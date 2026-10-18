Happy Durga Ashtami 2026: दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये 50 शायरी, कोट्स और स्टेटस

दुर्गा अष्टमी 2026 के पावन अवसर पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए यहां पढ़ें मां दुर्गा की भक्ति से भरी 50 खूबसूरत शायरी, कोट्स, व्हाट्सऐप स्टेटस और शुभकामना संदेश।

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Durga Ashtami Wishes 2026: दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व मां दुर्गा की आराधना, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस खास दिन भक्त मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और अपने परिवार व दोस्तों की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस अवसर पर अगर आप भी अपनों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए 50 खूबसूरत संदेश, शायरी, कोट्स और स्टेटस आपके काम आ सकते हैं। इन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं।

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं देने के लिए पढ़ें ये शायरियां 1. मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,

हर चेहरे पर मुस्कान खिले,

दूर हों जीवन के सारे दुख,

हर दिन खुशियों के फूल खिलें।

2. मां के दरबार में जो भी आता है,

खाली हाथ कभी नहीं जाता है,

सच्चे मन से जो मां को पुकारे,

उसका जीवन खुशियों से भर जाता है।

3. मां दुर्गा की महिमा निराली है,

उनकी शक्ति सबसे बड़ी और निराली है,

दुर्गा अष्टमी पर मां का आशीर्वाद मिले,

आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो।

4. शेरों वाली मां सबकी बिगड़ी बनाए,

हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाए,

दुर्गा अष्टमी पर यही है अरदास,

आपके जीवन में खुशियां रहें आसपास।

5. मां की भक्ति में मन रम जाए,

हर मुश्किल का रास्ता निकल जाए,

मां दुर्गा की कृपा ऐसी बरसे,

आपका हर सपना पूरा हो जाए।

6. मां के चरणों में मिले सुकून,

उनकी कृपा से खिल उठे जीवन,

दुर्गा अष्टमी का दिन लाए बहार,

आपको मिले खुशियां अपार।

7. मां दुर्गा का हाथ सिर पर रहे,

दिल में विश्वास और चेहरे पर नूर रहे,

आपके जीवन में खुशियां आती रहें,

हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे।

8. मां की शक्ति, मां की भक्ति,

जीवन में लाए नई ऊर्जा और शक्ति,

दुर्गा अष्टमी पर यही कामना है,

आपके घर में सुख-समृद्धि का वास रहे।

9. मां दुर्गा के दरबार में खुशियां मिलती हैं,

सच्चे मन से मां को पुकारने पर उम्मीदें खिलती हैं,

आप पर भी मां की कृपा बनी रहे,

जीवन में हर सुबह नई रोशनी मिले।

10. जय माता दी का जयकारा हो,

हर घर में खुशियों का उजियारा हो,

मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन,

सुख-शांति और समृद्धि से भरा हो।

दुर्गा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत कोट्स 11. मां दुर्गा की भक्ति मन को शांति और जीवन को नई उम्मीद देती है।

12. मां पर विश्वास रखिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए।

13. दुर्गा अष्टमी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।

14. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।

15. जहां श्रद्धा होती है, वहां विश्वास मजबूत होता है और उम्मीद की किरण बनी रहती है।

16. मां दुर्गा की शक्ति हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।

17. सच्ची भक्ति वही है, जो मन में प्रेम, व्यवहार में दया और कर्मों में सच्चाई लाए।

18. मां दुर्गा का स्मरण करें और हर नई सुबह का स्वागत सकारात्मक सोच के साथ करें।

19. मां का आशीर्वाद आपके परिवार में प्रेम, एकता और खुशहाली बनाए रखे।

20. दुर्गा अष्टमी का पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सफलता लेकर आए।

21. मां दुर्गा की आराधना हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा महत्वपूर्ण है।

22. जीवन में विश्वास बनाए रखें, हिम्मत से आगे बढ़ें और मां का आशीर्वाद मांगते रहें।

23. मां की कृपा से मन में शांति, विचारों में सकारात्मकता और जीवन में खुशियां बनी रहें।

24. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके हर अच्छे प्रयास को सफल बनाने की प्रेरणा दे।

25. इस दुर्गा अष्टमी पर आपके जीवन से निराशा दूर हो और खुशियों की नई शुरुआत हो।

सोशल मीडिया के लिए स्टेटस 26. जय माता दी! मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शुभ दुर्गा अष्टमी!

27. मां दुर्गा का आशीर्वाद, जीवन की सबसे बड़ी ताकत। जय माता दी!

28. दिल में मां की भक्ति, जुबां पर जय माता दी।

29. शक्ति की आराधना और भक्ति का उत्सव। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं।

30. मां दुर्गा सबकी झोली खुशियों से भर दें। शुभ दुर्गा अष्टमी 2026!

31. मां की कृपा बनी रहे, जीवन में खुशियों की कमी न रहे।

32. मां दुर्गा की जय! आपके घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे।

33. मां के चरणों में श्रद्धा, मन में विश्वास। जय माता दी!

34. दुर्गा अष्टमी का पावन दिन आपके जीवन को खुशियों से भर दे।

35. मां दुर्गा की शक्ति से हर मुश्किल आसान हो। शुभ दुर्गा अष्टमी!

36. मां का आशीर्वाद और अपनों का प्यार, जीवन की सबसे खूबसूरत सौगात।

37. मां दुर्गा सबका कल्याण करें। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

38. भक्ति में शक्ति है, मां के आशीर्वाद में उम्मीद है। जय माता दी!

39. मां दुर्गा आपके जीवन में सफलता और खुशहाली लेकर आएं।

40. शुभ दुर्गा अष्टमी! मां की कृपा से हर दिन मंगलमय हो।

दुर्गा अष्टमी के लिए छोटे और शानदार शुभकामना संदेश

41. मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। शुभ दुर्गा अष्टमी!

42. मां की भक्ति आपके मन को शांति और जीवन को नई दिशा दे।

43. मां दुर्गा आपके परिवार को खुशियां, स्वास्थ्य और प्रेम का आशीर्वाद दें।

44. दुर्गा अष्टमी पर मां से यही प्रार्थना है कि आपके सारे अच्छे सपने पूरे हों।

45. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाए।

46. आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे। दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

47. मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में उम्मीद और उत्साह बना रहे।

48. इस पावन पर्व पर आपके सभी दुख दूर हों और खुशियों का आगमन हो।

49. मां दुर्गा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर दिन मंगलमय करें।