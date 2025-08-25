Hartalika Teej 2025 : 'हाथों में रचाओ मेहंदी'... हरतालिका तीज पर सखी-सहेलियों को भेजें टॉप 10 शुभकामना संदेश happy hartalika teej 2025 wishes best top 10 messages quotes and hartalika teej ki hardik shubhkamnaye, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hartalika Teej 2025 : 'हाथों में रचाओ मेहंदी'... हरतालिका तीज पर सखी-सहेलियों को भेजें टॉप 10 शुभकामना संदेश

Happy Hartalika Teej 2025 Wishes In Hindi : अगर हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर आप अपनी सभी शादीशुदा महिला दोस्तों, बहनों को खूबसूरत शुभकामना संदेश भेजकर ढेरों बधाई देना चाहते हैं तो ये हरतालिका तीज के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:51 PM
Happy Hartalika Teej 2025 Wishes : हर साल हरतालिका तीज 2025 का उत्सव सुहागिन महिलाएं बेहद उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती हैं। बता दें, सुहागिन महिलाओं का यह खास पर्व इस साल 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। हरतालिका तीज के व्रत में सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करके खुशहाल शादीशुदा जीवन के साथ पति की लंबी आयु का वरदान भी मांगती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद इसी दिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अगर हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर आप अपनी सभी शादीशुदा महिला दोस्तों, बहनों को खूबसूरत शुभकामना संदेश भेजकर ढेरों बधाई देना चाहते हैं तो ये हरतालिका तीज के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

1- आपको पराक्रमी भगवान शंकर जैसा प्यारा पति मिले.

माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें.

हैप्पी हरतालिका तीज !

2 - सौभाग्यवती होने का मिले आशीर्वाद, परिवार हो खुशहाल।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

3 - सौभाग्य का ताज सजे माथे पर,

प्यार और विश्वास रहे जीवनभर,

मां पार्वती करें कृपा सदा,

हरतालिका तीज पर यही दुआ।

4 - शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद सदा आपके वैवाहिक जीवन पर बना रहे.

आपकी जिंदगी में हो ढेरों खुशियां.

हरतालिका तीज 2025 की शुभकामनाएं!

5 - सुख-शांति का हो बसेरा,

हर दिन जीवन हो सुनहरा,

मां पार्वती करें कृपा अपार,

हरतालिका तीज की शुभकामना बार-बार।

6 - सखी कर लो सोलह श्रृंगार, हो जाओ सज-धज कर अच्छे से तैयार.

हाथों में रचाओ मेहंदी, सब मिलकर गाओ इस बार ढेरों गीत.

हैप्पी हरतालिका तीज.

7 - पति की लंबी उम्र की दुआ,

हर नारी का सबसे बड़ा सुख,

हरतालिका तीज पर मिले आशीर्वाद,

जीवन हो हर दिन अनुकूल।

8- उमंग, उत्साह और आस्था का त्योहार,

सजधज कर आए तीज का त्यौहार,

मां पार्वती का मिले आशीष,

हर दिल हो खुश और प्यार।

9- दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगूं साजन.

रहे सलामत मेरा सजना, और सजना का आंगन.

इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना.

Happy Hartalika Teej 2025

Hartalika Teej

