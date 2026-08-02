100+ Friendship Day Wishes: फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों को विश करने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज

अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये दिन 2 अगस्त को मनाया जाएगा। इस मौके पर अपने दोस्तों को खास मैसेज भेजकर विश करना चाहतें हैं तो यहां देखिए 100+ मैसेज।

फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों को खास मैसेज या शायरी भेजना चाहते हैं तो यहां से चुनें।

दोस्तों के साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत और खास होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो भले ही खून का ना हो लेकिन हर कोई इसे निभाता खून के रिश्ते की तरह ही होता है। एक अच्छा दोस्त आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल अगस्त महीने में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिना साल 2026 में 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मौके पर अपने दोस्तों को खास महसूस करवाने के लिए आप उन्हें अच्छे मैसेज के साथ हैपी फ्रेंडशिप डे कह सकते हैं। यहां देखिए 100 से ज्यादा फ्रेंडशिप डे की विशेज।

1) दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा होता है,

हर दर्द में दोस्त ही सहारा होता है।

रहे सलामत ये अपना साथ हमेशा,

यही दिल से हमारा इशारा होता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

2) दोस्त वो नहीं जो हर रोज़ मिले,

दोस्त वो है जो हर गम में खिले।

खुशियों से भर जाए तेरी ज़िंदगी,

यही दुआ हर पल दिल से निकले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

3) हर खुशी तेरे नाम कर दूं,

हर मुस्कान तुझ पर वार दूं।

अगर मिले एक और जिंदगी,

उसे भी तेरी दोस्ती पर निसार कर दूं।

हैपी फ्रेंडशिप डे

4)दोस्ती फूल नहीं जो मुरझा जाए,

दोस्ती मौसम नहीं जो बदल जाए।

ये तो वो एहसास है मेरे दोस्त,

जो सांस रुके तब भी साथ निभाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

5) सच्ची दोस्ती किस्मत वालों को मिलती है,

हर दिल में इसकी जगह नहीं बनती है।

जिसे मिल जाए सच्चा दोस्त,

उसकी दुनिया हर दिन संवरती है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

6) मंजिल मिले या न मिले,

सफर हमेशा याद रहता है।

दोस्त चाहे पास हो या दूर,

उसका प्यार हमेशा साथ रहता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

7) दिल से दिल का रिश्ता है अपना,

हर खुशी में नाम है अपना।

रहे यूं ही साथ उम्रभर,

यही सबसे बड़ा सपना।

हैपी फ्रेंडशिप डे

8) दोस्ती का रंग कभी फीका नहीं पड़ता,

सच्चा दोस्त कभी दूर नहीं होता।

दिल से निभाया जाए जो रिश्ता,

वो कभी अधूरा नहीं होता।

हैपी फ्रेंडशिप डे

9) तेरी दोस्ती मेरी जान है,

हर पल की पहचान है।

भगवान करे यूं ही साथ रहे,

यही मेरी अरमान है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

10) दोस्ती की खुशबू महकती रहे,

हर मुस्कान यूँ ही चमकती रहे।

रहे सलामत हर अपना रिश्ता,

जिंदगी यूं ही खिलती रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

11) दोस्ती का कोई हिसाब नहीं होता,

हर सवाल का जवाब नहीं होता।

जो दिल से निभा ले दोस्ती,

उस जैसा कोई जनाब नहीं होता।

हैपी फ्रेंडशिप डे

12) तेरी हंसी मेरी पहचान है,

तेरा साथ मेरी शान है।

यूं ही मुस्कुराते रहना दोस्त,

तू मेरी जिंदगी की जान है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

13) हर पल तेरा साथ चाहिए,

हर खुशी का एहसास चाहिए।

दोस्ती का ये रिश्ता बना रहे,

बस इतना-सा विश्वास चाहिए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

14) दोस्ती का दीप यूं ही जलता रहे,

हर सपना तेरा पूरा होता रहे।

खुशियों से भर जाए जीवन तेरा,

हर दिन तेरा हंसता रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

15)जिंदगी में दोस्ती का साथ मिले,

हर मोड़ पर अपनों का हाथ मिले।

दुआ है मेरी ऊपर वाले से,

तुझे हर खुशी सौगात मिले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

16) दोस्ती दिल की आवाज़ होती है,

हर खुशी की शुरुआत होती है।

जो निभाए हर हाल में साथ,

वही सच्ची दोस्ती की बात होती है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

17) तेरी दोस्ती सबसे न्यारी है,

हर खुशी से भी प्यारी है।

रहे सलामत अपना रिश्ता,

यही दुआ हमारी है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

18) ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए,

बस सच्चे दोस्तों की चाहत चाहिए।

जो हर पल साथ निभा जाए,

ऐसी दोस्ती की इबादत चाहिए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

19) हर लम्हा तेरा खास रहे,

हर सपना तेरे पास रहे।

दोस्ती का रिश्ता यूं ही रहे,

हर दिन तेरा बिंदास रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

20) दोस्ती की राह आसान रहे,

हर खुशी तेरे नाम रहे।

गम कभी पास न आए,

चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

21) दोस्ती का रिश्ता अनमोल है,

हर खुशी का यही मोल है।

जो इसे दिल से निभाए,

वही इंसान बेमिसाल है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

22) दोस्ती का एहसास कमाल होता है,

हर गम का यही इलाज होता है।

जिसके पास सच्चा दोस्त हो,

वो सबसे मालामाल होता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

23) हर दिन नई खुशियां आएं,

हर पल नई बहार लाएं।

दोस्ती का ये रिश्ता अपना,

उम्रभर मुस्कुराहटें लाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

24) दोस्ती की मिसाल बन जाएं,

हर खुशी में साथ निभाएं।

दुआ है दिल से मेरे दोस्त,

हर मंज़िल आसानी से पाएं।

हैपी फ्रेंडशिप डे

25) दोस्ती हमारी यूं ही बनी रहे,

हर खुशी तेरी झोली में भरी रहे।

रब से बस यही दुआ है मेरी,

तेरी ज़िंदगी हमेशा हंसती रहे।

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

26) दोस्ती का रिश्ता सबसे निराला है,

हर दिल में इसका उजाला है।

जो दोस्त हर मोड़ पर साथ दे,

वही दुनिया में सबसे प्यारा है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

27) दोस्ती की डोर कभी टूटने न देना,

अपने दिल से हमें कभी दूर न करना।

हर जन्म में मिले ऐसा दोस्त,

रब से यही दुआ है करना।

हैपी फ्रेंडशिप डे

28) तेरी दोस्ती से हर दिन खास है,

तेरा साथ सबसे बड़ा एहसास है।

रहे यूं ही मुस्कुराते हर पल,

यही मेरी दिल से आस है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

29) जब भी मुश्किलों ने घेरा है,

दोस्त ने ही हाथ थामा है।

ऐसी दोस्ती पर नाज है मुझे,

जिसने हर दर्द को हंसी में बदला है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

30) ना कोई शिकवा, ना कोई गिला,

दोस्ती में बस प्यार ही मिला।

यही रिश्ता यूं ही बना रहे,

हर दिन खुशियों से खिला।

हैपी फ्रेंडशिप डे

31) हर लम्हा यादगार बन जाए,

हर सपना साकार बन जाए।

दोस्ती का ये खूबसूरत रिश्ता,

उम्रभर बरकरार बन जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

32) दोस्ती वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती,

हर दिल में इसकी जगह नहीं होती।

जिसे सच्चा दोस्त मिल जाए,

उसकी किस्मत कभी कमजोर नहीं होती।

हैपी फ्रेंडशिप डे

33) तेरी मुस्कान मेरी खुशी है,

तेरी दोस्ती मेरी ज़िंदगी है।

रहे यूं ही अपना साथ हमेशा,

यही मेरी बंदगी है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

34) हर खुशी में तेरा नाम रहे,

हर गम तुझसे दूर रहे।

दोस्ती का ये रिश्ता अपना,

हर जन्म में भरपूर रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

35) दोस्ती की महफिल यूं ही सजती रहे,

हर चेहरे पर मुस्कान खिलती रहे।

रहे सलामत अपना साथ हमेशा,

जिंदगी यूं ही हंसती रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

36) तेरे जैसा दोस्त नसीब वालों को मिलता है,

हर दर्द में जो साथ चलता है।

ऐसे रिश्ते को दिल से निभाना,

यही दोस्ती का असली सिलसिला है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

37) दोस्ती का सफर कभी खत्म न हो,

हर खुशी का मौसम कम न हो।

यूं ही साथ चलते रहें हम,

कभी अपना रिश्ता कम न हो।

हैपी फ्रेंडशिप डे

38) रिश्ते तो बहुत बनते हैं,

पर दोस्ती सबसे खास होती है।

जो हर हाल में साथ निभाए,

वही दिल के सबसे पास होती है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

39) तेरी दोस्ती मेरी ताकत है,

हर पल की यही राहत है।

रहे यूं ही साथ उम्रभर,

यही दिल की चाहत है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

40) दोस्ती का रंग सबसे प्यारा है,

हर खुशी का यही किनारा है।

जो दोस्त दिल से मिल जाए,

वो खुदा का सबसे सुंदर इशारा है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

41) हर सुबह तेरे नाम हो,

हर शाम तेरे साथ हो।

दोस्ती की ये प्यारी कहानी,

हर जन्म में फिर से शुरू हो।

हैपी फ्रेंडशिप डे

42) दिल से जो रिश्ता निभाया जाए,

वही दोस्ती कहलाती है।

जो हर गम में साथ खड़ी रहे,

वही सबसे प्यारी होती है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

43) दोस्ती की राह में फूल खिलें,

हर दिन नई खुशियां मिलें।

तेरे चेहरे की मुस्कान कभी न जाए,

बस यही दुआ हर पल मिले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

44) सच्चा दोस्त वही कहलाता है,

जो बिना कहे सब समझ जाता है।

ऐसे दोस्त पर दुनिया भी नाज करे,

जो हर हाल में साथ निभाता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

45) दोस्ती की खुशबू दिल में बस जाए,

हर सपना सच बन जाए।

रहे सलामत अपना रिश्ता,

हर दिन खुशियां बरसाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

46) हर कदम पर तेरा साथ मिले,

हर मंजिल पर तेरा हाथ मिले।

दोस्ती का ये रिश्ता अपना,

हर जन्म में बार-बार मिले।

47) दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती,

हर खुशी इसकी मोहताज होती।

जिसके पास सच्चा दोस्त हो,

उसकी जिंदगी लाजवाब होती।

हैपी फ्रेंडशिप डे

48) हर दुआ में तेरा नाम रहे,

हर खुशी तेरे पास रहे।

रहे यूं ही अपना साथ हमेशा,

दिल में बस यही अरमान रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

49) दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा,

हर गम में बनता सहारा।

रहे हमेशा खुश तू मेरे दोस्त,

यही है दिल का इशारा।

हैपी फ्रेंडशिप डे

50) दोस्ती की मिसाल बन जाए अपना साथ,

हर खुशी रहे तेरे हाथ।

भगवान करे मुस्कुराता रहे तू हमेशा,

हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे यार, दिल से ढेरों शुभकामनाएं

51) दोस्ती का रिश्ता दिल से निभाया है,

हर खुशी में तुझे ही पाया है।

रहे यूं ही अपना साथ हमेशा,

यही रब से फरियाद लगाया है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

52) दोस्ती की राहें आसान रहें,

हर दिन तेरे लिए महान रहें।

गम कभी तेरे पास न आएं,

बस खुशियों के कारवां रहें।

हैपी फ्रेंडशिप डे

53) तेरी दोस्ती मेरी पहचान है,

हर मुस्कान की तू जान है।

जिंदगी में तेरा साथ मिले,

यही सबसे बड़ा अरमान है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

54) हर रिश्ते से बढ़कर दोस्ती है,

हर खुशी से बढ़कर मस्ती है।

जो दिल से निभाए हर पल,

वही सच्ची दोस्ती है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

55) दोस्ती का दिया कभी बुझने न देना,

अपने यार को कभी रूठने न देना।

बहुत कीमती होता है ये रिश्ता,

इसे कभी टूटने न देना।

हैपी फ्रेंडशिप डे

56) तेरे साथ हर दिन त्योहार लगे,

हर लम्हा खुशियों का उपहार लगे।

ऐसी दोस्ती हर किसी को मिले,

जिसमें हर पल प्यार लगे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

57) दोस्ती का एहसास सबसे खास है,

हर गम का यही इलाज है।

रहे हमेशा साथ हमारा,

यही दिल की आवाज है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

58) हर खुशी तेरे कदम चूमे,

हर सपना तेरा सच हो जाए।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

हर जन्म में फिर बन जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

59) दोस्ती की डोर मजबूत रहे,

हर रिश्ता खूबसूरत रहे।

तू यूं ही हंसता रहे हमेशा,

तेरा जीवन महकता रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

60) सच्चे दोस्त की यही पहचान,

हर मुश्किल में बने ढाल समान।

ऐसी दोस्ती पर हमें नाज है,

यही है जीवन की असली शान।

हैपी फ्रेंडशिप डे

61) दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती,

सच्चे दिल की कोई कीमत नहीं होती।

जो दोस्त हर हाल में साथ दे,

उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती।

हैपी फ्रेंडशिप डे

62) तेरी हंसी मेरी खुशी बन जाए,

तेरी जीत मेरी दुआ बन जाए।

दोस्ती का रिश्ता यूं ही रहे,

हर दिन नई अदा बन जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

63) हर सुबह नई उम्मीद लाए,

हर शाम खुशियां दे जाए।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

उम्रभर साथ निभाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

64) दोस्ती की राह में फूल बिछे रहें,

हर दिन तेरे अच्छे गुज़रे रहें।

रहे सलामत हर मुस्कान तेरी,

सपने सारे पूरे होते रहें।

हैपी फ्रेंडशिप डे

65) दोस्ती का रंग कभी फीका न हो,

हमारा रिश्ता कभी जुदा न हो।

रहे यूं ही साथ हर जन्म में,

कोई पल ऐसा न हो।

हैपी फ्रेंडशिप डे

66) हर गम में तेरा साथ मिले,

हर खुशी में तेरा हाथ मिले।

दोस्ती का रिश्ता ऐसा हो,

हर जन्म में फिर से मिले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

67) दिल में बस एक दुआ रहती है,

तेरी खुशी की चाह रहती है।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

हर सांस में बसा रहता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

68) दोस्ती की महक यूं ही रहे,

हर दिल में चमक यूं ही रहे।

तेरे चेहरे की मुस्कान कभी न जाए,

खुशियों की बरसात यूं ही रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

69) दोस्ती से बढ़कर कोई उपहार नहीं,

सच्चे दोस्त जैसा कोई यार नहीं।

जिसे मिल जाए ऐसा साथी,

उससे अमीर कोई संसार नहीं।

हैपी फ्रेंडशिप डे

70) रिश्ता अपना सबसे प्यारा रहे,

हर दिन खुशियों का नज़ारा रहे।

यूं ही साथ निभाते रहना,

दिल में अपना बसेरा रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

71) दोस्ती का सफर हसीन रहे,

हर पल दिल के करीब रहे।

रहे सलामत अपना साथ,

हर दिन खुशी का नसीब रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

72) तेरी दोस्ती मेरी ताकत है,

हर मुश्किल में राहत है।

रहे यूं ही साथ तेरा,

यही सबसे बड़ी दौलत है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

73) हर पल मुस्कुराते रहो,

खुशियों के गीत गाते रहो।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

उम्रभर निभाते रहो।

हैपी फ्रेंडशिप डे

74) दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल में बसता है,

हर दर्द में साथ चलता है।

रहे यूं ही अपना प्यार,

जो हर पल हंसना सिखाता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

75) दुआ है हर खुशी तेरे पास रहे,

जिंदगी हमेशा तेरे साथ रहे।

दोस्ती का ये प्यारा रिश्ता,

हर जन्म तक आबाद रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

76) दोस्ती की राहों में उजाला रहे,

हर चेहरे पर खुशियों का प्याला रहे।

रहे सलामत अपना ये रिश्ता,

हर दिन प्यार से निराला रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

77) हर दुआ में तेरा नाम आए,

हर खुशी तेरे कदम चूम जाए।

दोस्ती का रिश्ता यूं ही रहे,

हर सपना तेरा सच हो जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

78) दोस्ती का रिश्ता दिल से निभाना,

कभी अपनों को न भूल जाना।

रहे हमेशा मुस्कुराते मेरे दोस्त,

हर खुशी को गले लगाना।

हैपी फ्रेंडशिप डे

79) तेरी दोस्ती सबसे प्यारी है,

हर लम्हे की ये तैयारी है।

रहे यूं ही साथ हमारा,

यही रब से गुजारिश हमारी है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

80) दोस्ती का रंग कभी कम न हो,

अपनेपन का एहसास कम न हो।

साथ रहे हर जन्म में अपना,

दिलों का विश्वास कम न हो।

हैपी फ्रेंडशिप डे

81) दोस्ती वो आईना है,

जिसमें हर चेहरा अपना है।

रहे सलामत ये रिश्ता,

यही सबसे बड़ा सपना है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

82) हर सुबह मुस्कान लेकर आए,

हर शाम खुशियां दे जाए।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

हर पल महकता जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

83) तेरी दोस्ती मेरी शान है,

हर खुशी की पहचान है।

रहे यूं ही साथ हमेशा,

यही दिल का अरमान है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

84) दोस्ती का रिश्ता सबसे न्यारा,

हर गम में बनता सहारा।

ऐसे दोस्त पर नाज है मुझे,

जो है सबसे प्यारा।

हैपी फ्रेंडशिप डे

85) हर मोड़ पर तेरा साथ मिले,

हर खुशी की सौगात मिले।

रहे सलामत अपना रिश्ता,

हर जन्म में तेरा हाथ मिले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

86) दोस्ती की खुशबू बिखरती रहे,

हर मुस्कान यूं ही निखरती रहे।

तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों,

हर दुआ असर करती रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

87) ना दूरी से फर्क पड़ता है,

ना वक्त से रिश्ता बदलता है।

सच्चा दोस्त वही होता है,

जो हर हाल में साथ चलता है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

88) दोस्ती का दीप जलता रहे,

हर सपना तेरा पलता रहे।

रहे यूं ही साथ अपना,

हर दिन खुशियों में ढलता रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

89) हर खुशी तेरे आंगन आए,

हर गम तुझसे दूर जाए।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

हर पल मुस्कुराए।

हैपी फ्रेंडशिप डे

90) दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं,

सच्चे यार से बढ़कर कोई नहीं।

रहे यूं ही साथ अपना,

इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं।

हैपी फ्रेंडशिप डे

91) तेरे बिना महफिल अधूरी है,

तेरी दोस्ती सबसे जरूरी है।

रहे यूं ही साथ हमेशा,

यही दुआ पूरी है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

92) हर कदम पर खुशियां मिलें,

हर राह में फूल खिलें।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

उम्रभर यूं ही चले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

93) दोस्ती का साथ अनमोल है,

हर रिश्ता इसका हमजोली है।

जो इसे दिल से निभाए,

उसकी दुनिया रंगोली है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

94) रिश्ता अपना सबसे खास रहे,

हर दिन नई मिठास रहे।

रहे सलामत दोस्ती हमारी,

हर पल नया एहसास रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

95) तेरी दोस्ती मेरी दौलत है,

हर खुशी की ये आदत है।

रहे यूं ही साथ तेरा,

यही सबसे बड़ी इबादत है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

96) दोस्ती की राह आसान रहे,

हर सपना तेरा महान रहे।

मुस्कुराता रहे तू हर दिन,

हर पल तेरा शानदार रहे।

हैपी फ्रेंडशिप डे

97) हर दुआ में तुझे मांगा है,

हर खुशी में तुझे चाहा है।

दोस्ती का रिश्ता अपना,

दिल से हमेशा निभाया है।

हैपी फ्रेंडशिप डे

98) दोस्ती का मौसम कभी न बदले,

अपनेपन के रंग कभी न ढले।

रहे सलामत अपना साथ,

चाहे वक्त कितना भी बदले।

हैपी फ्रेंडशिप डे

99) सच्चे दोस्त की यही पहचान,

हर मुश्किल में बने वरदान।

रहे यूं ही साथ हमेशा,

यही है दिल का अरमान।

हैपी फ्रेंडशिप डे

100) दोस्ती की कहानी हमेशा याद रहे,

हर मुस्कान तेरे साथ रहे।

रहे सलामत अपना ये रिश्ता,

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

101) दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है,

हर गम में दोस्त ही सबसे पहले याद आता है।

रहे सलामत ये अपना खूबसूरत साथ हमेशा,

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

102) मुस्कान का कोई मोल नहीं होता,

कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता।

लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर,

हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।

हैपी फ्रेंडशिप डे

103) दोस्ती नाम है खुशियों की बहार का,

दोस्ती नाम है हर पल के प्यार का।

जो साथ दे हर मुश्किल में उम्र भर,

वही रिश्ता है सच्चे यार का।

हैपी फ्रेंडशिप डे

104) रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती,

दोस्ती से खूबसूरत कोई चाहत नहीं होती।

जो दोस्त दिल से साथ निभाए हर कदम,

उससे बढ़कर दुनिया में कोई इबादत नहीं होती।