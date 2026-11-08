Diwali Wishes 2026: इन 5 फोटो और मैसेज के साथ अपनों को कहें शुभ दीपावली
दीपावली के खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए शेयर करें खूबसूरत फोटो और प्यारे संदेश। इन्हें सोशल मीडिया पर भेजकर त्योहार की खुशियां बांटें।
Diwali Wishes 2026: दीपावली का त्योहार खुशियों, रोशनी और रिश्तों में मिठास घोलने वाला होता है। दिवाली पर हर गिले शिकवे मिटाकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिठाई खिलाते हैं। ऐसे में आप भी अपने खास दोस्तों, रिश्तेदारों या सगे-संबंधियों को दिवाली की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। आप फोटो के साथ खूबसूरत मैसेज लिखकर त्योहार की बधाई दें या फिर सोशल मीडिया पर शेयर करें। हम आपके लिए 5 खूबसूरत तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें भेजकर आप दिवाली विश करें। साथ में 5 सुंदर मैसेज भी लिखें।
1. लक्ष्मी जी हर मनोकामना पूरी करें
आपके जीवन में लक्ष्मी जी का वास हो,
और गणेश जी की कृपा से आपका हर कार्य सफल हो।
दीपावली के इस पावन पर्व पर,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बहार हो।
हर दिन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों,
और आपका दामन कभी खाली न हो।
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. दीप जलाएं
इस दीपावली खुशियों के दीप जलाएं,
आओ मिलकर मन का बैर मिटाएं
घर-आंगन में खुशियां छाएं, महालक्ष्मी कृपा बरसाएं।
3. रिश्तों में प्यार और खुशियां
दिवाली सिर्फ दीप जलाने का नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और खुशियां बांटने का भी त्योहार है। इस खास मौके पर आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हों और खुशियों के नए रास्ते खुलें। आपका घर हंसी, उमंग और उत्साह से भरा रहे। हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आए। आपको और आपके प्रियजनों को हैप्पी दिवाली 2026!
4. घर में आए सुख और समृद्धि
इस दिवाली आपके घर का हर कोना रोशनी से जगमगाए और जीवन का हर दिन खुशियों से भर जाए। आपके सभी सपने पूरे हों, हर काम में सफलता मिले और अपनों का साथ हमेशा बना रहे। यह त्योहार आपके जीवन में ढेर सारा प्यार, सुख और समृद्धि लेकर आए। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं!
5. अपनों के नाम दिवाली का खास संदेश
दीपों का यह खूबसूरत त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां, उम्मीदें और सकारात्मकता लेकर आए। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान खिलती रहे। रोशनी का यह पर्व आपके जीवन को खुशियों से जगमगा दे। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
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