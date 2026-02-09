Hindustan Hindi News
Happy Chocolate Day 2026: पति-पत्नी एक दूसरे को शायराना अंदाज में करें विश, 500 रुपये में तैयार करें चॉकलेट डे गिफ्ट

Happy Chocolate Day: चॉकलेट खाने से गुड हार्मोन रिलीज होते हैं और मूड बेहतर होता है। ऐसे में हस्बैंड-वाइफ भी प्यारी सी विशेस के साथ एक दूसरे को चॉकलेट हैंपर गिफ्ट कर सकते हैं।

Feb 09, 2026 06:46 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Happy Chocolate Day 2026: चॉकलेट खाने से गुड हार्मोन रिलीज होते हैं और जब से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हुई, तभी से चॉकलेट डे को भी मनाया जाने लगा। रिश्तों में मिठास घोलने और मूड को बेहतर बनाने के लिए चॉकलेट खाई जाती थी और इसी वजह से चॉकलेड डे वैलेंटाइन वीक का खास हिस्सा बन गया और 9 फरवरी को इसे मनाने लगे। चॉकलेट डे सिर्फ गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के लिए ही खास नहीं है, बल्कि हस्बैंड-वाइफ भी इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। चॉकलेट की मिठास के साथ 2 लाइन वाली शायरी और चॉकलेट हैंपर वाला गिफ्ट, किसी के भी फेस पर स्माइल ला सकता है। आप अपने पति या फिर पत्नी को चॉकलेट डे की बधाई कुछ खास अंदाज में दे सकती हैं, चलिए आपको कुछ शायरियां पढ़ाते हैं।

पति के लिए चॉकलेट डे विश-

1-आप मेरी जिंदगी की वो चॉकलेट हैं, जिसके बिना दिन अधूरा लगता है। Happy Chocolate Day hubby!

2-आपका प्यार मेरी लाइफ में मिठास घोल देता है। Happy Chocolate Day मेरे हमसफर!

3-हर दिन आपके साथ चॉकलेट जैसा sweet लगता है। लव यू हस्बैंड!

4-आप मेरे दिल की सबसे पसंदीदा चॉकलेट हैं… हमेशा मेरे पास रहना।

5-आपके साथ हर रिश्ता और भी खूबसूरत लगता है। Happy Chocolate Day माई लव।

6-मेरे चेहरे की मुस्कान की वजह आप हैं… Happy Chocolate Day जान।

7-आपके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल फीकी है… जैसे बिना शुगर की चॉकलेट।

8-आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। Happy Chocolate Day डियर हस्बैंड।

9-Chocolate Day पर बस एक ही विश है- आप हमेशा मेरे साथ रहें।

10-आप मेरी जिंदगी का सबसे sweet हिस्सा हैं। Happy Chocolate Day पतिदेव।

पत्नी के लिए चॉकलेट डे विश-

1-तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चॉकलेट हो, जो हर दिन को खास बना देती हो। Happy Chocolate Day मेरी बीवी!

2-तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया की सबसे मीठी चीज है। Happy Chocolate Day जान।

3-तुम साथ हो तो हर दिन चॉकलेट जैसा स्वीट लगता है। लव यू वाइफी।

4-मेरी जिंदगी की मिठास सिर्फ तुम हो। Happy Chocolate Day मेरी रानी।

5-तुम मेरी लाइफ की वो खुशी हो, जिसे मैं रोज जीना चाहता हूं। Happy Chocolate Day लव।

6-तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। Happy Chocolate Day

7-Chocolate Day पर तुमसे बस इतना कहना है—तुम मेरी सबसे स्वीट आदत हो।

8-जैसे चॉकलेट का स्वाद कभी नहीं भूलता… वैसे ही तुम्हारा प्यार भी।

9-तुम मेरी जिंदगी की डेयरी मिल्क हो… सबसे प्यारी और सबसे खास।

10-मेरे दिल की सबसे मीठी जगह पर सिर्फ तुम रहती हो। Happy Chocolate Day माई लेडी लव।

गिफ्ट कैसे तैयार करें-

500 रुपये के अंदर चॉकलेट डे का गिफ्ट तैयार करवाना है, तो अलग-अलग चॉकलेट्स को खरीदकर उनका हैंपर तैयार करवाएं। 20-40 रुपये वाली चॉकलेट अच्छे ब्रांड्स में मिल जाती हैं। फिर हैंपर बॉक्स को अच्छे से डेकोरेट करें और उसमें कुछ फूल भी लगा सकते हैं। अब इस हैंपर पर लव नोट लिखकर चिपकाएं या फिर प्लेस करें। जिसमें विश वाली शायरी के साथ आपके दिल की बात लिखी हो। बस इस तरह से चॉकलेट, डिब्बे, डेकोरेशन, नोट कार्ड का खर्चा 500 के अंदर निपट जाएगा। पति या पत्नी को आप ये गिफ्ट हैंपर चॉकलेट डे पर गिफ्ट करें।

