Friendship Day Wishes: दोस्त को खास अंदाज में भेजें हैपी फ्रेंडशिप डे मैसेज, देखिए अलग-अलग भाषाओं में विशेज

आज यानी 4 अगस्त के दिन फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये दिन हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर अपने दोस्त को हैपी फ्रेंडशिप डे कहने के लिए यहां हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की कुछ स्पेशल विशेज पर नजर डालें। इन मैसेज में से चुनकर आप अपने खास ेदोस्तों को भेज सकते हैं।

हिंदी में हैपी फ्रेंडशिप डे विशेज

1) दोस्तों से दोस्ती रखा करो तबियत मस्त रहेगी

ये वो हकीम हैं जो अल्फाज से दुरुस्त किया करते हैं।

हैपी फ्रेंडशिप डे दोस्त

2) कोई इतना चाहे तो बताना,

कोई इतने नाज तुम्हारे उठाए तो बताना।

दोस्ती तो हर कोई कर लेगा तुमसे,

कोई हमारी तरह निभाए तो बताना।

हैपी फ्रेंडशिप डे दोस्त

3) जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम न हो

याद हमें रखना चाहे पास हम न हों

कयामत तक चलता रहे ये दोस्ताना हमारा

दुआ करें कि कभी ये रिश्ता खत्म न हो।

हैपी फ्रेंडशिप डे दोस्त

4) लोग कहते हैं की इतनी दोस्ती मत करो,

के दोस्त दिल पर सवार हो जाए,

में कहता हूं दोस्ती इतनी करो के,

दुश्मन को भी तुम से प्यार हो जाए।

हैपी फ्रेंडशिप डे दोस्त

5) यादें दो दिलों के फैसले को काम करती है,

जिंदगी आप जैसे दोस्तों पर नाज करती हैं,

मत हो उदास के आप दूर हैं हमसे क्यूंकि,

दूरियां ही रिश्तों को और खास करती हैं!

हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्त

अंग्रेजी में हैपी फ्रेंडशिप डे विशेज 1) Your friendship is a blessing that I cherish every day. Happy Friendship Day.

2) Thank you for being my confidant, my partner in crime, my rock, and my biggest supporter. Happy Friendship Day.

3) To a friend who feels like family and loves me unconditionally, you hold a special place in my heart. Happy Friendship Day.

4) May our friendship continue to flourish and bring joy to our lives. Happy Friendship Day.

5) To the person who always stands by my side through thick and thin, Happy Friendship Day.

संस्कृत में हैपी फ्रेंडशिप डे मैसेज 1) न स सखा यो न ददाति सख्ये।

सचाभुवे सचामानाय पित्वः।।

मैत्रीदिवसस्य शुभकामना

2) व्याधिचस्यार्थहीनस्य देशान्तरगतस्य च।

नरस्य शोकदग्धस्य सुहृद्दर्शनमौषधम्।।

मैत्रीदिवसस्य शुभकामना

3) यस्य मित्रेण सम्भाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः।

यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्तीह पुणयवान्।।

मैत्रीदिवसस्य शुभकामना

4) विवादो धनसम्बन्धओ याचनं चातिभषणम्।

आदानमग्रतः स्थानं मैत्रीभड्गस्य हेतवः।।