Durga Ashatmi Wishes:'महागौरी का आशीर्वाद...' दुर्गा अष्टमी पर भेजें अपनों को शुभकामना के ये 25+ मैसेज
Durga Ashatami Ki Shubhkamnaye: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी की कृपा सब पर बनी रहे इसी कामना के साथ अपनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें शुभकामना के ये 25+ सुंदर मैसेज।
26 मार्च को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि होगी। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा के साथ लोग कंजकों को भी पूजते हैं। इस पावन मौके पर अपनों को महागौरी की कृपा और सुख-समृद्धि से भरी शुभकामनाएं भेजनी है तो यहां से चुने बेस्ट मैसेज। 25 प्लस शायरी को बनाएं मैसेज या व्हाट्सएप स्टेटस।
Durga Ashatami Wishes Shayari In Hindi
1) महागौरी का आशीर्वाद सदा साथ रहे
नवरात्रि में हर सपना आबाद रहे।
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
2) भक्ति में झुका है हर एक सिर
मां के नाम से रोशन है हर एक घर
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
3) नवरात्रि लाए खुशियों की बहार
माता रानी करें जीवन साकार
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
4) शक्ति और विश्वास का पर्व है आया
मां दुर्गा ने हर भक्त को अपनाया
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
5) जय माता दी की गूंज रहे
हर दिल में श्रद्धा की धूप जले
दुर्गा अष्टमी पर मां की कृपा मिले
जय माता दी
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
6) मां दुर्गा बिगड़ी बनाती
भक्तों के सारे दुख टालती
इसी अटूट श्रद्धा के साथ आपको
दुर्गा अष्टमी की बधाई
7) मां के दरबार में जो झुका
उसका हर कष्ट खुद ही मिटा
ऐसी है मां शेरावाली
बधाई हो दुर्गा अष्टमी
8) सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है,
ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है।
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
9) बसी हो मां तुम इस
जहां के कण कण में
तुम्हारी भक्ति से
जगती है अलख
कुछ करने की
जन जन में..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
10) मिलते हैं हजारों से
पर एक है जो
हमेशा याद आता है
वो चौखट ही है तेरी मां
जहां हर बंदा सुकून पाता..
जय माता दी
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
11) मां दुर्गा के दर पर आया है जो,
कोई न कोई वर पाया है वो..
जय महागौरी
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
12) मां दुर्गा के चरणों में जब शीश झुकाते हैं,
सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
13) मेरे दिल मे आज क्या है
मां कहो तो मैं सुना दूं
मां तुझे देखता रहूं मैं
तेरी सेवा में जीवन बिता दूं
आते जाते जो मिलता है
अपना लगता है
मां के ख्यालों में रहते हैं जब से
जीवन स्वर्ग सा लगता है..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
14) मां दुर्गा की अर्चना का पर्व हैं
नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं
मां का आशीर्वाद पाने का पर्व हैं
हृदय में भक्ति जगाने का पर्व हैं..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
15) मां कि ज्योति से प्रेम मिलता है
सबके दिलों को मरहम मिलता है
जो भी जाता है मां के द्वार
कुछ ना कुछ जरूर मिलता है..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
16) मां की भक्ति में
शांति का सुरूर मिलता हैं,
जो मां के दरबार आता है
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
17) जिसका हमको था इंतजार आखिर वो घड़ी आ गई,
होकर सिंह पर सवार माता रानी सबके घर आ गई,
होगी अब हर मन की हर मुराद पूरी,
हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
18) सिंह पर सवार होकर जब माता रानी आती हैं,
सबके हृदय में खुशियों की लहर दौड़ जाती हैं।
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
19) सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में,
बने उस माता के चरणों के धुल
आओ मिल कर चढायें श्रद्धा के फूल.
20) हे मां तुमसे विश्वास ना उठने देना
तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊ
चारो ओर अँधेरा ही अँधेरा घना पाऊ
बन के रोशनी तुम राह दिखा देना..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
21) जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी
आपकी कोई आरजू रहे न अधूरी
करते है हाथ जोड़कर मां दुर्गा की विनती
आपकी हर मनोकामना हो पूरी
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
22) दुष्टों का करती हैं संहार,
मां होकर शेर पर सवार,
बच नहीं पाता है कोई दुष्ट
जब मां दुर्गा करती है वार.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
23) माता रानी वरदान ना देना हमें,
बस थोड़ा सा प्यार देना हमें,
तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा,
एक बस यही आशीर्वाद देना हमें
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
24) जननी है वो,
तो वो ही काली
सुनती सबकी फरियाद,
दर पे उसके ना रहता
किसी का दामन खाली..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
25) संभालती भी तुम हो
संवारती भी तुम हो
ज़िंदगी को मेरी
पटरी पे लाने वाली भी तुम हो..
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
26) शेर पर सवार होकर
खुशियों का वरदान लेकर
हर घर में विराजी मां अंबे
हम सबकी जगदंबे
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
27) मां की ज्योति जगमगाए
दुखों का नाश हो जाए
आशीर्वाद दे मां रानी
सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे।
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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