Dussehra Wishes 2025: ‘भीतर के रावण को’…दशहरा पर अपनों को भेजें विजयदशमी के चुनिंदा मैसेज और कोट्स

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:13 AM
Happy Dussehra Ki Hardik Shubhkamnaye : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, दशहरा 2025 का त्योहार देशभर में हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल दशहरा का पर्व आज यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यही वो दिन है, जिस दिन भगवान श्रीराम रावण का वध करके माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। इसके अलावा यही वो तिथि है, जब मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। तभी से यह पर्व विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। दशहरा के दिन देशभर में रावण दहन, मेले और झांकियां आयोजित की जाती हैं। लोग अपने प्रियजनों को दशहरा की बधाई देने के लिए विजयादशमी 2025 के मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश भेजते हैं। अगर आप भी इस दिन को अपने दोस्तों और प्रियजनों के लिए खास बनाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 दशहरा मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Dussehra ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

1- होती जीत सत्य की,

और असत्य की होती हार है,

यही संदेश बताता है,

दशहरे का त्योहार होता खास है,

Happy Dussehra 2025

2- चांद की चांदनी, शरद की बहार

फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको दशहरा का त्योहार

3- जले अहंकार, लोभ और गुस्सा,

हर दिल में बस जाए दया और प्यार।

दशहरे का यही है संदेश,

सत्य के आगे झुकता है हर विशेष।

4- भीतर के रावण को, जो आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

5- कभी न पड़े आप पर दुख का साया,

प्रभु राम की कृपा की बनी रहे छाया,

हर दिन धन से भरा रहे आपका अंगना

दशहरा की आपको शुभकामनाएं

6- रावण की तरह मन के विकारों का नाश हो,

प्रभु श्रीराम का हृदय में सर्वदा वास हो

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

7- विजयादशमी के इस पावन दिन पर आपकी सभी चिंताएं और परेशानियां हो जाएं दूर.

सब दुख-दर्द, कष्ट रावण के पुतले की तरह जलकर भस्म हो जाएं.

यही प्रार्थना है मेरी, दशहरा की आपको ढेरों शुभकामनाएं!

8 - इस दशहरे मनुष्य बस एक नेक काम करें,

अंतर्मन में पनप रही हर बुराई का सर्वनाश करें।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

9- बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

10- अच्छाई की जीत का संदेश है दशहरा,

बुराई का होता सदैव अंत गहरा।

राम जी का नाम लो दिल से बार-बार,

खुशियों से भर जाए जीवन आपका संसार।

