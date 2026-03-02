Radha-krishna Holi Wishes: होली की बधाई देने के लिए राधा-कृष्ण से जुड़े 50+ यूनिक मैसेज

Mar 02, 2026 08:42 pm IST

होली के त्योहार पर रंग लगाकर विश करने के अलावा आजकल लोग फोन पर भी शुभकामनाएं भेजते हैं। आज के दिन लोग राधा-कृष्ण से जुड़े मैसेज भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहां देखें राधा-कृष्ण से जुड़े 50+ यूनिक मैसेज।

हैपी होली कहने के लिए लोग ऐसे मैसेज खोजते हैं जो नए हों और सबसे अलग हों। अगर आप भी एक यूनिक मैसेज से अपनों को विश करना चाहते हैं तो यहां हम आपने लिए होली के बेस्ट मैसेज लेकर आए हैं जो राधा कृष्ण से जुड़े हैं। ये मैसेज आप अपनों को भेजने के अलावा वॉट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।

राधा-कृष्ण और रंग से जुड़े मैसेज 1) राधा का रंग, कान्हा की पिचकारी, मुबारक हो आपको ये होली प्यारी!हैपी होली

2) ब्रज की होली, राधा का प्यार, खुशियों से भर जाए आपका संसार।हैपी होली

3) कान्हा की बंसी और राधा की प्रीत, होली लेकर आए प्रेम के गीत।हैपी होली

4) बरसाने वाली राधा और नंदगांव के कान्हा, सब पर बरसे उनका स्नेह सुहाना।हैपी होली

5) राधे-कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। हैप्पी होली!

6) गुलाल की खुशबू, रेशम का हार, राधा-कृष्ण का बरसे दुलार।हैपी होली

7) रंगों की होली में राधा का साथ, कान्हा की बांसुरी की मीठी बात।हैपी होली

8) कान्हा की शरारत, राधा का गुस्सा, होली में घुल जाए प्रेम का किस्सा।हैपी होली

9) राधे-राधे जपते जाओ, होली का त्योहार मनाते जाओ।हैपी होली

10) इस होली पर मिले आपको राधा सा स्नेह और कृष्ण सा साथ।हैपी होली

11) मुरली की तान, राधा का मान, होली के रंग में रंगा सारा जहान।हैपी होली

12) माखन की चोरी, गोपी संग होली, राधा की भोली सी बातों की डोली।हैपी होली

13) ब्रज में छायी है मस्ती की टोली, राधे-कृष्ण संग खेलो होली।हैपी होली

14) प्रेम के रंग में रंगी है राधा, कृष्ण बिन हर खुशी है आधा।हैपी होली

15) रंग बरसे राधा तेरे मुखड़े पर, कृष्ण खड़ा है तेरे द्वार पर।हैपी होली

16) कान्हा ने मारी ऐसी पिचकारी, रंग गयी राधा की चुनरिया सारी।हैपी होली

17) होली का रंग तभी चढ़े, जब राधा-कृष्ण का दुलार मिले।हैपी होली

18) गोपी संग कान्हा रास रचाए, राधा रानी प्रेम बरसाए।हैपी होली

19) नीलम सा कृष्ण, गोरी सी राधा, इनके रंग में घुल जाए हर बाधा।हैपी होली

20) होली आयी है राधा-कृष्ण के देश, मिटा दे मन के सारे क्लेश।हैपी होली

फूल और वृंदावन की कुंज गली वाली विशेज 21) श्री कृष्ण के चरणों में गुलाल अर्पित कर, ये होली मनाएं।हैपी होली

22) राधा रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। हैपी होली

23) कान्हा की पिचकारी से निकले प्रेम की धार, मुबारक हो होली का त्योहार।हैपी होली

24) बांके बिहारी के रंग में रंग जाओ, आज सारी दुनिया को भूल जाओ।हैपी होली

25) राधा की भक्ति और कान्हा की शक्ति, आपको मिले हर दुःख से मुक्ति।हैपी होली

26) वृन्दावन की कुंज गलियों में जो रंग है, वही रंग आपके जीवन में हो।हैपी होली

27) गोविंदा की गोपी बन कर, प्रेम के गुलाल से खेलिये होली।हैपी होली

28) श्याम की बंसी और राधा का नर्तन, पावन हो जाए आपका मन-आंगन।हैपी होली

29) राधा-कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।हैपी होली

30) इस होली पर कान्हा आपकी हर मनोकामना पूरी करें।हैपी होली

31) पीला रंग कान्हा का, लाल रंग राधा का, दोनों मिलकर बनायें रंग होली का।हैपी होली

32) राधे-कृष्ण की जोड़ी जैसा ही सुंदर हो आपका जीवन।हैपी होली

33) ब्रज की लठमार होली जैसा उत्साह रहे आपके जीवन में।हैपी होली

34) कान्हा की बांसुरी की धुन पर नाचे सारा संसार। हैप्पी होली!

35) राधा का रूप, कान्हा की माया, आप पर बनी रहे हमेशा छाया।हैपी होली

36) रंगों का त्योहार, राधा का दुलार, मुबारक हो आपको होली का उपहार।हैपी होली

37) बांसुरी की मीठी तान, राधा का प्रेम महान। शुभ होली

38) कृष्ण की आंखों में राधा की छवि, होली की ढेरों बधाईयां अभी।हैपी होली

39) जिनका नाम है राधा-श्याम, उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम।हैपी होली

40) चलो वृन्दावन की होली खेलने चलें, जहाँ राधा-कृष्ण बसें।हैपी होली

छोटे और यूनिक होली विशेज 41) राधे-राधे बोलो, होली के रंग में दुखों को घोलो।हैपी होली

42) कान्हा की मटकी, राधा की मुस्कान, होली बनाये सबको एक समान।हैपी होली

43) कृष्ण का प्रेम ही असली रंग है, बाकी सब तो पानी का संग है।हैपी होली

44) राधा के नैनों की भाषा, कृष्ण के प्रेम की अभिलाषा। हैप्पी होली

45) प्रेम की होली, स्नेह की बोली, राधे-श्याम संग खेलिये होली।हैपी होली

46) वृन्दावन की गलियां, राधा की सखियां, कान्हा की पिचकारियां।हैपी होली

47) जैसा राधा और कृष्ण का प्रेम है, वैसा ही आपका और हमारा साथ रहे। हैपी होली

48) होली के दिन कान्हा से मांगते हैं दुआ, कि आपका चेहरा हमेशा खिला रहे। हैपी होली

49) बरसाने की लाली, गोकुल का रंग, हमेशा खुश रहें आप अपने संग। हैपी होली