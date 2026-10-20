Happy Dussehra 2026: बुराई का हो अंत, अच्छाई की जीत हो...विजयादशमी पर अपनों को ये शायरी मैसेज भेजकर कहें 'हैपी दशहरा'

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन अपनों को शुभकामना भेजने के लिए यहां से चुनें खास शायरी मैसेज।

विजयादशमी पर अपनों को 'हैपी दशहरा' कहने के लिए शायरी मैसेज

हर साल दशहरे के मौके पर देशभर में रावण दहन किया जाता है और लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर इस त्योहार की खुशियां मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाने वाला ये त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगर आप भी अपनों को दशहरे की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए दशहरा शायरी विशेज आपके काम आ सकते हैं। ये स्टेटस पर लगाने के लिए भी बेस्ट हैं।

1) बुराई का हो अंत, अच्छाई की जीत हो,

हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में प्रीत हो।

श्रीराम का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे,

जीवन में खुशियों की बरसात और सफलता की रीत हो।

2) हर दुःख का नाश हो, हर सपना साकार हो,

आपके जीवन में खुशियों का सदा संचार हो।

रावण रूपी अहंकार का अंत हो हर बार,

आपके जीवन में हो प्रेम और खुशियों की बहार।

3) बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाए,

हर मन में प्रेम की रीत हो जाए।

श्रीराम की कृपा बरसे सब पर,

हर जीवन खुशियों से भर जाए।

विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

4) राम के नाम से हर काम होता है,

राम के भक्तों का ऊंचा नाम होता है।

जहां होती है सच्चाई और धर्म की राह,

वहीं बुराई का अंत सरेआम होता है।

5) रावण तो हर साल जलाते हो,

मन के रावण को कब जलाओगे?

क्रोध, अहंकार और छल को मिटाकर,

सच्चे इंसान कब बन पाओगे?

6) खुशियों से महके आपका संसार,

सफलता मिले आपको हर बार।

रामजी का आशीर्वाद बना रहे,

मुबारक हो विजयदशमी का त्योहार।

7) झूठ चाहे कितना भी बलवान हो,

सत्य का हमेशा सम्मान हो।

धर्म की राह पर जो चलता है,

जीत उसी की, वही महान हो।

8) श्रीराम का आशीर्वाद मिले,

जीवन में खुशियों का संसार मिले।

हर मुश्किल आसान हो जाए,

आपको सफलता बारंबार मिले।

9) अहंकार ने रावण को मिटाया,

क्रोध ने इंसान को हमेशा रुलाया।

प्रेम और विनम्रता अपनाकर देखो,

जीवन ने खुशियों का रास्ता दिखाया।

10) जीत हमेशा सच्चाई की होती है,

कदर सदा अच्छाई की होती है।

जो चलता है धर्म के रास्ते पर,

कृपा उस पर श्रीराम की होती है।

11) सत्य की राह पर चलते रहना,

मुश्किलों में भी संभलते रहना।

जीत मिलेगी एक दिन जरूर,

बस श्रीराम का नाम जपते रहना।

12) कर्म सच्चे हों, इरादे नेक हों,

दिल में प्रेम और विचार नेक हों।

राह में चाहे कितनी मुश्किलें आएं,

मंजिल पर कदम आपके एक हों।

13) घर में सुख हो, आंगन में प्यार,

खुशियों से सजा रहे परिवार।

रामजी की कृपा बनी रहे,

मुबारक हो दशहरे का त्योहार।

14) बीते दुखों को आज भुला दो,

मन में नई उम्मीद जगा दो।

दशहरे के इस पावन पर्व पर,

जीवन को खुशियों से सजा दो।

15) राम नाम में अद्भुत शक्ति है,

सच्चाई में जीवन की भक्ति है।

जो धर्म और प्रेम की राह चुने,

उसके जीवन में सुख की अभिव्यक्ति है।

16) नफरत मिटे और प्यार बढ़े,

हर दिल में विश्वास बढ़े।

दशहरे का संदेश यही है,

इंसानियत का संसार बढ़े।

17) नई उमंग हो, नया विश्वास हो,

जीवन में खुशियों का एहसास हो।

रामजी की कृपा से हर दिन आपका,

सफलता और प्रेम के पास हो।

18) रावण के पुतले तो जल जाते हैं,

लेकिन मन के दोष कहां मिट पाते हैं?

जिस दिन अहंकार को जला देंगे हम,

उस दिन सच्चे दशहरे मनाए जाते हैं।

19) मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं राम,

सत्य और धर्म सिखाते हैं राम।

जो उनके आदर्शों पर चल पड़ता है,

उसके जीवन को राह दिखाते हैं राम।

20) फूलों की तरह महके जीवन आपका,

चांद-सितारों सा चमके भाग्य आपका।

रामजी की कृपा बनी रहे सदा,