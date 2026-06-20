Happy Father's Day: पापा को मानते हैं अपना सुपरहीरो? तो उन्हें भेजने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज
Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
फादर्स डे इस साल 21 जून को मनाया जा रहा है। अगर आप अपने पिता को अपना सुपरहीरो मानते हैं तो उनको खास मैसेज भेजकर विश करें। यहां से चुनें फादर्स डे के लिए बेस्ट मैसेज।
हर साल की तरह इस साल भी फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाएगा। इस साल ये दिन 21 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पापा को हर कोई अपना सुपरहीरो मानते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने पापा को खास बधाई संदेश देना चाहते हैं तो यहां से बेस्ट मैसेज चुनें। ये मैसेज यकीनन पापा को भेजने के लिए बेस्ट रहेंगे। ये मैसेज स्टेटस पर लगाने के लिए भी बेस्ट हैं। पढ़िए, फादर्स डे के लिए खास मैसेज
- चट्टान की तरह खड़े रहकर हर मुसीबत से बचाते हैं, वो पापा ही हैं जो बिना कहे सब समझ जाते हैं। हैप्पी फादर्स डे
- जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान दुनिया में नहीं देखा।हैप्पी फादर्स डे
- मेरी दुनिया, मेरा जहान हैं आप, मेरे लिए तो भगवान हैं आप। हैप्पी फादर्स डे!
- हर बेटी/बेटे का पहला हीरो और जिंदगी भर का रोल मॉडल... हैप्पी फादर्स डे पापा!
- मेरी पहचान हैं आप, मेरी हर खुशी की जान हैं आप। थैंक यू पापा, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए।हैप्पी फादर्स डे
- अपने दुखों को छुपाकर हमें हर सुख दिया, दुनिया के सबसे प्यारे पापा को फादर्स डे की शुभकामनाएं।
- उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको, अपनी गोद में बिठाकर दुनिया दिखाई हमको।हैप्पी फादर्स डे
- खुशियों से भरा हर पल होता है, जब मेरे पापा का हाथ मेरे सर पर होता है।हैप्पी फादर्स डे
- खुद तकलीफ में रहकर भी जो बच्चों को हंसाता है, भगवान का साया क्या होता है, ये एक पिता ही सिखाता है।हैप्पी फादर्स डे
- आपकी हर डांट में मेरा भला छिपा होता है, पापा आपके जैसा दिल इस दुनिया में और किसका होता है।हैप्पी फादर्स डे
- वो छुपा लेते हैं हर दर्द अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे, मैंने खुद से पहले हमेशा पापा को हमारे लिए जीते देखा है।हैप्पी फादर्स डे
- ख्वाहिशें तो मेरी थीं, पर उन्हें पूरा करने के लिए रात-दिन सिर्फ मेरे पापा जागते थे। हैप्पी फादर्स डे!
- नसीब वाले हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, हर जिद पूरी होती है जब पापा का साथ होता है।हैप्पी फादर्स डे
- दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया हैं। आई लव यू पापा!
- पिता एक ऐसी ढाल है जो बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देती। हैप्पी फादर्स डे पापा!
- किस्मत वाले होते हैं वो, जिन्हें पापा का बेइंतहा प्यार और दुलार मिलता है। फादर्स डे की बधाई!
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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