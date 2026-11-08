Happy Diwali Wishes 2026: सिर्फ दीये ही नहीं, दिल भी करें रोशन, दिवाली पर अपनों को भेजें ये 25 शायरियां

दिवाली का त्योहार खुशियों से भरा होता है और ऐसे में अपनों को बधाई देना या मिलना पुरानी परंपरा है। इस दिवाली आप अपने प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये 25 खूबसूरत शायरियां भेज दीजिए।

दिवाली पर अपनों को भेजें ये 25 शायरियां

दिवाली सिर्फ दीयों और रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों में प्यार की मिठास घोलने का भी खास मौका है। इस दिन हर कोई अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में खुशहाली की कामना करता है। अगर आप भी इस दिवाली अपनों को कुछ खास और दिल छू लेने वाले अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दी गईं 25 खूबसूरत दिवाली शुभकामना शायरियां आपके काम आ सकती हैं। इन्हें आप अपनों को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

1. दीपों की रोशनी से रोशन हो आपका संसार,

खुशियों से महकता रहे आपका परिवार।

हर ख्वाहिश पूरी हो, हर सपना साकार हो,

आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।

शुभ दीपावली!

2. हर आंगन में खुशियों के दीप जलें,

हर चेहरे पर मुस्कान के फूल खिलें।

दूर हो जाएं जीवन के सारे अंधियारे,

आपकी दिवाली हो सबसे प्यारी।

3. मिट्टी के दीयों से रोशन हो घर-आंगन,

खुशियों से महक उठे आपका जीवन।

रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे,

आप पर हमेशा खुशियों की बहार रहे।

4. दीप जलें तो रोशन आपका जहान हो,

हर दिन आपके लिए खुशियों का पैगाम हो।

मिले आपको अपनों का भरपूर प्यार,

दिवाली पर पूरी हो हर मनोकामना हजार।

5. न कोई गम हो, न कोई परेशानी हो,

हर सुबह नई उम्मीदों की कहानी हो।

खुशियों से भरा रहे आपका हर त्योहार,

आपको मुबारक हो दिवाली का प्यार।

6. रोशनी का त्योहार आपके जीवन में आए,

हर अधूरी ख्वाहिश को मुकाम मिल जाए।

चेहरे पर मुस्कान कभी कम न हो,

आपके घर में खुशियों की कमी न हो।

7. फूलों की खुशबू हो, अपनों का साथ हो,

हर दिन खुशियों की नई सौगात हो।

दीपों की तरह चमकता रहे आपका नाम,

दिवाली पर मिले आपको खुशियों का पैगाम।

8. छोटी-छोटी खुशियों से जीवन सजाएं,

रूठे हुए अपनों को फिर गले लगाएं।

दिलों में प्यार के दीप जलाएं,

मिलकर इस दिवाली को यादगार बनाएं।

9. हर दीप आपके जीवन में उजाला भर जाए,

हर सपना हकीकत में बदल जाए।

खुशियों से सजा रहे आपका हर दिन,

दिवाली पर मिले आपको सुख-समृद्धि का धन।

10. चांद सितारों से रोशन हो आसमान,

खुशियों से भरा रहे आपका मकान।

हर दिन मिले आपको नई सौगात,

मुबारक हो दिवाली का यह त्योहार खास।

11. दीपों की कतारों में खुशियां सजी रहें,

आपके चेहरे पर मुस्कान खिली रहे।

हर मुश्किल आपसे दूर चली जाए,

दिवाली आपके लिए ढेरों खुशियां लाए।

12. मिठाइयों की मिठास रिश्तों में घुल जाए,

हर दिल से नफरत का अंधेरा मिट जाए।

प्यार और अपनापन हर ओर नजर आए,

आपकी दिवाली खुशियों से जगमगाए।

13. रोशन रहे आपका घर और संसार,

बना रहे अपनों का यूं ही प्यार।

हर ख्वाब को मिले नई उड़ान,

दिवाली पर खुशियों से भर जाए जहान।

14. हर शाम दीपों से जगमगाती रहे,

हर सुबह नई उम्मीदें लाती रहे।

जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो,

आपकी हर दिवाली यादगार बनी रहे।

15. दिल में उमंग और आंखों में सपने हों,

जीवन में अपने और अपनों के अपनेपन हों।

हर तरफ खुशियों का नजारा हो,

आपकी दिवाली सबसे प्यारी हो।

16. दीप जलें तो उम्मीदें भी जगमगाएं,

खुशियों के रंग हर तरफ नजर आएं।

आपके जीवन में ऐसा उजाला हो,

हर आने वाला दिन खुशियों वाला हो।

17. मिठास रिश्तों में बनी रहे,

खुशियों की बारिश हर घड़ी रहे।

आपके घर में सुख का बसेरा हो,

दिवाली का हर पल सुनहरा हो।

18. न रूठे कोई, न कोई दूर जाए,

हर रिश्ता प्यार से और गहरा हो जाए।

अपनों के संग हर पल खास बने,

आपकी दिवाली खुशियों के नाम बने।

19. दीपों की चमक आपके चेहरे पर आए,

खुशियों की बहार आपके घर को सजाए।

हर मंजिल आपके कदम चूमे,

आपकी जिंदगी खुशियों से झूमे।

20. हर कोना रोशनी से भर जाए,

हर दिल में प्यार का फूल खिल जाए।

दुखों का साया आपसे दूर रहे,

आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे।

21. इस दिवाली कुछ ऐसा कमाल हो,

हर दिन आपका खुशियों के नाम हो।

जो मांगा है दिल से, वो मिल जाए,

हर सपना आपकी आंखों में खिल जाए।

22. दीपों की रोशनी में मुस्कुराता रहे परिवार,

बना रहे हमेशा अपनों का दुलार।

जीवन में खुशियों का कारवां चलता रहे,

आपका हर दिन त्योहार बनता रहे।

23. हर तरफ रोशनी का नूर हो,

आपसे कभी खुशियां न दूर हों।

मिले आपको अपनों का साथ हर बार,

दिवाली पर मिले खुशियों का उपहार।

24. पुराने गिले-शिकवे आज भुला दें,

प्यार के कुछ नए दीप जला दें।

मुस्कुराहटों से हर दिल सजाएं,

मिलकर खुशियों वाली दिवाली मनाएं।

25. दीयों की लौ से रोशन हो आपकी राह,

हर कदम पर मिले अपनों का साथ।

सपनों को पंख और खुशियों को उड़ान मिले,