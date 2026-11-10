Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: कृष्ण की कृपा से खुशहाल हो जीवन, अपनों को भेजें ये 15 चुनिंदा शायरियां

गोवर्धन पूजा का त्योहार खुशियों, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लेकर आता है। इस खास दिन पर भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और ग्वालों को पूजा जाता है। ऐसे में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं, तो आप यहां से कुछ खूबसूरत शायरियां चुनकर भेज सकते हैं।

गोवर्धन पूजा 2026 की अपनों को दें बधाई

गोवर्धन पूजा का त्योहार खुशियों, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लेकर आता है। इस खास दिन पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने के साथ अपनों को शुभकामनाएं देना भी त्योहार की खुशियां दोगुनी कर देता है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा 2026 के मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत शायरियां आपके काम आ सकती हैं।

गोवर्धन पूजा 2026 की 15 खूबसूरत शुभकामना शायरियां 1. कृष्ण की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाए,

आपके जीवन में खुशियों की नई पहचान हो जाए।

गोवर्धन पूजा का यह पावन त्योहार,

आपके लिए खुशियों की सौगात लाए बार-बार।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. मुरली की धुन से महके आपका संसार,

कान्हा बनाए रखें आप पर अपना प्यार।

जीवन में सुख-समृद्धि का हो वास,

हर दिन खुशियों से रहे आपके पास।

3. गोवर्धन पर्वत उठाकर कान्हा ने दिया संदेश,

एकता और प्रेम से सुंदर बनता है परिवेश।

आपके जीवन में भी खुशियों की बरसात हो,

हर दिन आपके लिए एक नई सौगात हो।

4. न दुख की छाया हो, न परेशानियों का डेरा,

कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन आपका।

हर ख्वाब आपका हकीकत बन जाए,

खुशियों से भरा हर पल नजर आए।

5. कृष्ण के चरणों में मिले आपको ठिकाना,

खुशियों से भरा रहे जीवन का हर फसाना।

गोवर्धन पूजा लाए सुख और समृद्धि अपार,

बना रहे अपनों का साथ और प्यार।

6. कान्हा की बंसी की मधुर तान हो,

आपके घर में खुशियों का अरमान हो।

दूर रहें जीवन से हर दुख और निराशा,

गोवर्धन पूजा पर पूरी हो हर आशा।

7. गोवर्धन की छांव में खुशियां हजार हों,

कान्हा के आशीर्वाद से सपने साकार हों।

आपके घर में हमेशा प्रेम का उजियारा रहे,

हर दिन खुशियों का नया नजारा रहे।

8. नंदलाल का आशीर्वाद मिलता रहे,

जीवन का हर रास्ता खिलता रहे।

सुख-शांति से महके आपका परिवार,

गोवर्धन पूजा पर मिले खुशियां अपार।

9. रिश्तों में मिठास और चेहरे पर मुस्कान रहे,

हर दिन आपके घर में खुशियों का नाम रहे।

कान्हा की कृपा से चमके तकदीर,

जीवन में कभी न आए कोई पीर।

10. जिस घर में कान्हा का प्यार बरसता है,

वहां हर मौसम खुशियों से संवरता है।

आपके जीवन में भी ऐसा बहार आए,

हर सपना आपका सच हो जाए।

11. कान्हा की कृपा का साया बना रहे,

आपके चेहरे पर मुस्कान सदा सजी रहे।

गोवर्धन पूजा पर यही दुआ है हमारी,

खुशियों से भरी रहे दुनिया तुम्हारी।

12. प्रेम की मुरली कान्हा बजाते रहें,

आपके जीवन में खुशियां सजाते रहें।

हर मुश्किल से मिले आपको किनारा,

सुख-समृद्धि से भरा रहे संसार सारा।

13. गोवर्धन पूजा का आया त्योहार,

संग लाया खुशियों की बहार।

कान्हा की कृपा से हर दिन खास हो,

आपके जीवन में सुख का वास हो।

14. न कोई गम हो, न कोई परेशानी हो,

हर दिन खुशियों की नई कहानी हो।

कान्हा का आशीर्वाद आपके साथ रहे,

जीवन में प्रेम और विश्वास रहे।

15. गोवर्धन पूजा पर बस इतनी सी दुआ है,

हर चेहरे पर मुस्कान और दिल में वफा है।

कृष्ण की कृपा से महके आपका संसार,