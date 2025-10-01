बुराई पर अच्छाई की जीत के पावन मौके पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें शुभकामनाएं
Happy Dussehra 2025 Wishes: दशहरा अच्छाई पर बुराई का पर्व है। अपने मन से बुरे और निगेटिव विचारों को हटाकर सच्चाई, पॉजिटिविटी लाने के साथ ही दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनों को भेज दें दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।
2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशहरा मनाया जाएगा। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान राम ने रावण को इसी दिन मारकर दुनिया को संदेश दिया था कि अंधेरा कितना भी घना हो लेकिन अच्छाई की सुबह जरूर आती है। ये दिन अच्छे संकल्पों के साथ नए दिन की शुरुआत लेकर आता है। मन से विकारों को मिटाकर हर किसी को पॉजिटिविटी और खुशियों की शुभकामनाएं भेजें और बोल दें हैप्पी दशहरा।
Happy Dussehra Wishes In Hindi
1) रावण की तरह मन के विकारों का नाश हो,
प्रभु श्रीराम का हृदय में सर्वदा वास हो.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
2) रामजी की कृपा से आप पर हो खुशियों की बौछार,
ऐसी शुभकामनाएं हमारी, आप करो स्वीकार.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
3) जैसे श्रीराम ने जीत ली थी लंका,
वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया
इस दशहरा मिल जाएं आप को,
दुनिया भर की सारी खुशियां.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
4) हर खुशी आपकी कदम चूमे,
कभी ना हो दुखों का सामना.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
5) हर पल हो आपका जीवन सुनहरा
घर आपके रहे सदा खुशियों का पहरा
मुबारक हो आपको यह पावन दशहरा.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
6) भीतर के रावण को
जो आग खुद लगाएंगे,
सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
7) इस दशहरे हर मनुष्य बस एक नेक काम करे
अंतर्मन में पनप रही हर बुराई का सर्वनाश करे।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
8) रावण का सर्वनाश हो,
हर हृदय में श्री राम का वास हो.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
9) बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा लाता है एक उम्मीद,
रावण की तरह हमारे दुखों का अंत हो,
एक नई शुरुआत हो एक नए सवेरे के साथ शुभ दशहरा.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
10) रावण के संहार पर दशहरा,
अयोध्या वापसी पर मनाते दिवाली हैं,
दुनिया सारे गुण उनके गाती,
मेरे श्रीराम की हर बात निराली है.
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।