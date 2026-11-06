धनवंतरि और मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, धनतेरस के पर्व पर Whatsapp पर भेजने के लिए 25 बेस्ट शुभकामनाएं

धनतेरस के पावन पर्व पर अपनों और करीबियों का जीवन धन-धान्य और आरोग्य से भरा रहे इसी प्यार और आशीर्वाद से भरे मैसेज देने के लिए यहां से चुनें बेस्ट शुभकामना वाले मैसेज।

धनतेरस का त्योहार आज मनाया जाएगा। दिपावली के 5 दिन के पावन पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। इस शुभ दिन पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों और दिल के सबसे अजीज लोगों को शुभकामनाएं भेजनी है और उन्हें शुभ धनतेरस का प्यारा सा मैसेज व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भेजना है तो यहां से चुनें इमेज और मां लक्ष्मी के प्यार और आशीर्वाद से भरी शुभकामनाएं।

Dhanteras Wishes In Hindi 1. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, कुबेर देव की कृपा से आपका जीवन धन-धान्य से भरा रहे। शुभ धनतेरस!

2. दीपों की रोशनी से रोशन हो आपका संसार, खुशियों की बरसात हो और बढ़ता रहे कारोबार। आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

3. इस धनतेरस आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन हो, हर सपना पूरा हो और खुशियों से भरा आपका आंगन हो।

4. सोने-चांदी से भी अनमोल हों आपके रिश्ते, खुशियों से भरे रहें आपके दिन और रातें। शुभ धनतेरस!

5. मां लक्ष्मी आपके घर पधारें, कुबेर देव आपके भंडार भरें और आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलें। धनतेरस की शुभकामनाएं

6. धन की वर्षा हो, खुशियों की बहार हो, आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सुख का संसार हो।

7. दीप जलें उम्मीदों के, फूल खिलें अरमानों के, धनतेरस का यह त्योहार लेकर आए उपहार खुशियों के।

8. आपके घर में कभी धन की कमी न हो, चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशियों की कमी न हो। मंगलमय धनतेरस!

9. इस पावन पर्व पर आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो, मां लक्ष्मी की कृपा से आपका हर दिन खुशियों से भरपूर हो।

10. चांदी जैसी चमक हो जीवन में, सोने जैसी किस्मत हो, हर कदम पर सफलता मिले और अपनों की मोहब्बत हो।

11. धनतेरस का त्योहार आपके जीवन में नई उमंग लाए, सुख, शांति और समृद्धि का अनमोल उपहार लाए।

12. आपके घर का हर कोना खुशियों से जगमगाए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हर पल आपके साथ आए।

13. धन की देवी मां लक्ष्मी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि आपके परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें।

14. न कोई चिंता हो, न कोई गम हो, आपके जीवन में खुशियों का हर मौसम हो। शुभ धनतेरस

15. खुशियों की सौगात मिले, अपनों का साथ मिले, इस धनतेरस आपको जीवन की हर मनचाही मुराद मिले।

16. दीपों की जगमगाहट आपके जीवन में उजाला करे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके हर सपने को पूरा करे।

17. धनतेरस पर यही दुआ है हमारी, खुशियों से भरी रहे दुनिया आपकी सारी।

18. बरसे कृपा मां लक्ष्मी की, चमके किस्मत का सितारा, आपके जीवन में खुशियां आएं बारंबार। शुभ धनतेरस

19. हर दिन हो दिवाली जैसा, हर रात हो खुशहाल, धनतेरस का यह पर्व बना दे आपका जीवन खुशियों की मिसाल।

20. घर में बरकत हो, व्यापार में तरक्की हो, रिश्तों में मिठास हो और जीवन में खुशियों की बहार हो।

21. धनतेरस का शुभ अवसर आपके लिए नई उम्मीदें, नए अवसर और अपार खुशियां लेकर आए। हार्दिक शुभकामनाएं

22. मा लक्ष्मी की कृपा से आपके सपनों को उड़ान मिले, मेहनत को सफलता और जीवन को नई पहचान मिले।

23. आपके घर में सुख का दीप जले, समृद्धि का फूल खिले, हर मुश्किल आसान हो और जीवन खुशहाल बने।

24. धनतेरस का हर दीप आपके जीवन में खुशियों का उजाला भर दे, हर सुबह नई सफलता और हर शाम सुकून से भर दे।