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Happy Easter Messages: हैपी ईस्टर कहने के लिए यहां से चुनें 15 + शुभकामना संदेश

Apr 05, 2026 07:23 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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ईसाई धर्म के मुताबिक ईस्टर का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए काफी जरूरी है। इस खास दिन की शुभकामनाएं अपनों को देने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज। 

Happy Easter Messages: हैपी ईस्टर कहने के लिए यहां से चुनें 15 + शुभकामना संदेश

ईस्टर ईसाई धर्म का एक बेहद खुशी वाली त्योहार है, जिसे गुड़ फ्राइडे के बाद आने वाले संडे के दिन मनाया जाता है। दरअसल, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। कहते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ान के तीसरे दिन वे अपनी कब्र से जिंदा वापस लौट आए थे। यीशु के इसी पुनर्जन्म की खुशी में ईस्टर मनाया जाता है। इस साल ये दिन 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ऐसे में इस दिन की शुभकामनाएं सभी को देने के लिए यहां देखिए मैसेज।

1) मीठी रहे आपकी जुबान, और ऊंचा रहे आपका सम्मान। हैप्पी ईस्टर!

2) खुशियों की टोकरी और प्यार का अहसास, दोस्त तुम हो मेरे लिए सबसे खास।

3) चलो मिलकर जश्न मनाते हैं, ईस्टर के रंगों में खुद को भिगोते हैं।

4) अंडे ढूंढो, चॉकलेट खाओ, ईस्टर के इस दिन धूम मचाओ।

5) पार्टी हो जमके, और प्यार रहे बरकरार, मुबारक हो दोस्त तुम्हें ईस्टर का त्यौहार।

6) टूटे दिलों को जोड़ने आया है, यीशु प्यार का सागर साथ लाया है।

7) सूरज की पहली किरण के साथ, प्रभु का आशीर्वाद हो आपके हाथ।

8)गमों को भूलकर खुशियां मनाएं, ईस्टर की आपको लाख-लाख बधाई।

9)प्यार का तोहफा, खुशियों की सौगात, मुबारक हो आपको ईस्टर की ये रात।

10)मसीहा की मेहर है, हर तरफ सहर है, ईस्टर की दुआ का ये असर है।

11)मसीह की मोहब्बत में खुद को मिटा दें, चलो आज ईस्टर को यादगार बना दें।

12) ईश्वर की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, खुशियां आपके घर का पता पूछती रहें।

13) खुदा से मांगते हैं हम बस इतनी दुआ, दुख न मिले आपको, चाहे रूठ जाए खुदा।

14) सुख-शांति का वास हो, मसीह का विश्वास हो, ईस्टर की हर सुबह, आपके लिए खास हो।

15) रब की मेहरबानी और यीशु का प्यार मिले, दुआ है कि आपको खुशियों का हर संसार मिले।

16) ईस्टर का ये दिन, लाए जीवन में तरक्की और चैन, हंसते रहें आप सदा, और मुस्कुराएं आपके नैन।

17) हर तरफ खुशियों का पैगाम है, ईस्टर का ये दिन बड़ा महान है, प्रभु यीशु के नाम, आज की ये शाम कुर्बान है।

18) नया जीवन, नई राहें, मसीहा की बाहें, पूरी हों आपकी, ईस्टर पर दिल की सब राहें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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