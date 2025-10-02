हैप्पी दशहरा 2025: टॉप 10+ मैसेज, स्टेटस के जरिए अपनों को भेजें विजयादशमी की शुभकामनाएं!

Happy Dussehra 2025 wishes in Hindi: विजयदशमी की सुबह अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का शुभ संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां से चुन सकते हैं।

Thu, 2 Oct 2025 06:10 AM

दशहरा का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन को देवी दुर्गा पर महिषासुर की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हर साल जब रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों में आग लगाई जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि आपने भी अपने भीतर के राक्षसों को जला दिया है। विजयदशमी की सुबह अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का शुभ संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां से चुन सकते हैं।

1) जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका,

वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया।

इस दशहरे मिल जाएं आपको दुनिया भर की सारी खुशियां।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!

2) बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का भी हो नाश।

शुभ दशहरा!

3) अधर्म पर धर्म की विजय हो,

असत्य पर सत्य की स्थापना हो।

आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो।

विजयादशमी की मंगलकामनाएं।

4) विजयादशमी के इस पावन दिन पर आपकी सभी चिंताएं और परेशानियां हो जाएं दूर. सब दुख-दर्द, कष्ट रावण के पुतले की तरह जलकर भस्म हो जाएं. यही प्रार्थना है मेरी, दशहरा की आपको ढेरों शुभकामनाएं!

5) इस बार की दशहरा पर,

मेरे भाई बस तू काम कर इतना,

बैठा है जो मन में तेरे,

उस रावण का सर्वनाश कर।

दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं!

6) बुराई पर अच्छाई की जीत आपको अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने के लिए प्रेरित करे. दशहरा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

7) खुशियों का मौसम आया है,

भगवान राम का दरबार सजा है,

दशहरा का यह पावन पर्व, जीवन में खुशहाली लाया है।

हैप्पी दशहरा 2025!

8) अधर्म पर धर्म की जीत हो,

अन्याय पर न्याय की विजय,

बुराई रहे दूर, जीवन में रहे हर सुख,

राम का करके स्मरण,

दशहरा मनाएं सबके संग,

हैप्पी दशहरा 2025!

9) बुराई का होता विनाश है,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस है,

रावण की तरह आपके दुखों का होता नाश है,

हैप्पी दशहरा 2025!

10) शांति अमन आपके जीवन में होगा,

अब आपको अपने आसपास की बुराई को मिटाना होगा,

रावण का दहन करके,

आज फिर श्री राम को आना होगा।

हैप्पी दशहरा 2025!

11) इस दशहरा आपके जीवन में खिले खुशियों के फूल,

सफलता चूमे आपके कदम, भूल जाएं हर गम,

प्रभु राम की कृपा से ना हो कभी दुखों से सामना,

दशहरे के शुभ अवसर पर मेरी यही है मनोकामना,

Happy Dussehra 2025!

12) दशहरा है एक उम्मीद,

जो बुराई के अंत का प्रतीक है,

उत्सव मनाओ, खुशियां फैलाओ,

परिवार के साथ दशहरा का त्योहार मनाओं

हैप्पी दशहरा 2025!