Happy Father's Day 2026: पापा का दिन बना दें स्पेशल, फादर्स डे के मौके पर भेजें ये हार्ट टचिंग विशेज
Happy Father's Day 2026: जून का तीसरा रविवार यानि 21 जून इस बार फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर पापा को इन खूबसूरत शायरियों के जरिए विश करें और उनके दिन को स्पेशल बना दें। यहां से चुनें फादर्स डे शायरियां….
जून के तीसरे रविवार को हर साल फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अपने लाइफ के सबसे खास हीरी जो बगैर किसी शोर शराबे के आपकी सारी मांगों को पूरा करते हैं। ऐसे ही लाइफ के अपने इस सुपरहीरो के दिन को बनाएं खास फादर्स डे के मौके पर भेज दें ये प्यारा सा शुभकामनाओं भरा मैसेज। यहां से चुनें बेहतरीन फादर्स डे के लिए विशेज।
हैप्पी फादर्स डे विशेज
- मेरा साहस मेरा सम्मान है पिता,
मेरी ताकत मेरी पहचान है पिता,
शायद रब ने भेजा फल ये अच्छे कर्मों का,
उसकी रहमत उसका है वरदान पिता।
Happy Father’s day
- पापा आप मेरा वो गुरूर है,
जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता।
Happy Fathers Day Papa
- कदर पिता की कोई जान लेगा,
अपनी जन्नत को दुनिया में ही पहचान लेगा।
हैप्पी फादर्स डे
- कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता,
कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता,
माँ तो कह देती है अपने दिल की बात,
सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता।
Happy Fathers Day Papa
- कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखता है पिता,
कभी बनके घोड़ा घुमाता है पिता,
माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है,
तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता।
फादर्स डे शुभकामनाएं!
- कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता,
कभी धरती तो कभी आसमान है पिता,
जन्म दिया है अगर माँ ने,
जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता।
हैप्पी फादर्स डे
- पिता के साथ में सुकून मिलता है,
जिंदगी खुशनुमा लगती है,
जीने का जुनून मिलता है।
Happy Father’s day
- हर खुशी दूं पापा को,
दिल में रहता यही अरमान है,
क्यों मैं जाऊं उन्हें कहीं छोड़ के,
पापा के कदमों में सारा जहान है।
फादर्स डे शुभकामनाएं!
- मेरे प्यारे प्यारे पापा,
मेरे दिल में रहते पापा,
मेरी छोटी सी खुशी के लिए,
सब कुछ सह जाते हैं पापा।
हैप्पी फादर्स डे
- परेशानी कोई जो कभी मन में रहे,
जान जाते हैं पापा बिन मेरे कुछ कहे।
Happy Fathers Day papa
- मेरा साहस , मेरी इज़्ज़त , मेरा सम्मान है पिता,
मेरी ताकत, मेरी पूँजी , मेरी पहचान है पिता।
Happy Father’s Day
- पिता जमीर है पिता जागीर है,
जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है।
फादर्स डे शुभकामनाएं!
- मेरी पहचान आप से पापा,
क्या कहूं आप मेरे लिये क्या हो,
रहने को है पैरों के नीचे ये जमीन,
पर मेरे लिए तो मेरा आसमान आप हो।
हैप्पी फादर्स डे
- मंजिल दूर और सफ़र बहुत है,
छोटी सी जिन्दगी की फिकर बहुत है,
मार डालती ये दुनिया कब की हमे,
लेकिन “पापा ” के प्यार में असर बहुत है,
Happy Father’s Day papa
- कुछ लोगों का प्यार कभी नहीं बदलता
उनको मां बाप कहा जाता है…
जिंदगी में अच्छा लिबास हो तो
उसे कुदरत कहते है ,
रंगीन दोस्त हो तो उसे जन्नत कहते है ,
हसींन हमसफ़र हो तो उसे मोहब्बत कहते है
और जिंदगी में आप जैसे पापा हो तो उसे किस्मत कहते है
Happy Father’s Day papa
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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