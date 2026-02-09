Happy Chocolate Day: शब्दों की मिठास से करें पार्टनर को इंप्रेस, बोल दें ‘हैप्पी चॉकलेट डे’
Happy Chocolate Day Shayari In Hindi: 9 फरवरी को हर साल चॉकलेट डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन वीक का ये तीसरा दिन होता है। जब प्यार, अपनेपन की भावनाओं के प्रतीक माने वाले चॉकलेट को मुहब्बत के सप्ताह में शामिल करते हैं। तो अपनी पार्टनर या प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए भेजें चॉकलेट डे विशेज।
चॉकलेट डे यानि वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन। 9 फरवरी को हर साल चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन डे आने से पहले पूरे सप्ताह का हर दिन बेहद खास होता है। रोज डे, प्रपोज डे के बाद चॉकलेट डे आता है। जिसमे प्यार करने वाले एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। दरअसल, चॉकलेट को प्यार और इमोशन का सिंबल माना जाता है। अपनापन जताना हो तो चॉकलेट की मिठास ही याद आती है। इसीलिए जब वैलेंटाइन की शुरुआत हुई तो प्रेम और अपनेपन में मिठास के तौर पर चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस चॉकलेट डे अपने लवर को भेजें चॉकलेट पर लिखीं ये रोमांटिक शायरियां और कर लें इंप्रेस।
Happy Chocolate Day Shayari In Hindi
- मीठी सी तुम सांवला सा मैं,
आओ दोनों मिलकर चॉकलेट हो जाए।
Happy Chocolate Day
- प्यार का त्योहार है आया,
संग अपने है खुशियां लाया,
आओ मिलकर मनाए इसे,
कोई भी रंग ना रहे फीका,
पर सबसे पहले कर लो कुछ मुंह मीठा।
Happy Chocolate Day
- चॉकलेट डे आया है तेरी याद लाया है,
आ जाओ आज दिल ने तुझे फिर बुलाया है,
ए जाने तमन्ना सिर्फ तेरे लिए मैंने चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है।
Happy Chocolate Day
- आज चॉकलेट डे है चॉकलेट तो खिलाओ,
मीठी मीठी कोई बात तो सुनाओ।
कब से तड़प रहे हैं हम आपके प्यार में,
आज तो हमें अपने गले से लगाओ।।
Happy Chocolate Day
- किटकैट का स्वाद हो तुम,
डेरी मिल्क का एहसास हो तुम।
चॉकलेट से भी खास हो तुम,
अरे सुनो मेरे लिए फाइव स्टार हो तुम।।
Happy Chocolate Day
- मेरे दिल की धड़कन हो तुम,
पर्क के चॉकलेट का रैपर हो तुम।
रहना हमेशा यूं ही मेरे साथ,
क्योंकि तुम मेरी फेवरेट चॉकलेट हो तुम।
Happy Chocolate Day
- बिन बुलाए हमें साथ पाओगे,
वादा करो कि दोस्ती निभाओगे।
बस याद रखना उस वक्त,
जब अकेले-अकेले चॉकलेट खाओगे।।
Happy Chocolate Day
- तुम्हारे होठों में इतनी मिठास है,
कि उसके आगे डेरी मिल्क भी बकवास है।
Happy Chocolate Day
- मीठा तो होना चाहिए,
मीठे से ज्यादा मीठा प्यार होना चाहिए।
दुनिया में कुछ ना हो इतना मीठा,
जितना मीठा अपना साथ होना चाहिए।
Happy Chocolate Day
- छोटी सी दुनिया में हो जाए गुम,
जहां हो सिर्फ एक चॉकलेट और हम तुम।
Happy Chocolate Day
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।