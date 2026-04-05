Happy Easter Messages: हैपी ईस्टर कहने के लिए यहां से चुनें 15 + शुभकामना संदेश

Apr 05, 2026 07:23 am IST

ईसाई धर्म के मुताबिक ईस्टर का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए काफी जरूरी है। इस खास दिन की शुभकामनाएं अपनों को देने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज।

ईस्टर ईसाई धर्म का एक बेहद खुशी वाली त्योहार है, जिसे गुड़ फ्राइडे के बाद आने वाले संडे के दिन मनाया जाता है। दरअसल, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। कहते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ान के तीसरे दिन वे अपनी कब्र से जिंदा वापस लौट आए थे। यीशु के इसी पुनर्जन्म की खुशी में ईस्टर मनाया जाता है। इस साल ये दिन 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ऐसे में इस दिन की शुभकामनाएं सभी को देने के लिए यहां देखिए मैसेज।

1) मीठी रहे आपकी जुबान, और ऊंचा रहे आपका सम्मान। हैप्पी ईस्टर!

2) खुशियों की टोकरी और प्यार का अहसास, दोस्त तुम हो मेरे लिए सबसे खास।

3) चलो मिलकर जश्न मनाते हैं, ईस्टर के रंगों में खुद को भिगोते हैं।

4) अंडे ढूंढो, चॉकलेट खाओ, ईस्टर के इस दिन धूम मचाओ।

5) पार्टी हो जमके, और प्यार रहे बरकरार, मुबारक हो दोस्त तुम्हें ईस्टर का त्यौहार।

6) टूटे दिलों को जोड़ने आया है, यीशु प्यार का सागर साथ लाया है।

7) सूरज की पहली किरण के साथ, प्रभु का आशीर्वाद हो आपके हाथ।

8)गमों को भूलकर खुशियां मनाएं, ईस्टर की आपको लाख-लाख बधाई।

9)प्यार का तोहफा, खुशियों की सौगात, मुबारक हो आपको ईस्टर की ये रात।

10)मसीहा की मेहर है, हर तरफ सहर है, ईस्टर की दुआ का ये असर है।

11)मसीह की मोहब्बत में खुद को मिटा दें, चलो आज ईस्टर को यादगार बना दें।

12) ईश्वर की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, खुशियां आपके घर का पता पूछती रहें।

13) खुदा से मांगते हैं हम बस इतनी दुआ, दुख न मिले आपको, चाहे रूठ जाए खुदा।

14) सुख-शांति का वास हो, मसीह का विश्वास हो, ईस्टर की हर सुबह, आपके लिए खास हो।

15) रब की मेहरबानी और यीशु का प्यार मिले, दुआ है कि आपको खुशियों का हर संसार मिले।

16) ईस्टर का ये दिन, लाए जीवन में तरक्की और चैन, हंसते रहें आप सदा, और मुस्कुराएं आपके नैन।

17) हर तरफ खुशियों का पैगाम है, ईस्टर का ये दिन बड़ा महान है, प्रभु यीशु के नाम, आज की ये शाम कुर्बान है।