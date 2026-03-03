Hindustan Hindi News
Happy Holi 2026: गुलाल का रंग...होली विश करने के लिए अपनों को भेजें चुनिंदा मैसेज, जीवन में भर जाएंगे खुशी के रंग

Mar 03, 2026 10:56 am IST
Happy Holi 2026 Wishes : होली के दिन लोग पुराने सभी गिले-शिकवे भुलाकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। अगर आप भी इस खास मौके पर मन की कड़वाहट भुलाकर अपने करीबियों को त्योहार की बधाई देना चाहते हैं तो ये होली मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपकी मदद कर सकते हैं।

Holi Ki Shubhkamnaye In Hindi : रंगों की मस्ती, खुशियों और आपसी प्रेम का त्योहार होली, हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल मस्ती के रंगों से रंगा यह पर्व 4 मार्च को मनाया जा रहा है। होली के त्योहार का संबंध सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और अपनापन घोलने से भी है। इस दिन लोग पुराने सभी गिले-शिकवे भुलाकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। अगर आप भी इस खास मौके पर मन की कड़वाहट भुलाकर अपने करीबियों को त्योहार की बधाई देना चाहते हैं तो ये होली मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपकी मदद कर सकते हैं।

होली के चुनिंदा शुभकामना संदेश | Holi 2026 Wishes in Hindi

1- गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली,

आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली!

2- प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,

स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी,

ये रंग न छूटे कभी जीवन से,

ऐसी चमक आए आपकी बारी

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

3- होली आई, ढेरों खुशियां लाई,

है गुलाल की बौछार, पिचकारी की धार,

अपनों का प्यार, यही है यारों होली का त्योहार,

आनंद से भरा हो आपका होली का त्योहार.

हैप्पी होली 2026!

4- गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- होली के लाल-नीले पीले रंगों से भी सुंदर हो आपकी ज़िन्दगी,

आपकी दुनिया हमेशा महकती रहे यही है मेरी कामना,

कभी न बिगड़ पाए रिश्तों के प्यार की होली,

ए मेरे दोस्त मुबारक हो आपको ये होली का त्योहार.

Happy Holi 2026

6- गुलाल का रंग और प्यार की मिठास,

इस होली आपके जीवन में आए खुशियों की बहार खास.

मुबारक हो आपको फागुन का त्योहार.

7- दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है,

रंगों में भीग जाने का दिन है,

ये होली का दिन है

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

8- खुशियों से भरा हो सदा आपका संसार,

जिंदगी में हमेशा रहे प्यार और बहार,

आपके संसार में हो रंगों की भरमार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार!

9- कान्हा की पिचकारी हो और राधा का रंग,

चलो आज प्यार के रंग से ये दुनिया रंग दें सारी,

इस रंग का न कोई है जात-पात और न ही है कोई बोली.

होली की ढेर सारी हार्दिक बधाई!

10- रंगों की तरह आपका जीवन भी

हर दिन नया और खूबसूरत बने.

हैप्पी होली

