Dussehra Wishes 2025: दशहरा पर अपनों को भेजें विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट हैं रावण दहन के टॉप 10 मैसेज

Wed, 1 Oct 2025 06:49 PM

Vijaydashmi Ki Hardik Shubhkamnaye : देशभर में हर साल दशहरा का त्योहार बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस साल बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व, दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान श्रीराम रावण का वध करके माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे, तभी से यह पर्व विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन देशभर में रावण दहन, मेले और झांकियां आयोजित की जाती हैं। लोग दशहरे के पर्व की खुशी अपने प्रियजनों और दोस्तों को दशहरा मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश भेजकर मनाते हैं। आप भी इस शुभ अवसर पर विजयादशमी की शुभकामनाओं, संदेश और कोट्स के जरिए अपने प्रियजनों तक खुशियां और सकारात्मकता पहुंचाएं।

एडवांस में दें दशहरे की शुभकामनाएं (Happy Advance Dussehra 2025 Wishes In Hindi) 1- अच्छाई की जीत का संदेश है दशहरा,

बुराई का होता सदैव अंत गहरा।

राम जी का नाम लो दिल से बार-बार,

खुशियों से भर जाए जीवन आपका संसार।

2- जले रावण, मिटे अहंकार,

जीवन में छाए खुशियों का संसार।

राम जी का नाम लो हर घड़ी,

हर राह बने आसान बड़ी।

3- काल कोई भी हो हर काल की यही रीत होगी,

हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होगी।.

Happy Dussehra in Advance

4 - होती जीत सत्य की,

और असत्य की होती हार है,

यही संदेश बताता है,

दशहरे का त्योहार होता खास है,

Happy Dussehra 2025

5- दशहरा लाए सुख-शांति का पैगाम,

हर दिल में बसें श्रीराम।

अंधकार मिटे, उजाला हो जाए,

हर सपना हकीकत बन जाए।

6- बुराई पर अच्छाई की जीत,

दशहरा लाता है एक उम्मीद,

रावण की तरह आपके दुखों का हो अंत,

एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के संग,

Happy Dussehra 2025

7- जले अहंकार, लोभ और गुस्सा,

हर दिल में बस जाए दया और प्यार।

दशहरे का यही है संदेश,

सत्य के आगे झुकता है हर विशेष।

8- विजयादशमी के इस पावन दिन पर आपकी सभी चिंताएं और परेशानियां हो जाएं दूर.

सब दुख-दर्द, कष्ट रावण के पुतले की तरह जलकर भस्म हो जाएं.

यही प्रार्थना है मेरी,

दशहरा की आपको ढेरों शुभकामनाएं!

9- इस बार की दशहरा पर, मेरे भाई बस तू काम कर इतना,

बैठा है जो मन में तेरे, उस रावण का सर्वनाश कर.

दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं!

10- चांद की चांदनी, शरद की बहार

सबसे पहले आपको मुबारक हो दशहरा का त्योहार.