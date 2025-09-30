Happy Dusshera 2025: अपनों को एडवांस में भेजें दशहरे की शुभकामनाएं, यहां देखें टॉप 10+ मैसेज और शायरियां

दशहरे के दिन सभी लोग अपने दोस्तों और करीबियों को दशहरे की शुभकामनाएं भेजते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। आप भी यहां दिए गए चुनिंदा मैसेज भेजकर अपनों को हैप्पी दशहरा बोल सकते हैं।

Follow Us on

Tue, 30 Sep 2025 08:32 PM

शारदीय नवरात्रि के समाप्त होते ही, पूरे देशभर में दशहरे की धूम रहती है। इस साल 2 अक्टूबर को ये पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम से रावण का वध किया था। तभी से इस दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भला क्यों? दरअसल रावण दहन सिर्फ पुतले जलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भीतर की बुराइयों, लालच और ईर्ष्या को खत्म करने का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग अपने दोस्तों और करीबियों को दशहरे की शुभकामनाएं भेजते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। आप भी यहां दिए गए चुनिंदा मैसेज भेजकर अपनों को हैप्पी दशहरा बोल सकते हैं।

1) अधर्म पर धर्म की जीत हो,

अन्याय पर न्याय की विजय,

बुराई रहे दूर, जीवन में रहे हर सुख,

राम का करके स्मरण,

दशहरा मनाएं सबके संग,

हैप्पी दशहरा 2025!

2) दशहरा का यह पावन त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,

प्रभु श्री राम करें आप पर खुशियों की बौछार

हैप्पी दशहरा 2025!

3) दशहरा है एक उम्मीद,

जो बुराई के अंत का प्रतीक है,

उत्सव मनाओ, खुशियां फैलाओ,

परिवार के साथ दशहरा का त्योहार मनाओं

हैप्पी दशहरा 2025!

4) चांद की चांदनी, शरद की बहार

सबसे पहले आपको मुबारक हो दशहरा का त्योहार.

हैप्पी दशहरा 2025!

5) दशहरा एक उम्मीद जगाता है,

बुराई के अंत की याद दिलाता है,

जो चलता है सत्य की राह पर,

वो विजय का प्रतीक बन जाता है.

दशहरा की शुभकामनाएं!

6) हो विजय सत्य की सदैव यही है रीत,

राक्षस पे पुण्य की हो असीमित प्रीत,

अपने अंदर की हर नकारात्मकता को जलाओ,

विजयदशमी मनाओ और खुशियां फैलाओ,

हैप्पी दशहरा 2025!

7) रावण जला, अहंकार जला,

बुराई का हर निशान जला,

हर दिन मनाओ दशहरा जैसा उत्सव,

जीवन को खुश रहने का नया अवसर मिला

Happy Dussehra 2025!

8) होती जीत सत्य की,

और असत्य की होती हार है,

यही संदेश बताता है,

दशहरे का त्योहार होता खास है,

Happy Dussehra 2025!

9) हो आपकी लाइफ में खुशियों का मेला,

कभी न आए कोई परेशानी,

सदा सुखी रहे आपका परिवार

आपके ऊपर रहे भगवान श्री राम का आशीर्वाद

Happy Dussehra 2025!

10) दहन पुतलों का ही नहीं,

बुरे विचारों का भी करना होगा,

श्री राम का करके स्मरण,

हर रावण से लड़ना होगा,

हैप्पी दशहरा 2025!

11) कदम कदम हैं रावन लेकिन

निर्बल के बस राम बहुत हैं

हैप्पी दशहरा 2025!

12) बिना सोचे ना बोलो

बिना सोचे ना करो कोई काम

बिना सोचे रावण ने किया सीता हरण

सोच-विचार के जीते राजा राम