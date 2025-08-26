'चुनरी रहे लाल हमेशा'... तीज पर बरसाएं शिव पार्वती का आशीर्वाद, अपनों को भेजें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

Hartalika Teej 2025 Wishes : अगर आप हरतालिका तीज 2025 की चुनिंदा शुभकामनाएं अपनी सखियों या पति के साथ शेयर करना चाहती हैं तो ये लेटेस्ट टॉप 10 हरतालिका तीज 2025 मैसेज, विशेज कोट्स और हार्दिक शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Tue, 26 Aug 2025 10:50 AM

हरतालिका तीज 2025 का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास और उत्साह भरा होता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए सोलह श्रृंगार करके भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा-अर्चना और कठोर व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद इसी दिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। बता दें, इस साल हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में अगर आप हरतालिका तीज 2025 की चुनिंदा शुभकामनाएं अपनी सखियों या पति के साथ शेयर करना चाहती हैं तो ये लेटेस्ट टॉप 10 हरतालिका तीज 2025 मैसेज, विशेज कोट्स और हार्दिक शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

हरतालिका तीज विशेज इन हिंदी (Hartalika Teej Wishes in Hindi)

1- शिव जी की कृपा होगी, मिलेगा मां पार्वती का आशीर्वाद

जब सब मिलकर मनाएं हरतालिका तीज का त्यौहार

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं

2- सुख-शांति का हो बसेरा,

हर दिन जीवन हो सुनहरा,

मां पार्वती करें कृपा अपार,

हरतालिका तीज की शुभकामना बार-बार।

3- सखी तेरी चुनरी रहे लाल हमेशा

सदा रहे होंठों पर मुस्कान

हमेशा बरसे घर में माता पावर्ती और शिव जी का अशीर्वाद

यही दिल से दुआ है

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

4- पति का साथ मिले जीवनभर,

खुशियों से भर जाए घर-आंगन,

हर दुख हो जाए दूर आपके,

हरतालिका तीज पर यही है अरमान।

5- सौभाग्यवती होने का मिले आशीर्वाद, परिवार हो खुशहाल।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

6- शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद सदा आपके वैवाहिक जीवन पर बना रहे.

आपकी जिंदगी में हो ढेरों खुशियां.

हरतालिका तीज 2025 की शुभकामनाएं!

7- सखी कर लो सोलह श्रृंगार, हो जाओ सज-धज कर अच्छे से तैयार.

हाथों में रचाओ मेहंदी, सब मिलकर गाओ इस बार ढेरों गीत.

हैप्पी हरतालिका तीज

8- पति की लंबी उम्र की दुआ,

हर नारी का सबसे बड़ा सुख,

हरतालिका तीज पर मिले आशीर्वाद,

जीवन हो हर दिन अनुकूल।

9- सातों जन्म में आप हम हर पल साथ निभाएगें

सुख ही नही दुःख की घड़ी में पति-पत्नी बन आएंगे।

हैप्पी हरतालिका तीज डियर हस्बैंड!

10- आज हरतालिका तीज पर मांगो,

शिव-पार्वती से अखंड सुहाग का वरदान,

भगवान शिव जी पूरी करेंगे तुम्हारी आस !