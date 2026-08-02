फ्रेंडशिप डे के लिए 30 बेस्ट शायरियां, मैसेज भेजें या लगाएं स्टेटस, दोस्ती होगी मजबूत
Friendship day shayari in hindi: फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों को मैसेज भेजकर विश करना है या फिर सोशल मीडिया पर प्यारा सा स्टेटस लगाना है, इन 2 लाइनों वाली हार्टटचिंग शायरी लिख दी तो सारे दोस्त हो जाएंगे इमोशनल। यहां पढ़ें बेस्ट 30 शायरी।
दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी है और ये दोस्ती ही है जो लाइफ के अच्छे-बुरे हर मौके पर साथ निभाते हैं। 2 अगस्त यानि आज के दिन फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और, अगर आपने अभी तक दोस्ती पर लिखी बेहतरीन शायरी का स्टेटस नहीं लगाया या दोस्तों को फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया तो यहां से चुनें बेस्ट हार्ट टचिंग लाइंस, जिसे पढ़कर कभी ना सीरियस होने वाला दोस्त भी इमोशनल हो जाएगा।
1- दोस्ती का रिश्ता दिल से जुड़ता है,
इसलिए हर दोस्त सबसे बढ़कर लगता है।
2- कुछ दोस्त किताबों जैसे होते हैं,
जितना पढ़ो उतना ही खास लगते हैं।
3- वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं,
पर सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते।
4- हर दर्द की दवा नहीं होती,
लेकिन सच्चा दोस्त हर दर्द में साथ होता है।
5- दोस्ती वो एहसास है,
जो दूर रहकर भी दिल के पास रहता है।
6- हजारों रिश्ते बन जाएं,
पर एक सच्चे दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता।
7- कुछ लोग जिंदगी में दुआ बनकर आते हैं,
और दोस्त बनकर हमेशा दिल में बस जाते हैं।
8- दोस्ती में शब्द कम पड़ जाते हैं,
क्योंकि एहसास ही सब कुछ कह जाते हैं।
9- जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे,
तब सच्चा दोस्त हाथ नहीं छोड़ता।
10- दोस्त वो नहीं जो हर खुशी में साथ हो,
दोस्त वो है जो हर मुश्किल में साथ हो।
11- यादें कभी पुरानी नहीं होतीं,
सच्ची दोस्ती कभी बेगानी नहीं होती।
12- कुछ रिश्ते खून से नहीं,
भरोसे और प्यार से बनते हैं।
13- तुम जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं,
वरना हर किसी की कहानी अधूरी होती है।
14- दूरियां दोस्ती को कम नहीं करतीं,
सच्चा रिश्ता हमेशा दिल में रहता है।
15- दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं,
हर हाल में एक-दूसरे को समझना भी है।
16- जिंदगी की सबसे खूबसूरत कमाई,
सच्चे दोस्तों की परछाई।
17- दोस्त बिछड़ जाएं तो यादें रह जाती हैं,
और वही यादें आंखें नम कर जाती हैं।
18- दिल से निभाई गई दोस्ती,
कभी वक्त की मोहताज नहीं होती।
19- दोस्ती में कोई अमीरी-गरीबी नहीं होती,
सिर्फ दिलों की नजदीकियां होती हैं।
20- जो दोस्त बिना कहे दर्द समझ जाए,
वही जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता है।
21- कुछ दोस्त आदत बन जाते हैं,
और आदतें कभी भुलाई नहीं जातीं।
22- दोस्ती की खुशबू उम्रभर साथ रहती है,
चाहे मुलाकातें कम ही क्यों न हों।
23- दोस्ती वो आईना है,
जो हमेशा सच्चाई दिखाता है।
24- हर मुस्कान के पीछे एक दोस्त होता है,
जो हर गम को छुपा लेता है।
25- दोस्ती का रिश्ता जितना पुराना होता है,
उतना ही मजबूत होता जाता है।
26- सच्चे दोस्त किस्मत से मिलते हैं,
और उनकी यादें कभी खत्म नहीं होतीं।
27- दोस्ती का साथ जिंदगी को आसान बना देता है,
हर मुश्किल को मुस्कान में बदल देता है।
28- कुछ दोस्त दूर होकर भी,
हर दिन दिल के सबसे करीब रहते हैं।
29- दोस्ती का सफर छोटा हो या लंबा,
यादें हमेशा अमर रहती हैं।
30- अगर दोस्त सच्चा हो,
तो जिंदगी का हर गम छोटा लगने लगता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना