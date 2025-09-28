Daughter's Day पर प्यारी बेटी को कराएं स्पेशल फील, भेज दें ये मैसेज

National Daughter's Day 2025: हर साल सितंबर के चौथे रविवार को नेशनल डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। घर की लक्ष्मी प्यारी बेटी को आज के दिन स्पेशल फील कराना है तो शब्दों की मदद जरूर लें। इन इमोशन से भरे मैसेज भेजकर बोलें हैप्पी डॉटर्स डे।

Sun, 28 Sep 2025 07:05 AM

किसी भी परिवार के लिए बेटियां अनमोल होती हैं। जिन्होंने इस राज को समझ लिया उनके घर में हमेशा खुशियां बसती हैं क्योंकि बेटी ही लक्ष्मी और बेटी ही दुर्गा होती है। वैसे तो माता-पिता का बेटियों के प्रति एक खास लगाव और झुकाव होता है। लेकिन डॉटर्स डे के दिन इस प्यार को प्यारे से मैसेज के साथ अपनी बेटी के साथ शेयर करें और बोलें हैप्पी डॉटर्स डे। हर साल सितंबर के चौथे रविवार को नेशनल डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का दिन भी प्यारी सी बेटी के नाम करें और विश करें।

1) मेरी प्यारी बेटी, तू हो जीवन की रौनक,

तेरी मुस्कान से महके हर एक पन्ना।

तेरे सपनों को साकार करने का वादा,

तेरे साथ रहूंगी, हर मुश्किल में तेरा साया।

Happy Daughter's Day 2) बेटी, तू है मेरा चांद, मेरी रोशनी,

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर मंज़िल।

तेरी खुशियों की खातिर करूंगी सब कुछ,

तू है मेरी दुनिया, तू है मेरी सच्चाई।

Happy Daughter's Day 3) तेरी आंखों में बसी हैं खुशियों की बात,

बेटी, तू है मेरे दिल का सबसे प्यारा साथ।

तेरे हर ख्वाब को मैं करूंगी साकार,

तू है मेरी बेटी, मेरा सबसे बड़ा प्यार।

Happy Daughter's Day 4) तेरे बिना हर दिन लगे अधूरा,

बेटी, तू है मेरी जिंदगी का पूरा।

तेरे सपनों की मैं करूँगी हिफाज़त,

तेरे साथ चलकर, जीवन की हर हिफाज़त।

Happy Daughter's Day 5) तेरे हर कदम पर मैं हूं साया,

बेटी, तू है मेरा सपना, मेरा सच्चा माया।

तेरी हंसी से महके मेरा हर दिन

तू है मेरी खुशी, मेरा सबसे प्यारा जिन।

Happy Daughter's Day 6) बेटी मेरी, तू है मेरी जान,

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर अरमान।

तेरी मुस्कान से खिलता है मेरा हर दिन,

तेरे सपनों की उड़ान हो हमेशा ऊंची, ये है मेरा वचन।

Happy Daughter's Day 7) तेरे बिना ये घर है सुनसान,

बेटी, तू है मेरे जीवन का अरमान।

तेरे हर ख्वाब को मैं करूँगा साकार,

तेरी सफलता पर मेरा गर्व है बेशुमार।

Happy Daughter's Day 8) तेरी हंसी में बसी है मेरी खुशियां,

बेटी, तू है मेरे दिल का सबसे प्यारा हिस्सा।

हर मुश्किल में मैं रहूँगा तेरा साथी,

तेरे सपनों की दुनिया है मेरी सबसे बड़ी बाती।

Happy Daughter's Day 9) तेरी मासूमियत है सबसे अनमोल,

बेटी, तू है मेरे दिल का खोला गोल।

तेरे बिना हर दिन है अधूरा,

तू है मेरी जिंदगी, मेरा सबसे नायाब हीरा।

Happy Daughter's Day 10) हर कदम पर तेरा साथ हो,

बेटी, तू है मेरे सपनों का अलंकार।

तेरे हर जज़्बे को मैं करूँगा सलाम,