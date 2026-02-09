Hindustan Hindi News
Chocolate Day 2026 Wishes: रिश्ते में घुल जाए चॉकलेट जैसी मिठास..गर्लफ्रेंड को भेजें टॉप 10 रोमांटिक मैसेज

संक्षेप:

Happy Chocolate Day 2026: चॉकलेट डे 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। गुलाब और इजहार के बाद लोग चॉकलेट देकर अपने रिश्ते में मिठास घोलते हैं। अगर आप ये दिन खास बनाना चाहते हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को सुंदर विशेज लिखकर भेज दें।

Feb 09, 2026 05:55 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Happy Chocolate Day 2026: वैलेंटाइन डे का तीसरा दिन थोड़ा मिठास भरा होता है, जिसे लोग चॉकलेट डे के नाम से जानते हैं। गुलाब, इजहार करने के बाद गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड 9 फरवरी को एक दूसरे को चॉकलेट देकर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। चॉकलेट के साथ आप कुछ रोमांस का तड़का भी रिश्ते में लगाना चाहते हैं, तो कुछ रोमांटिक मैसेज भेजकर पार्टनर को खास दिन की बधाई दें। चलिए आपको चॉकलेट डे पर विश करने के लिए कुछ सुंदर मैसेज की लिस्ट दिखाते हैं।

चॉकलेट डे विशेस-

1-

तेरी मुस्कान भी चॉकलेट जैसी मीठी लगती है,

तेरा प्यार हर दिन खास बनाता है,

Chocolate Day पर बस इतना कहना है,

तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मिठास है।

2-

चॉकलेट तो बस एक बहाना है,

तेरे प्यार का जश्न मनाना है,

तू साथ रहे बस हमेशा मेरे,

यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है।

3-

तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है,

तेरी बातों में मिठास घुली लगती है,

Chocolate Day पर ये तोहफा नहीं,

दिल की मीठी सी मोहब्बत भेजी है।

4-

चॉकलेट की तरह तू भी खास है,

तेरे बिना मेरा दिल उदास है,

Happy Chocolate Day मेरी जान,

तू ही मेरी दुनिया का एहसास है।

5-

तेरे प्यार की मिठास सबसे अलग है,

तेरी हंसी मेरे दिल की धड़कन है,

Chocolate Day पर बस इतना कहूं,

तू मेरी जिंदगी की सबसे sweet वजह है।

6-

चॉकलेट की तरह तू भी प्यारी है,

तेरे बिना जिंदगी अधूरी सारी है,

Happy Chocolate Day मेरी जान,

तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशहाली है।

7-

तेरे साथ हर दिन खास लगता है,

तेरा प्यार सबसे पास लगता है,

Chocolate Day पर ये तोहफा नहीं,

मेरे दिल का एहसास लगता है।

8-

चॉकलेट तो बस मिठास है,

पर तू मेरी जिंदगी का एहसास है,

Happy Chocolate Day sweetheart,

तू ही मेरा सबसे खूबसूरत प्यार है।

9-

तेरी बातों में मिठास है,

तेरे प्यार में खास एहसास है,

Chocolate Day पर तुझे कहूं,

तू मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बात है।

10-

चॉकलेट की तरह मीठा तेरा प्यार है,

तू ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यार है,

Happy Chocolate Day मेरी रानी,

तेरे बिना सब कुछ बेकार है।

