Happy Ganesh Chaturthi: ये टॉप 10+ मैसेज भेजकर अपनों को दें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

Happy Ganesh Chaturthi 2025 wishes in Hindi: बप्पा की पूजा अर्चना के साथ शुभकामनाओं का दौर भी चलता है। यहां हम आपके लिए भी चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं, जिन्हें भेजकर आप अपनों को खास अंदाज में हैप्पी गणेश चतुर्थी विश कर सकते हैं।

Wed, 27 Aug 2025 06:14 AM

हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का बहुत महत्व है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री गणेश भगवान का जन्म हुआ था। इस दौरान लोग अपने घर बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन के साथ पर्व का समापन हो जाता है। पूरे देशभर में इस त्यौहार की अलग ही धूम रहती है। बप्पा की पूजा अर्चना के साथ शुभकामनाओं का दौर भी चलता है। लोग अपने करीबियों और रिश्तेदारों को मैसेज और स्टेटस के जरिए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भेजते हैं। यहां हम आपके लिए भी चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं, जिन्हें भेजकर आप अपनों को खास अंदाज में हैप्पी गणेश चतुर्थी विश कर सकते हैं।

1) मोदक की मिठाई और गणपति बप्पा का साथ

आपके जीवन में लेकर आए खुशियों की बरसात

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025!

2) भगवान गणेश का भोग है मोदक

मूषक है उनकी सवारी

जगत के पालनकर्ता भगवान हैं गणपति

गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं!

3) मेरे गणपति से हर संकट से बाहर निकाला

जब भी लिया बप्पा का नाम मन में

पूरी हुई है हर अरदास

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

4) भक्ति और शक्ति हैं गणपति

लक्ष्मी और सिद्धि हैं भगवान गणेश

देवों के देव हैं मेरे गणपति

गणेश चतुर्थी की बधाई!

5) गणपति बप्पा आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएं,

हर राह को आसान और हर दिन को मंगल बनाएं।

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025!

6) मंगल मूर्ति विराजे घर-आंगन में,

सुख-समृद्धि लाए जीवन के हर संगम में।

Happy Ganesh Chaturthi!

7) दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा,

ये गणेश जी का दरबार है,

देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को

अपने हर भक्त से प्यार है।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

8) आपका और खुशियों का जन्म-जन्म का साथ हो,

आपकी तरक्की की, हर किसी की ज़बान पर बात हो।

जब भी कोई मुश्किल आये,

माय फ्रेंड गणेश आपके साथ हों।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

9)पार्वती के लाडले, शिवजी के प्यारे,

लड्डू खा के जो मूषक सवारे,

वो हैं गणेश देवा हमारे।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

10) ओम गं गणपतये नमो नम

श्री सिद्धी विनायक नमो नम

अष्टविनायक नमो नम

गणपति बप्पा मौर्या!

11) आते बड़े धूम से गणपति जी,

जाते बड़े धूम से गणपति जी,

आखिर सबसे पहले आकर

हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

12) रूप बड़ा निराला, गणपति मेरा बड़ा प्यारा।

जब भी कोई मुसीबत आई,

मेरे बप्पा ने पल में हल कर डाला।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!