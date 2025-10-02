'सत्य का तेल अहिंसा की बाती'... 2 अक्टूबर को बनाएं खास, अपनों के साथ शेयर करें गांधी जयंती के बेस्ट 10 चुनिंदा मैसेज

Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes : हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती का पर्व बेहद सम्मान के साथ मनाता है। इस खास मौके पर दोस्तों, प्रियजनों को बापू के सिद्धांतों पर चलकर सफलता हासिल करने की सीख देना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें गांधी जयंती के मैसेज, कोट्स, विशेज और शुभकामना संदेश।

Follow Us on

Thu, 2 Oct 2025 11:25 AM

Happy Gandhi Jayanti 2025 : भारतवासी जब-जब आजादी, अंहिसा और सत्य की चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जरूर लिया जाता है। देश को सत्य और अहिंसा के नियमों पर चलते हुए आजाद करवाने में बापू का योगदान बेहद खास रहा है। यही वजह है कि हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती का पर्व बेहद सम्मान के साथ मनाता है। अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों या प्रियजनों को बापू के सिद्धांतों पर चलकर सफलता हासिल करने की सीख देना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें गांधी जयंती के मैसेज, कोट्स, विशेज और शुभकामना संदेश।

गांधी जयंती 2025 विशेज इन हिंदी (Gandhi Jayanti Wishes in Hindi) 1- देश के लिए किया सब कुछ त्याग जिसने,

देशभक्ति के लिए छोड़ा विलास जिसने,

पहन काठ की चप्पल आया इक महात्मा,

जो बन गया इस भारत की आत्मा.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

2- सत्य का तेल अहिंसा की बाती,

अमर ज्योति जलती रहे,

तेरे पदचिन्हों पर बापू,

ये दुनिया सारी चलती रहे.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- गांधीजी की सोच थी अनोखी,

सत्य-अहिंसा पर उनकी रोशनी।

आज भी वही राह हमें सही दिखाती है,

गांधी जयंती की हार्दिक बधाई।

4- दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल.

आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल,

साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- बापू ने लड़ी बिल्कुल अजब लड़ाई

दागी न तोप ना कोई बंदूक उठाई।

दुश्मन के किले पर ना की चढ़ाई

वाह रे महात्मा तुमने कैसी शिक्षा सिखाई

Happy Gandhi Jayanti

6- ऐनक पहनें लाठी पकड़े चलते थे वो शान से,

जालिम कांपे थर-थर थर-थर सुनकर उनका नाम रे,

कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे,

दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तानके

Happy Gandhi Jayanti 2025!

7- ईश्वर अल्लाह तेरो नाम

सबको सन्मति दे भगवान।

Happy Gandhi Jayanti

8- अहिंसा है सबसे बड़ा हथियार,

सत्य ही है असली आधार।

गांधीजी के विचार रहें सदा हमारे संग,

गांधी जयंती पर शुभकामनाएं अपार।

9- उसकी सोच ने कर दिया कमाल,

देश का बदल गया सुर-ताल,

सबने बोली सत्य-अहिंसा की बोली,

हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- खाकी जिसकी पहचान है

कर्म ही जिसकी शान है

सत्य अहिंसा जिसकी जान है।