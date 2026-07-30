'दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती..' 15 शायरियां दोस्ती के नाम, फ्रेंडशिप डे पर जरूर भेजें
फ्रेंडशिप डे पर अपने बिछड़े-पुराने, नये और हर दिल अजीज दोस्त को स्पेशल फील कराना है तो इन हार्ट टचिंग और इमोशनल शायरियों के कलेक्शन को जरूर पढ़ लें। जिन्हें फ्रेंडशिप डे पर भेजा तो बदले में मिलेंगी ढेर सारी हार्ट वाली इमोजी।
दोस्ती का रिश्ता दुनिया का वो अनमोल रिश्ता है, जिसे आप खुद से चुनते हैं। मां-बाप, भाई-बहन आपको पहले से मिले होते हैं। लेकिन दोस्त वो है जिन्हें आप चुनते हैं। बचपन के वो स्कूल और गली-मोहल्ले के फ्रेंड जिनसे आप आज भी एक बार कॉल कर लें तो लगता है पुराने दिन वापस लौट आएं। ऐसे दोस्तों को सेलिब्रेट करना ही फ्रेंडशिप डे है। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे पर अपने ऐसे ही हर दिल अजीज पुराने दोस्तों, नए दोस्तों को भेजें ये हार्ट टचिंग शायरियां, जिसे पढ़कर ही वो हो जाएंगे इमोशनल। यहां से चुनें बेहतरीन शायरियां।
Happy Friendship Day Shyari
1- दुनिया से सभी मसलों को टालकर,
चलो ना मिलते हैं कोई बहाना निकाल कर।
2- दोस्त को कभी दौलत की नजर से मत देखो,
वफादार दोस्त अक्सर गरीब होते है।
3- कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं,
जिनकी जगह मोहब्बत भी नहीं ले सकती।
4- क़िताब-ए-दिल का कोई भी स़फा ख़ाली नहीं होता,
दोस्त वहां भी हाल पढ़ लेते हैं, जहां कुछ लिखा नहीं होता
5- दोस्त कभी पुराना नहीं होता,
कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता,
दोस्ती में दूरी तो आती रहती है
पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता।
6- दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती
दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती
दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है,
मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती।
7- कमजोरियां मत खोज मुझ में मेरे दोस्त,
एक तू भी शामिल है मेरी कमजोरियों में।
8- खींच कर उतार देते हैं
उम्र की चादर, ये कंबख्त दोस्त
कभी बूढ़ा नहीं होने देते।
9- दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब
तबियत मस्त रहेगी
ये वो हकीम हैं जो
अल्फाज से इलाज कर दिया करते हैं।
10- चल फिर कहीं फुर्सत निकाल कर एक साथ बैठते हैं,
एक दूसरे की तारीफ और सारे जहां की चुगलियां करते हैं।
11- दोस्ती अक्षर नहीं जो मिट जाए
दोस्ती सफर नहीं जो कट जाए
ये तो वो एहसास है
जिसके लिए जीना भी कम पड़ जाए।
12- दोस्ती सिर्फ पास रहने का नाम नहीं है
अगर आप दूर रहकर भी हमें याद करो तो
हमारे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है।
13- कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती
पर दोस्त वो आईना होते हैं,
जिसने कोई बात छुपाई नहीं जाती।
14- दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है
ना कभी इम्तिहान देती है
दोस्ती तो वो है जो
बारिश में भीगे चेहरे पर भी
आंसुओं को पहचान लेती है।
15- कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा
सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा
जो लम्हें हैं चलो हंस कर बिता लें,
जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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