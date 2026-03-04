हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगे होली के ये 50 मैसेज और शायरियां, सीधा करें कॉपी-पेस्ट
होली के पावन अवसर पर हर उम्र के लोगों को भेजने के लिए परफेक्ट हैं ये 50 बेहतरीन होली संदेश और शायरियां। आप इनमें से अपनी पसंद के संदेश और शायरी चुनकर अपने प्रियजनों को भेजकर त्योहार का मजा डबल कर सकते हैं।
रंगों का त्योहार होली सिर्फ चेहरों पर गुलाल मलने तक सीमित नहीं है, खुशी का यह उत्सव दिलों की दूरियां मिटाकर रिश्तों में प्यार की मिठास घोलने का एक खूबसूरत बहाना भी है। चाहे बचपन की शरारतें हों, दोस्तों के साथ की गई हुड़दंग या बड़ों का आशीर्वाद, होली का हर रंग अपनी एक अलग कहानी कहता है। आज के इस डिजिटल दौर में, एक प्यारा सा होली संदेश या दिल को छू लेने वाली होली शायरी आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे खूबसूरत बहाना बन सकती है। होली के इस उत्साह को दोगुना करने के लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 बेहतरीन होली संदेश और शायरियां, जो हर उम्र और हर रिश्ते के लिए एकदम 'परफेक्ट' हो सकते हैं।
होली के लिए छोटे और प्यारे संदेश (Short and Sweet Holi Wishes For WhatsApp)
1- रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार।
2-चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, आपको मुबारक हो रंगों का त्योहार।
हैप्पी होली!
3-रंगों से भरी होली, आपके जीवन में खुशियों की सौगात लाए।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
4-खुशी-समृद्धि वाली खुशियों से हो न कोई दूरी, रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। Happy Holi
5-पिचकारी से रंग दो दुनिया सारी, आपको प्यार भरा हैप्पी होली।
6-बसंत ऋतु की बहार, उड़ा है गुलाल। आपको मुबारक हो होली का सुनहरा त्योहार।
7-गुझिया की मिठास, रंगों की बरसात, खुशियां लेकर आये होली का त्योहार।
हैप्पी होली।
8-प्यार के रंग से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी।
हैप्पी होली!
9-दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है, रंगों में भीग जाने का दिन है, ये होली का दिन है।
10-आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी होली में, होली का हर रंग मुबारक।
2. दिल को छू लेने वाली होली शायरियां (Heartfelt Holi Shayari's)
11- रंग बरसें आसमां से गुलाल की फुहार हो, पिचकारी चले दोस्तों संग हँसी का संसार हो।
12-रंगों का मेला लगाओ हर्षोल्लास से भरा, पिचकारी से भिगो दो दुनिया प्यार के रंग सारा।
13-मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!
14-प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग न छूटे कभी जीवन से, ऐसी चमक आए आपकी बारी।
होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
15-गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चाँद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।
16-होली का त्योहार आपके जीवन में सुरक्षा, खुशी और उत्साह लेकर आए।
17-गुझिया की मिठास और गुलाल का रंग, बनी रहे आपकी खुशियां हमेशा अपनों के संग।
हैप्पी होली!
18-दुआ है कि इस होली आपके सारे गम होलिका के साथ जल जाएं और जीवन में खुशियों के नए रंग भर जाएं।
होली की प्यार भरी बधाई!
परिवार और दोस्तों के लिए होली की शुभकामनाएं ( Holi Wishes for Family and Friends)
19- आपके जीवन का हर दिन रंगों की तरह खुशहाल और उज्ज्वल बने। इस होली आपके जीवन में हर सपना साकार हो और हर दिन नई सफलता लेकर आए।
20- होली का पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो और हर दिन नई उम्मीदों के साथ मुस्कुराता हुआ बीते। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
21-रंगों का यह सुंदर त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। आपके घर में हमेशा हंसी, आनंद और खुशियों का माहौल बना रहे।
22-गुलाल की खुशबू, रंगों की फुहार और अपनों का प्यार, यही है होली के त्योहार की असली पहचान। ईश्वर करे यह होली आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए।
23-होली का त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आए।
24-इस होली आपके जीवन के हर कोने में खुशियों के रंग भर जाएं। हर दुख दूर हो जाए और जीवन में हमेशा सुख और सफलता का साथ बना रहे।
25- रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
26- गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरी रहे आपकी झोली। आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली!
27-प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग न जाने न कोई जात न बोली, सबको हो मुबारक हैप्पी होली!
दोस्तों और मजाकिया स्वभाव वाले प्रियजनों के लिए मस्ती और मजाक भरे होली संदेश (Funny/Playful Holi Messages)
28- होली के दिन मत डरो इतना पानी से, बस थोड़ा सा रंग लगाओ और धूम मचाकर करो ऐश। साल में एक बार तो कर लो अपना बदन साफ, डालो बाल्टी भर पानी और धो लो सारे पाप। होली की हार्दिक बधाई!
29- होली की हुड़दंग में नीले-पीले, लाल-गुलाबी हो गए तुम, होली के शोर-शराबे में कहीं खो गए तुम। इतना रंग लग गया है चेहरे पर तुम्हारे, घरवाली भी पूछेगी, भइया जी कौन हैं आप हमारे?
30- मिठाइयों का हो ओवर फ्लो, मस्ती हो कभी न लो, रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे, गुड़ लक की हो बौछार, आया होली का त्यौहार। हैप्पी होली!
31- पिचकारी की धार हो, अबीर-गुलाल की बौछार हो, अपनों का प्यार हो, यारों यही है रंगों का त्योहार होली।
होली की हार्दिक शुभकामनाएँ!
32-तमन्नाओं से भरी हो ज़िन्दगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगे इतनी खुशियाँ दे आपको आनेवाला हर पल। हैप्पी होली।
33-राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली!
34-इस होली के दौरान सारी नकारात्मकता धुल जाए,
आपका जीवन प्रेम और सकारात्मकता के उज्ज्वल रंगों से भर जाए.
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
35-इस शुभ अवसर पर, ईश्वर आपको स्वास्थ्य, धन और अनंत सुख प्रदान करें.
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
36-पिचकारी की धार,
गुलाल की बौछार।
अपनों का प्यार,
यही है होली का त्योहार।
37-होली के दिन वो दोस्त भी याद आते हैं,
जो खुद तो 'बंदर' लगते हैं पर रंग दूसरों को लगाते हैं।
38-रंगों के होते कई नाम,
कोई कहे लाल कोई कहे पीला।
पर हम तो उसे ही अपना मानते हैं,
जिसका दिल हो प्यार के रंग से रंगीला।
39-मथुरा की खुशबू,
गोकुल का हार।
वृंदावन की सुगंध,
बरसाने का प्यार।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार
40-सुनो! इस बार होली पर सिर्फ रंग ही नहीं,
अपनी पुरानी उधारी भी चुका देना!
बुरा न मानो होली है...
41-मम्मी के हाथ के पकवान और पापा का प्यार,
सदा बना रहे आपका यह खुशहाल परिवार।
42-बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का दुलार,
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।
43-न जुबान से, न कार्ड से, न गिफ्ट से, न पोस्टकार्ड से,
आपको होली मुबारक हो सीधे दिल से!
44-पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार।
45-इश्क के रंगों से भर जाए आपकी झोली, कुछ इस तरह खास हो जाए हमारी होली।
46-पुरानी होली का थोड़ा सा गुलाल रखा है,
तेरा इश्क मैंने यूं संभाल रखा है
हैप्पी होली मेरी जान
होली की हार्दिक शुभकामनाएं (Holi ki Hardik Shubhkamnaye)
47-गुलाल का रंग, मिठास के संग,
होली मनाएं हम प्यार के साथ।
मुबारक हो आपको ये रंग भरी होली
48-क्या लगाएं रंग होली का उनको
हमारी शायरी पढ़ के ही
उनका चेहरा गुलाल हो जाता है
Happy Holi Dear
49-गुलाल का रंग, मिठास के संग,
होली मनाएं हम प्यार के साथ।
मुबारक हो आपको ये रंग भरी होली
50-कोई गुलाल तुझसा नहीं,
जो चढ़ कर उतरा ही नहीं।
होली की बहुत बहुत बधाई
