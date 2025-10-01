सत्य, अहिंसा थी जिनकी ढाल, ऐसे बापू को मेरा प्रणाम, गांधी जयंती के अवसर पर भेजें शुभकामनाएं happy gandhi jayanti 2025 wishes quotes messages line status suvichar in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
सत्य, अहिंसा थी जिनकी ढाल, ऐसे बापू को मेरा प्रणाम, गांधी जयंती के अवसर पर भेजें शुभकामनाएं

Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती के मौके पर देश उनकी त्याग, बलिदान, संघर्ष की गाथा को जरूर याद करता है। सत्य, अहिंसा के साथ उनके सुविचारों और लाइनों को अपनों को भेज कर देशभक्ति के रंग में रंग जाएं। दें सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:28 PM
हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्र्पिता महात्मा गांधी के जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी के विचारों और उनके संघर्ष, बलिदान को याद करते हैं। देश को आजादी दिलाने में उनकी भूमिका को कभी भूला नहीं जा सकता। देशभर में स्कूल, कॉलेज के साथ सार्वजनिक जगहों पर सभाएं कर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप भी उनके विचारों को जिंदा रख सबको भेजें शुभकामनाएं।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

1) दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल

साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

2) गांधी के विचार आज भी हैं हमें याद

हर पल हमारे महात्मा होते हैं साथ

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

3) पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे

फिर वो आप पर हंसेंगे

फिर वो आप से लड़ेंगे

और तब आप जीत जायेंगे

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

4) भारत देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया,

त्याग कर विदेशी धागे,

खुद से ही उसने खादी बनाया था,

पहन के काठ की चप्पल,

जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया,

वो इंसान ही महात्मा गांधी कहलाया था

गांधी जयंती की ढेरों बधाई

5) बापू के सपनों को सभी को फिर से सजाना है,

देकर खून का कतरा-कतरा,

इस जहां को बचाना है, बहुत गा चुके हैं

हम सभी आज़ादी के गीतों को

अब हम सब को देशभक्ति का फर्ज निभाना है।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

6) जीवन में ये बात सदा याद रखना,

सच और मेहनत के हमेशा साथ रहना,

बापू तुम्हारे साथ हैं,

हर बच्चे के पास हैं,

सच्चाई जहां भी है,

हां उनका वास है।

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

7) सीधा-साधा वेश था,

न कोई अभिमान,

खादी की एक धोती पहने बापू की थी शान।

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

8) मेरी शान है खादी,

कर्म ही मेरी पूजा है,

मेरा कर्म है सच्चा,

हिंदुस्तान मेरी जान है।

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

9) गांधी के विचार आज भी हैं हमें याद

हर पल हमारे महात्मा होते हैं साथ

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

10) उसकी सोच ने कर दिया कमाल

देश का बदल गया सुर ताल

सबने बोली सत्य अहिंसा की बोली

हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली

Happy Gandhi Jayanti

