते हैं, तो कुछ खूबसूरत संदेश हम आपको दिखा रहे हैं।

होली का त्योहार रंगों, खुशियों और मित्रता का प्रतीक है। Happy Holi Wishes 2026 के इस कलेक्शन में हमने खासतौर पर बॉस और कलीग्स के लिए 85+ नए मैसेज, शायरियां और शुभकामनाएं शामिल की हैं। चाहे आप ऑफिस में सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हों या बॉस को सम्मान और आभार जताना चाहते हों, ये मैसेज और शायरियां आपके लिए परफेक्ट हैं। इस लिस्ट में छोटे और प्रभावशाली वन-लाइनर, मजेदार और प्यारे कलीग मैसेज, और भावनात्मक होली शायरियां शामिल हैं, जिन्हें आप आसानी से व्हाट्सएप, मैसेंजर या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए आपको मैसेज दिखाते हैं।

1- आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

2- यह होली आपके जीवन में नई ऊंचाइयां और सफलता लेकर आए।

3- आपकी लीडरशिप में काम करना हमारे लिए प्रेरणादायक है। शुभ होली।

4- ईश्वर करे इस होली आपके सभी सपने और प्रोजेक्ट्स सफल हों।

5- रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से सराबोर कर दे।

6- आपके मार्गदर्शन के लिए आभार। एक सुरक्षित और रंगीन होली की बधाई।

7- कामयाबी के हर रंग आपके जीवन में सदा बने रहें। हैप्पी होली बॉस!

8- होली के इस पावन पर्व पर आपके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं।

9- होली की उमंग, आपके जीवन में भरे खुशियों के रंग।

10- आपके विजन और धैर्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुभ होली।

11- आपको और आपके अपनों को रंगों के उत्सव की ढेर सारी बधाई।

12- यह त्योहार आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में शांति लाए।

13- खुशियों का गुलाल आपके घर-आंगन में हमेशा महकता रहे।

14- होली की हार्दिक बधाई, आपका भविष्य उज्जवल और रंगीन हो।

15- टीम की ओर से आपको होली की अनंत शुभकामनाएं।

16- ईश्वर आपको इस होली और भी अधिक सामर्थ्य और सुख प्रदान करे।

17- रंगों का यह पर्व आपके जीवन की सभी बाधाओं को मिटा दे।

18- एक शानदार मेंटर को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

19- इस होली आपकी मेहनत को सफलता के नए रंग मिलें।

20- आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। होली मंगलमय हो।

21- शांति, समृद्धि और सफलता की कामना के साथ—हैप्पी होली।

22- रंगों की फुहार आपके जीवन में नई ऊर्जा भर दे।

23- आपके लिए यह होली खुशियों की सौगात लेकर आए।

24- सकारात्मकता और प्रेम के रंगों के साथ आपको होली की बधाई।

25- इस उत्सव पर ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर दे।

26- आपको एक यादगार और सुखद होली की शुभकामनाएं।

27- ऑफिस के काम से दूर, परिवार के साथ बिताएं रंगीन समय। शुभ होली।

28- आपकी कार्यकुशलता की तरह आपकी होली भी चमकती रहे।

29- होली के पावन अवसर पर सप्रेम भेंट और शुभकामनाएं।

30- हैप्पी होली! ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।

31- काम का तनाव छोड़ो, चलो रंगों से नाता जोड़ो। हैप्पी होली!

32- ऑफिस की डेडलाइन भूल जाओ, होली का जश्न मनाओ।

33- बेहतरीन कलीग और उससे भी अच्छे दोस्त को होली की बधाई।

34- चलो आज सारा स्ट्रेस गुलाल में उड़ा देते हैं। शुभ होली यार!

35- आप जैसे साथ काम करने वाले हों, तो मंडे भी संडे लगता है। हैप्पी होली!

36- मिठाई, मस्ती और ढेर सारा गुलाल, इस बार की होली हो बेमिसाल।

37- टीमवर्क का असली रंग दोस्ती है। हैप्पी होली टीम!

38- होली के रंग और आपकी संगत, दोनों ही जबरदस्त हैं।

39- इस होली पुरानी सारी पेंडिंग फाइलें और कड़वाहट भूल जाओ!

40- होली की ढेर सारी बधाई, खूब खाना और खूब मजे करना।

41- रंग बरसे, भीगे चुनर वाली... पर ऑफिस में नहीं, घर पर! शुभ होली।

42- कॉफी ब्रेक और गपशप वाली दोस्ती के नाम—हैप्पी होली।

43- रंगों की मस्ती, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

44- लाइफ में रंग कम हों तो गुलाल लगा लेना, पर दुखी मत होना। हैप्पी होली!

45- खुदा करे हर दिन होली जैसा रंगीन और मजेदार हो।

46- साथ काम करने की खुशी और होली का जोश, दोनों हमेशा बने रहें।

47- होली के इस त्यौहार पर आपको ढेर सारी मिठाइयां और खुशियां मिलें।

48- रंगीन शाम, दोस्तों के नाम। होली की हार्दिक बधाई।

49- खुशियों की पिचकारी से आपको भिगो दूँ। शुभ होली!

50- होली की मस्ती में कोई कमी न रहे। खूब एन्जॉय करो!

51- आप जैसे कूल कलीग को होली की सुपर कूल बधाई।

52- हमारी दोस्ती के रंग इस गुलाल से भी पक्के हों। हैप्पी होली।

53- होली के बहाने आज काम से छुट्टी मनाते हैं।

54- गुझिया खाओ, रंग लगाओ और खुशियां फैलाओ।

55- वर्क-लाइफ बैलेंस का असली मजा होली में ही है।

56- आपकी मुस्कान होली के रंगों को और भी फीका कर दे।

57- रंगों की फुहार, कलीग्स का प्यार। मुबारक हो होली का त्यौहार।

58- भगवान करे आपकी सैलरी होली के रंगों की तरह बढ़ती रहे।

59- इस होली पर सिर्फ गाल नहीं, दिल भी रंगीन होने चाहिए।

60- आप सभी को होली की रंगारंग शुभकामनाएं!

61- राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी।

62- पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्यौहार।

63- निकलें गलियों में बना के टोली, भिगो देंगे आज हर एक की झोली।

64- खुशियों से हो ना कभी आपकी दूरी, हर ख्वाहिश आपकी हो जाए पूरी।

65- होली के रंगों में ऐसे रंगें आप, कि कामयाबी मिले आपको भरपूर।

66- वक्त के साथ सब बदल जाता है, पर होली का ये रंग याद रह जाता है।

67- सतरंगी रंगों की बौछार रहे, खुशियों का घर में अंबार रहे।

68- दुआ है हमारी कि आपका जीवन हमेशा गुलजार रहे। हैप्पी होली।

69- मक्के की रोटी, नींबू का अचार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार।

70- चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

71- लाल हो या पीला, हरा हो या नीला, हर रंग है खास, क्योंकि आप हैं हमारे पास।

72- रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार।

73- गुलाल का रंग, गुझिया की मिठास, एक नई उम्मीद और नया विश्वास।

74- जीवन के हर मोड़ पर खुशियों के रंग मिलें, आपकी होली में बस प्यार के फूल खिलें।

75- होली आई और साथ अपने खुशियां लाई, हमने सबसे पहले आपको दी बधाई।

76- ठंडी ठंडाई और मीठी गुझिया, रंगीन चेहरा और दिल में खुशियां।

77- बसंत की बहार, रंगों की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

78- रंगों से भी रंगीन हो आपकी जिंदगी, खुशियों से भरी हो आपकी हर बंदगी।

79- दुश्मनी भूलकर गले लग जाएं, आओ मिलकर होली मनाएं।

80- खुशियों के दीप जलें, प्यार के रंग खिलें, इस होली पर सब गिले-शिकवे मिटें।

81- प्रेम के रंगों से भरी हो पिचकारी, स्नेह के रंगों से भीगी हो दुनिया सारी।

82- होली का गुलाल हो, चेहरे पर मुस्कान हो, आपका हर सपना सच हो।

83- सुगंधित हो आपका जीवन, महके आपका घर-आंगन।

84- होली के बहाने ही सही, आज दिल खोल कर मुस्कुरा लीजिए।

85- गुलाल की महक, पटाखों की आवाज, फिर से आ गया होली का अंदाज।

86- रंगों में घुली है मोहब्बत, दिलों में भरा है प्यार।

87- सफलता के रंग चढ़ें आप पर, कभी न उतरे ये खुमार।

88- होली की आग में जल जाएं सारी बुराइयां, जीवन में आए सिर्फ खुशियां।

89- रिश्तों में रहे हमेशा मिठास, जैसे होली में है गुझिया का वास।

90- हैप्पी होली आपको, आपके पूरे परिवार को।

